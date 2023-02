Fasnachtsumzug Entlebuch: Müde Teufel, zackige Wöschwyber

Fasnacht Müde Teufel und zackige Wöschwyber am Umzug in Entlebuch Laut, farbig und prächtig war er, der Fasnachtsumzug in Entlebuch. Wenn da nur nicht diese penetranten Klimaaktivisten wären. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 19.02.2023, 19.14 Uhr

Wenn aus dem Lautsprecher bei der Kirche der Schlager «Guildo hat euch lieb» dröhnt, wenn sich vor der Dorfapotheke die Bierkartons stapeln und wenn die Hornschlitten-Bar den «Kufä-Kafi» ausschenkt, dann ist es wieder so weit. Dann bittet die Entlebucher Chräjezunft zu ihrem grossen Fasnachtsumzug. 40 Nummern mit 1250 Mitwirkenden sind am Sonntag am Start. «Laut, farbig und prächtig» werde es, verspricht der Veranstalter, dann geht es los.

Obwohl: So richtig in Fahrt kommt die Parade nicht, minutenlanges Warten zwischen den Nummern stellt sich bald ein. Weil die «Ämmegosler Äbnet» zwar mit prächtig roten Köpfen, jedoch entgegen ihrem Motto «fochs-tüfus-wöud» gemächlich die Strasse entlang geschlendert kommt. Und weil sich immer wieder Klimaaktivisten unter die feiernde Schar schleichen. Während sich die «Rengg Trychler» über das Ferienziel streiten (Greta oder Kreta?), lässt die Gigezunft Doppleschwand schon von weitem nichts Gutes erahnen – «da kommt etwas Ökologisches», befürchtet der Speaker.

Wenn sich Erwachsene auf Süsses stürzen

Und tatsächlich: Unter dröhnendem Baustellenlärm werden auf den Boden geklebte Naturschützer mit dem Presslufthammer freigemeisselt. «Wer sich tut auf die Strasse kleben, muss halt mit Asphalt an den Fingern leben», lautet die Botschaft. In die gleiche Kerbe haut die Gruppe «Alpetli – Nord-Romoos» mit ihrem Leitsatz: «Ohne Hirn und Arbeitgeber wird man einfach Klimakleber.»

Überbordende Woke-Kultur? Nicht in der Biosphäre, nicht im bodenständigen Königreich des Entlebuch. Zur Sicherheit ist aber auch hier ein Schredder für alles politisch Unkorrekte eingerichtet.

Und sonst? Ist es herrlich mit anzuschauen, wenn für einmal Kinder den Erwachsenen Süssigkeiten vor die Füsse werfen und beobachten können, wie sich diese zuweilen gierig drauf stürzen – gesehen bei den Dreikäsehochs des Muki-Turnens aus Hasle. Und das Gegenstück zu den müden Ämmegosler-Teufeln verkörpern die Wöschwyber der Trachtengruppe Entlebuch, die so schnell an den Passanten vorbeiflitzen, dass sie kaum ihren Kaffee verteilen können.

