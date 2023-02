Fasnacht Dagmersellen: Umzug verlief reibungslos

Ski-WM Doppelweltmeister Marco Odermatt im Interview: «Manchmal sind wir gezwungen, im Helikopter oder Privatjet zu reisen»

Er ist die grosse Figur der Ski-WM. Am Tag nach Gold im Riesenslalom sagt Marco Odermatt, warum ihn Feier-Bilder nicht stören, warum ihm nicht alles so leicht fällt, wie vielen denken. Und er verrät, warum er den offenen Brief zum Thema Klimaschutz nicht unterschrieben hat.