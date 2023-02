Fasnacht Alpstaeg jagt den Wolf – das war das Narrenlaufen in Sursee Schnitzelbänke, Sprüche, Witze und viel Musik: Am Surseer Narrenlaufen kam das Publikum in sieben Beizen nicht nur kulinarisch auf seine Kosten. Peter Weingartner 17.02.2023, 12.29 Uhr

«Habt ihr dem Publikum Drogen gegeben? Das geht ja von Anfang an voll ab!», meint einer des Trios «D’ Bögugäber» im Soorser «Bahnhöfli» zu einem Zunftgewaltigen. Wenn Bier und gute Laune Drogen sind, wohlan. Verantwortlich aber ist das Trio, das mit Mani-Matter- und Schnitzelbankmelodien die Themen des Jahres so treffend wie überraschend aufs Korn nimmt. Da wird die Ablehnung des Beitrags an die Kaserne im Vatikan flugs mit dem neuen Theater kombiniert: «D Stadt Lozärn loht sech ned lompe, brengt e gueti Lösig hii, well gmäss Entworf chönnt s neu Theater e Kasärne-Neubou si.»

D' Bögugäber sorgen für gute Stimmung und lassen es Konfetti regnen. Bild: Boris Bürgisser (Sursee, 16. Februar 2023)

Den Anfang des Abends im «Bahnhöfli» macht der «Trompeter». «Dä met de gruusige Sprööch», meint einer am Tisch des Studentenvereins. Obwohl (oder eher weil?) er mit seinen Witzen ab und zu an der Gürtellinie kitzelt: Applaus ist ihm gewiss.

Höherer Blödsinn und schräge Pointen

Als Päpste im Dreierpack bringen «urbi@orbi» das «Bahnhöfli»-Publikum mit ihrem Blick auf Welt- und Lokalgeschehen zu spontanen Lacheruptionen. Ihre Themen reichen von Bersets Privatflugeskapaden über die neuen Bundesräte bis zum Fifa-Boss: «Er sig schwul, en Arbeiter und no e Migrant, mer säge, er esch vor allem e Vagant.» Und sie drehen die Locke weiter: «Es wär es Eigegoal und e päpstliche Supergau, wenn de Franziskus schreit: Ech be ne Frau!»

Bischof Wolfgang Haas entpuppt sich als ältester Klimaaktivist: «Set 25 Johr treid är Side und Samt und chläbt z Vaduz a sim Bischofsamt.» Das ist höherer Blödsinn, wie er gefällt. Zunder ist auch im Wolf, der ja nicht nur das Mittelland heimsucht, sondern – der FCL und sein Geldgeber Alpstaeg ist mehrfach Thema an diesem Abend – auch Vereinspräsident ist: «Scho lang hed är, ohni Röcksecht z nä, zom Abschoss vom Wolf sis OK gä.»

Hubi macht Faxen, die «Chelemüüs» rocken

Hubi Schnider mit seinem Schwyzerörgeli. Bild: Boris Bürgisser (Sursee, 16. Februar 2023)

Mit Schwyzerörgeli und aberwitzigen Gesichts- und Kopfverrenkungen, gepaart mit urigen Lauten, hat Hubi Schnider von der Hochschule Finsterwald das Publikum im Sack. Selbstironisch, wortwitzig und stimmgewaltig gibt er den Entlebucher: «Der Adam isch kei Äntlibuecher gsi, süscht hätt er de Öpfu nid gfrässe, sondern brönnt.» Und wenn er Lieder, die alle kennen, anstimmt, schunkeln, johlen und jodeln auch die Frauen am SP-Tisch inbrünstig mit.

Den Schlusspunkt im «Bahnhöfli» setzen die einheimischen «Chelemüüs». Sie sind die einzigen, die das Thema der Heinizunft ernst nehmen: «Let’s Rock ’n’ Roll!» Da wird aus dem Jailhouse der Chelemus Rock, und thematisch grasen die sieben Rock ’n’ Rhymer genüsslich regional. Aus «Marina» wird eine Hymne auf den Heinivater Giovanni. Die Stau- und Kreiselmisere kommt aufs Tapet, ebenso Stromkrise und Gendersprache. Ein fulminanter Höhe- und Schlusspunkt mit närrisch getrimmten Ohrwürmern.

Die Guggsurruugger Sursee hat als Kleinformation ihren Auftritt. Bild: Boris Bürgisser (sursee, 16. Februar 2023)

Ja, und zwischendurch haben die «Snozzichöbler» und die «Guggsurruugger» in Kleinformationen ihre Auftritte. Es wird laut, obwohl die Guugger sich des Fortissimos enthalten. Die Ohren triffts eh. «Ein Männerchörler, der etwas auf sich hält, ginge jetzt hinaus», meint Beat Hess, selber Männerchörler. Und bleibt sitzen. Fasnachtslogik halt.

Die besten Sprüche

Chelemüüs:

In Sorsi gets nor Löcher

Stadthus ond Chele läär

e weg gönd Tomassini

Kontrolleure, de Gloor, s’esch schwär

d’Finanze do in Sorsi

es schwerigs Pflaschter esch

de Mischticoni meint aber

es esch e liechte Fisch

De Liebgott isch e Tierlifrönd

er isch sooo froh um üs

wenn er i d’Sorser Chile luegt

gseht er nor graui Müüs

Dusche söll mer z’ Zwöite, ned elei

bi go Lüüte bi de Nochberi

ond met em blaue Aug wieder hei

urbi@orbi:

De Bundesrot gseht rot und wott no meh spare

Mir sölle d’ Heizige uf nünzäh Grad abefahre

I Corona-Ziite fallts uf, wenn’s di zum Hueschte reizt

Jetzt heisst’s: «Wennd gsund bisch, hesch heimlich gheizt!»

No dynamischer wär e Frau met chliine Chend

De fägti im Bundeshuus ändlich e frösche Wind

S’gäb scho weder en Abstimmig – ohne Witz!

Über e neue Kampfjet – met Chendersitz

Kulturelli Aeignig esch scho lang

Konsequänt bi üs im Gang

De Papscht treid jetz de Raschtalocke

Us em Aargau hed er jo scho di wisse Socke

Bögugäber:

Gschprötzti Leppe, glatti Falte

Muesch di jong ond knackig halte

Dä Schönheitswahn esch eifach nömm normau

Wotsch dech rondom straffe lo

Muesch i d Lucerne Clinic go

Die liftid Broscht, Arsch, Gsecht ond Ranze au

Doch dä Seich brengt dech ned wiiter, letschtlech esch es halt eso

Wotsch es wörklech glongnigs Lifting – muesch zu üüs a Skileft cho