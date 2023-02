Schügüs feiern Jubiläum mit grosser Dorfparty

Fasnacht Schüpfheim Schügüs feiern 50-Jahr-Jubiläum mit grosser Dorfparty und einer Derniere Die Guuggenmusig Schüpfher Guuger feiert an der diesjährigen Fasnacht ihr 50-jähriges Bestehen. Neben ihrem besonderen Vereinslokal kann die 32 Mitglieder zählende Truppe mit einem ausgefallenen Brauch auftrumpfen. Jonas Hess Jetzt kommentieren 07.02.2023, 17.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Valerie Portmann (Präsidentin) und Oliver Alessandri (Tambourmajor) in ihrem Vereinslokal in Schüpfheim. Bild: Pius Amrein (Schüpfheim, 1. Februar 2023)

Der Eingang zum Vereinslokal der Guuggenmusig Schüpfher Guuger, besser bekannt unter dem Namen Schügüs, liegt an einer unscheinbaren Hausecke. Eine steile Treppe führt zu einer weissen Tür. Dahinter verbirgt sich ein ebenso gewöhnlicher Vorraum, bevor man ein spektakuläres Kellergewölbe betritt. Das Vereinslokal der Schügüs kann sich sehen lassen. Der hohe Raum lädt mit Mauern aus Stein, einer grossen Bar und holzigem Interieur zum Verweilen ein. «De Chäuer esch üse ganzi Stouz», sagt Oliver Alessandri, Tambourmajor bei den Schügüs.

In unzähligen Arbeitsstunden haben die Vereinsmitglieder aus dem ehemaligen Abstellraum ein Bijou gebaut. Nur dank Fachwissen, das mit Schreinern, Maurern und Metallbauern im Verein breit gestreut ist, sei es möglich gewesen, ein so aufwendiges Vereinslokal zu bauen, sagt Forstwart Alessandri. Unter anderem mussten Wände herausgebrochen, Geländer geschweisst und die Bar samt Vorratsraum konstruiert werden. «In Schüpfheim bauen wir halt gerne», sagt Alessandri grinsend.

Viel Konkurrenz im eigenen Dorf

Die Schügüs verbringen viel Zeit im «Chäuer», vor allem während der Fasnacht. Proben können sie hier aber nicht, wie Präsidentin Valerie Portmann klarstellt. «Wir üben an verschiedenen Orten in Schüpfheim, hier wäre es zu klein dafür.»

Und das, obwohl die Schügüs zu den kleineren Guuggenmusigen zählen. Mit 32 Mitgliedern ist man an der unteren Grenze. Ausfälle mag es da nur wenige leiden. «Das macht mir schon etwas Sorgen», sagt die 27-jährige Primarlehrerin, die die Fasnacht 2023 zum ersten Mal als Präsidentin bestreitet. Über die Gründe kann sie und ihr 29-jähriger Vereinskollege nur spekulieren. Zum einen seien die Schüpfheimerinnen und Schüpfheimer so fasnachtsverrückt, dass ihnen nicht eine, nicht zwei und auch nicht drei Guuggenmusigen reichen. Ganze vier Vereine werben um neue Mitglieder im 4200-Seelen-Dorf. «Die Konkurrenz ist gross», bilanziert Tambi Alessandri.

Die Schügüs in Kürze Name: Schüpfher Guuger (Schügüs) Gründungsjahr: 1973 Mitglieder: 32 Durchschnittsalter: 25 Sujet: Ägypten Spezielles: Die Schügüs organisieren im «Chäuer» das ganze Jahr verschiedene öffentliche Anlässe. So kann man dort auch mal zu einem Livekonzert mittanzen, wie beispielsweise an der Irish-Night oder der Jazz-Night. Die «Chäuer-Nights» sind bei der Bevölkerung in der Region sehr beliebt. Geschichtliches: Die Schüpfher Guuger wurden im Jahr 1973 als zweite Guuggenmusig in Schüpfheim gegründet. In den ersten Jahren zählte der Verein über 70 Mitglieder. Seit 30 Jahren organisieren die Schügüs gemeinsam mit den anderen Schüpfheimer Guuggenmusigen das Guuggertreffen, welches immer am Samstag vor dem Schmudo stattfindet. Website: www.schuepfher-guuger.ch

Zum anderen frönt man im Entlebuch neben der Fasnacht einem zweiten grossen Hobby: «Viele unserer Kolleginnen und Kollegen fahren Ski, das geht mit der Fasnacht nicht immer gut zusammen», sagt Portmann lachend. Um doch möglichst viele Wintersportbegeisterte anzusprechen, beschränke man sich zumindest während der Vorfasnacht nur auf wenige Anlässe.

Um neue Mitglieder anzusprechen, gehen die Schügüs seit neuestem in die Offensive. Sie sprechen junge Leute im Dorf an, nehmen sie mit zum Schminken und an die Fasnachtsanlässe. «Am vergangenen Vorfasnachtsfest hatten wir viel Spass mit ihnen und bekamen positive Rückmeldungen», so Oliver Alessandri. Ob aus den Bemühungen auch Neueintritte resultieren, sei noch offen. Klar ist: Den Stolz will man sich bei den Schügüs auf keinen Fall nehmen und hält an gängigen Traditionen fest. «Wer mitmachen will, muss sich bewerben, auch wenn ein paar Worte auf einem Bierdeckel meistens reichen», sagt Alessandri lachend.

«Süürer»-Titel für besonderen Einsatz in allen Belangen

Wer sich zum Kreis der Schügüs zählen darf, kann sich – zumindest als männliches Mitglied – besonders profilieren. Nach jeder Fasnacht wird ein «Süürer» ausgerufen. Dabei muss der Auserwählte das Kunststück vollbringen, während der gesamten Fasnacht am längsten zu feiern und gleichzeitig keinen Auftritt und keinen Schminktermin zu verpassen.

Einer, dem dies 2013 gelang, ist Silvan Emmenegger. Er ist per Zufall auch im «Chäuer» zugegen. «Ich hatte einen Lauf», sagt Emmenegger und lacht. Das Wort «Süürer» bedeute so viel wie «duresüüre», also durchhalten. Er sei in dieser Fasnachtssaison praktisch immer als Letzter nach Hause, habe gleichzeitig nichts verpasst und auch noch am Fasnachtsfest aller Schüpfheimer Guuggenmusigen als Festwirt viel Einsatz gezeigt. «Wie anstrengend das war, habe ich dann am Aschermittwoch gemerkt.»

Der «Süürer» wird seit 1995 vergeben. Der amtierende Titelträger muss in der kommenden Saison bei jedem Vereinstreffen den «Süürer»-Gürtel tragen. Wer das vergisst, bezahlt der gesamten Guuggenmusig eine Runde. Der aktuelle Amtsträger ist gemäss Emmenegger nicht mehr so pflichtbewusst wie vergangene Saison. «Er musste schon einige Runden ausgeben.»

Derniere der hauseigenen Band

Auf viele Runden hoffen die Schügüs auch am kommenden Fasnachtssamstag. Dann werden sie ihr 50-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsparty feiern. Das Fest findet in mehreren Lokalen verteilt auf dem Adlerareal mitten im Dorf statt. Die Schügüs rechnen mit 700 bis 800 Besucherinnen und Besuchern. Die Vorfreude im Dorf ist gross, weiss Silvan Emmenegger, der im Fest-OK mitarbeitet.

Dabei sein werden neben elf Guuggenmusigen, einem DJ und dem Ländlertrio «3fach Hirsche» auch 70 ehemalige Schügüs. «Sie haben alte Stücke einstudiert und sind schon ziemlich aufgeregt», erzählt Tambi Oliver Alessandri lachend.

Besonders stolz sind die Präsidentin und der Tambi auf die Derniere der Schügüband. Ihre Spezialität: Die Formation macht nicht Guuggenmusig, sondern Partysound und besteht ebenfalls aus ehemaligen Vereinsmitgliedern. «Sie waren 12 Jahre lang nicht mehr aktiv und treten nun an unserem Fest ein letztes Mal auf.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen