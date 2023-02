Fasnachtssatire Promipatienten verwüsten Restaurant – Schlossklinik ist am Ende Der Pilotbetrieb im «Château Gütsch» ist völlig aus dem Ruder gelaufen und wird per sofort abgebrochen. Das Luks spricht trotzdem von einem Erfolg und bringt für kranke alte Männer den Standort Wolhusen ins Spiel. Mischtian Chreier Jetzt kommentieren 21.02.2023, 05.00 Uhr

Ein rüüüüdiges Desaster: Am Montag, frühem Nachmittag, kommt es in der Schlossklinik für den alternden Mann zu einem folgenschweren Zwischenfall – und sogar zu einem Brand! Die Feuerwehr bringt das zum Glück schnell in Ordnung. Darum beschränkt sich der Schaden auf einen Teil des Restaurants. Dort allerdings sieht es verheerend aus (siehe Bild).

Ein Bild des Grauens: Teile der Schlossklinik im «Château Gütsch» liegen in Trümmern. Extremsymbolbild: Getty

Was ist bloss passiert? Die Medienstellen von Polizei und Feuerwehr sprechen von «laufenden Ermittlungen» und einer «noch ungeklärten Brandursache». Licht ins Dunkel bringt allerdings Kellner Kevin C*., der das Drama live vor Ort miterlebte. «Unter unseren Klienten gab es Krach. Dieser eskalierte völlig», sagt er. Der Mitarbeiter bemüht sich zwar um Diskretion, doch es ist ihm gleichzeitig wichtig, von den traumatischen Erlebnissen zu berichten.

Bekanntlich haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Führungspersönlichkeiten in der «Schlossklinik für den alternden Mann» eingecheckt, um von neuartigen Therapien im Umgang mit SRAS (Seniorales Rechthaberei- und Aufmerksamkeitserheischungssyndrom) und anderen typischen Männerkrankheiten profitieren zu können.

Eine Wurst sorgte für Krach

Die hohe Dichte an Alphamännern auf kleinem Raum scheint schnell zu einem Problem geworden zu sein. «Zu Konflikten kam es schon am Donnerstag, doch am Montagmittag ist alles eskaliert», schildert Kevin C.: «Angefangen hat alles mit einem Cervelat, man glaubt es kaum. Auf jeden Fall hat ein Kunde es abgelehnt, diesen Teil unserer Spezialdiät zu essen – ich weiss nicht, aus welchen Gründen. Und ich nenne auch keine Namen.» Auf jeden Fall sei die Wurst plötzlich durch die Luft geflogen. «Das hat einen stadtbekannten Metzger sehr in Rage versetzt», sagt Kevin C. Ein weiterer Gast habe geschrien: «Nicht mit meiner Lieblingsspeise! Und überhaupt: Ich bin mit der ganzen Führung hier unzufrieden.»

Ein dritter Kunde fiel gemäss der Schilderung des Kellners in den Protest ein: «Das ist masslos, das Mass ist voll.» Wild gestikulierend habe er mit seiner Zigarre den Künstlerbart eines vierten Gastes in Brand gesetzt. Dann habe ein amerikanischer Gast seinen Revolver gezückt und zusammenhanglos «rigged erection» oder «rigged election» zu schreien begonnen.

«Es war schlicht verrückt», bilanziert Kevin C. «Als plötzlich Biergläser zu fliegen begannen und Stühle splitterten, brachte sich unser Team in Sicherheit.»

Der Rest bleibt im Detail daher unklar. Wie gesagt, musste die Feuerwehr anrücken. Dem Vernehmen nach soll es auch Verletzte gegeben haben. Beim Luzerner Kantonsspital ist auf Nachfrage allerdings nichts Konkretes zu erfahren. Spätabends erreicht uns aber unter dem Titel «Pilotbetrieb erfolgreich beendet» eine Mitteilung des Luks. Die Schlossklinik für den alternden Mann werde trotz medizinischer Erfolge nach der nun abgeschlossenen Versuchsphase nicht weiter geführt. Aufhorchen lässt ein weiterer Satz: «Die Luks-Gruppe prüft derzeit Möglichkeiten, ob und wie eine Spezialabteilung für die Behandlung von Männern in der Andropause ins neue Spital Wolhusen integriert werden kann.»

Kommunikationsprofi spricht von «haltlosen Vorwürfen»

Nur Stunden nach dem Vorfall treffen am Montag bereits Statements aus der Architekten- sowie der Denkmalschutzszene ein: So schlägt unter anderem das Architekturbüro Ilg Santer vor, den beschädigten Saal durch einen kubischen schlichten Anbau zu ersetzen – derweil ein ehemaliger Denkmalpfleger «mit diesem Disney-Schloss gleich ganz abfahren» will.

Und dann meldet sich auch noch Kommunikationsprofi Sacha Wigdorovits. Konkreter: Er klingelt den eigentlich ferienabwesenden Chefredaktor der «Luzerner Zeitung» aus dessen dringend nötigem Powernap zwischen zwei Fasnachtsveranstaltungen. Grund für die Grenzüberschreitung ist ein neues Mandat: Wigdorovits vertritt offenbar gleich mehrere involvierte Gäste und spricht von «völlig haltlosen und ehrverletzenden Vorwürfen». Er widerspricht den Zeugenaussagen: «Meine Mandanten sind in keinerlei Auseinandersetzungen involviert gewesen. Sie waren noch nicht einmal vor Ort. Wieso auch? Sie sind alle kerngesund.»

In diesem Text ist von der Redaktion seeehr vieles frei erfunden worden. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, Institutionen oder Begebenheiten könnten dem derzeit herrschenden fasnächtlichen Satiregeist entsprungen sein.

