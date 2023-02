Fasnacht - Konfettiregen über Willisau

Ski-WM Abfahrtsnation Schweiz: Jasmine Flury überrascht, Marco Odermatt verblüfft – und beide zeigen sich so emotional wie nie

Zum ersten Mal seit 36 Jahren gehen beide Weltmeistertitel in der Abfahrt in die Schweiz. Dank Jasmine Flury und Marco Odermatt. Dabei könnten sie unterschiedlicher kaum sein. Die Geschichte eines Wochenendes, das in die Schweizer Skigeschichte eingehen wird.