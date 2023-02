Fasnacht in West Virginia Und wenn sich das US-Dorf Helvetia am Lagerfeuer vom Winter verabschiedet, dann wird «Country Roads» angestimmt Auch in einem kleinen Dorf im US-Bundesstaat West Virginia wird Fasnacht gefeiert. Eindrücke von einem ganz speziellen Fest, das Schweizer Volkstum mit amerikanischen Traditionen mischt. Renzo Ruf, Helvetia Jetzt kommentieren 21.02.2023, 05.00 Uhr

Fasnacht in Helvetia (West Virginia): Mike Dagney (links) und seine Frau Suzi feiern in selbst gemachten Kostümen. Bild: Aaron Ruf

Die letzte Person, die im Dorf Helvetia in einer abgeschiedenen Ecke des US-Bundesstaates West Virginia noch Schweizerdeutsch sprechen konnte, ist vor einigen Jahren gestorben. Doch die Verbundenheit zur Schweiz – dem Heimatland der Dorfgründer – ist auch nach diesem Einschnitt nicht abgerissen.

Die Swissness von Helvetia, offizielle Einwohnerzahl: 38, ist buchstäblich nicht zu übersehen – entlang der Dorfstrasse wehen Schweizer Fahnen, das einzige Restaurant weit und breit, eröffnet in den späten Sechzigerjahren, trägt den Namen «The Hütte» und zwei geräumige Mehrzweckgebäude zeugen von einer gelebten Vereinskultur, auch 154 Jahre nach der Gründung von Helvetia.

Fasnacht in Helvetia. Bild: Aaron Ruf

Am augenfälligsten ist die Verbundenheit zur Schweiz aber jeweils im Februar, wenn die «Fasnacht» ansteht – und sich jeweils am Samstag vor dem Aschermittwoch Hunderte von Menschen in der kleinen Siedlung versammeln, um eine amerikanische Variante verschiedener Schweizer Volksfeste zu feiern.

Zu der Fasnacht in Helvetia gehören: Verkleidungen, die wechselweise an einen Fasnachtsumzug oder an Halloween erinnern, 1.-August-Lampions und das Verbrennen einer Puppe mit dem Namen «Old Man Winter» in einem Lagerfeuer; ein Ritual, das ans Zürcher Sechseläuten erinnert. Dazu wird «Take Me Home, Country Roads» gesungen, die offizielle Hymne des Bundesstaates West Virginia, und lokales Bier getrunken.

Und so speziell dies auch klingen mag, gerade für Basler Fasnachtsbegeisterte oder Luzerner Guuggenmusikerinnen, diese einmalige Mischung macht aus dem Fest, weitab von der nächsten Grossstadt, ein einmaliges Erlebnis. Das hängt auch mit der interessanten Mischung von Festfreudigen zusammen, die sich an diesem kalten Samstag in Helvetia eingefunden haben. «So viele Menschen habe ich hier noch nie gesehen», sagt die Filmemacherin Clara Lehmann, eine der Organisatorinnen der Fasnacht von Helvetia.

Die Swissness ist nicht zu übersehen: ein Lampion am Lagerfeuer, in dem «Old Man Winter» verbrannt wird. Bild: Renzo Ruf

Selbst gemachte Masken und Kostüme

Auf der Dorfstrasse tummeln sich neben den Einheimischen auffallend viele Touristinnen und Touristen aus weit entfernten Städten. Einige tragen selbst gemachte Masken, mit denen sie auch in Luzern eine gute Falle machen würden. Er habe sich ein Youtube-Video angeschaut, sagt ein begabter junger Maskenbildner. Andere improvisierten; Mike Dagney aus Virginia Beach nennt sein Kostüm, das einen Baumstrunk samt Eichhörnchen zeigt, «Father Fasnacht».

Das Ende von «Old Man Winter». Bild: Aaron Ruf

Viele Schaulustige haben zum ersten Mal von der Fasnacht gehört, als sie einen Artikel in der «New York Times» lasen; die Zeitung widmete dem Fest in den Bergen von West Virginia im vergangenen Frühjahr einen reich illustrierten Artikel. Und eine weitere Gruppe kennt Helvetia aus dem Online-Rollenspiel «Fallout 76», in dem das Dorf eine wichtige Rolle spielt. Zu dieser Gruppe gehört Daniel Valentine aus Baltimore (Maryland), der zum zweiten Mal an der Fasnacht teilnimmt. Geduldig erklärt er Uneingeweihten sein Kostüm.

Und wenn «Old Man Winter» verbrannt ist, dann ziehen sich die Festfreudigen in die «Helvetia Community Hall» zurück, das geräumigere Mehrzweckgebäude. Und dann wird getanzt, zur traditionellen Musik von West Virginia. Mit Schweizer Volkstum hat das zwar wenig gemein, aber eigentlich ist das ziemlich egal.

1.-August-Lampions an der Fasnacht in Helvetia. Bild: Renzo Ruf