Fasnachtsumzug Schlierbach 2023: Flugeinlage von Alain Berset

Fasnacht in Schlierbach Süffiges Strassentheater mit Flugeinlage von Alain Berset Die Besuchenden der Schlierbacher Fasnacht kamen in den Genuss eines sujetreichen Umzugs mit rund 30 Nummern. Diese spielten auch mit politischen Unkorrektheiten und klimaaktivistischen Inkonsequenzen. Peter Weingartner

Einst galt der Schlierbacher Fasnachtsumzug als Gsüchti-Umzug: Wind und Kälte, Schneegeschosse waagrecht zwischen Etzelwil und Dorf. Am Sonntag war es ein Frühlingsfest. Schliesslich heisst das Motto «Afrika, da wird sich auch das Wetter Mühe geben können».

Eine wilde Gruppe schert sich einen Deut um politische Korrektheit und tanzt zu afrikanischen Rhythmen in schwarz gefärbten Gesichtern. Kulturelle Aneignung samt Blackfacing! Nicht genug damit: Sie verteilt Schokoküsse von jenem Produzenten im Aargau, der ihren früheren Namen, der mit M beginnt und auf Ohrenköpfe endet, nicht angepasst hat.

Das Publikum, erfreulich farbig, vorab die Kinder, da ist alles zu sehen, von der Giraffe bis zum Löwen, vom Clown übers Rotkäppchen zum Schmetterling, kommt in den Genuss eines sujetreichen Umzugs mit 600 Beteiligten und rund 30 Nummern. Die Wagenbaugruppe Wetzwil sieht den Gansabhauet in Sursee in Gefahr und köpft statt toten Gänsen Bratpfannen mit Federn. «Von der Bettwarenfabrik Fischer», sagt der Köpfer und hat die Lacher auf sicher.

Von Alain bis Zirkus

Klimaaktivisten, die sich auf die Schlierbacher Strassen kleben, sind gleich mehrfach ein Thema. Action auf der Strasse: So mag man Fasnacht; da können aufwendig gestaltete Sujetwagen nicht mithalten, es sei denn, man macht es wie die Trychlergruppe Büron und bietet beides: süffiges Strassentheater und starren Kühlturm. Die einheimische Sportgruppe moniert – wer den Imageschaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen – klimaaktivistische Inkonsequenz, indem sie eine Klebeaktion mit der Frage kombiniert: «Wer chond met of Bali?»

Im Visier der Schlierbacher Musikgesellschaft ist der Irrsinn sportlicher Grossanlässe in ungeeigneten Regionen: «Noch em Fuessball au no Schi, hoffentlech esch kein Fahreri bi.» Zynisch, aber wahr, so liest sich ein Spruch auf einem Wagen über die Fussball-WM in Katar: «Log es esch e fette Batze, do chönd ou mou paar Lüt abchratze.» Das Radteam Wilihof lässt dazu Gianni Infantino persönlich durch Schlierbach flanieren.

Wunder- und dankbar ist die Inszenierung von Bancomat-Sprengungen, aber auch Alain Berset mit seiner Bersair ist eine Nummer wert: «De Alain esch e loschtige Pilot, wo sech met de Press super verstoht.» Das war zu erwarten. Überraschendere Farbtupfer jenseits mehr oder weniger aktueller politischer Themen setzen die «Föörige» aus Reiden. Und sie kriegen Sonderapplaus und Lob für ihren Strassenzirkus mit Artistik, Komik und Dressur. «Das isch e gueti Nummere!», sagt Kurt Steinmann aus Triengen, der sich als ehemaliger Guugger mit Schaudern an die Gsüchti-Umzüge erinnert.

