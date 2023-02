Fasnachtssatire Sensation: Das «Gütsch» ist jetzt eine «Schlossklinik für den alternden Mann» Mit diesem rüüdig-verreckten Coup hat niemand gerechnet: Das Luks hat im Château Gütsch den Pilotbetrieb für eine neue Klinik gestartet. Das neue Angebot soll viel Geld in die Kassen spülen und richtet sich entsprechend an zahlungskräftige Patienten – mit besonders in Luzern verbreiteten Symptomen. Mischtian Chreier Jetzt kommentieren 16.02.2023, 05.00 Uhr

Was ist da bloss los in einem der bekanntesten Hotels der Stadt Luzern? Seit Mittwoch checken im «Château Gütsch» zahlreiche ältere Herren ein – offenbar auch Männer, die man kennt in der Stadt (siehe Box). Ein Blick auf die einschlägigen Reservierungsplattformen zeigt: Das Hotel ist auf Monate ausgebucht.

Eine Anfrage beim Hotelmanagement bleibt erfolglos. «No comment», heisst es höflich, aber bestimmt. Allenfalls – ist dann doch noch zu erfahren – gebe das Luzerner Kantonsspital (Luks) Auskunft. Hä? Das ist huerenaffengschpässig. Was läuft da pünktlich zum Fasnachtsbeginn?

Vor der Schlossklinik fuhren gestern mehrere Limousinen vor, denen laut Leserreporterinnen prominente Herren entstiegen. Extrembildmontage: Fototeam LZ

Doch auch bei der Medienstelle des Luks gibt man sich wie so oft zugeknöpft: Es handle sich um ein Pilotprojekt; dieses sei – Zitat – «noch nicht kommunikationsreif». Doch dann geht alles schnell: Mehrere unzufriedene Luks-Mitarbeiterinnen melden sich bei der «Lozärner Zeitung» und lassen die Katze aus dem Sack: Offenbar plant das Luks im Hochpreissegment unter dem Codenamen «Schlossklinik für den alternden Mann» ein zusätzliches Angebot. Und seit gestern können im Rahmen der Pilotphase ausgewählte prominente Patienten zum Selbstkostenpreis davon profitieren.

Sehr zum Ärger der Pflegenden: «Mitten in einer Phase grosser Personalknappheit stampft der Luks-Verwaltungsrat eine neue Klinik aus dem Boden – wahrscheinlich, um seine massiv erhöhten Löhne irgendwie zu rechtfertigen», sagt eine rüüdig aufgebrachte Fachangestellte Gesundheit. Ihre Kollegin ergänzt: «Während es auf den Notfallstationen sowohl in Luzern wie auch in Wolhusen und Sursee zu teils mehrwöchigen Wartezeiten kommt, sollen wir nun auch noch reiche, alte und sich selbst überschätzende Männer betreuen.»

Zweite Anfrage bei der Medienstelle des Kantonsspitals – diesmal schriftlich. Die Antwort erreicht uns via ein Anwaltsbüro mit Sitz in Wallisellen, New York und Dubai. Unsere Fragen könnten nicht vor dem Aschermittwoch beantwortet werden, heisst es im gestelzt formulierten Schreiben. Zum jetzigen Zeitpunkt widerspreche man lediglich «sämtlichen Aussagen von Luks-Mitarbeitenden, die nicht mit dem hervorragenden Image der Luks-Gruppe korrespondieren». Auf Deutsch: Kritik ist unerwünscht.

Neue Zielgruppe für das bewährte Hotel

Stunden später dann die Kehrtwende: Unter dem Druck des Faktischen ringt sich das Spital zu einer dürren Medienmitteilung durch. «Luks-Gruppe testet neues Angebot» lautet der unscheinbare Titel. Im Text wird das Gerücht bestätigt, wonach das Kantonsspital am Mittwoch in Zusammenarbeit mit dem Château Gütsch einen Pilotbetrieb gestartet hat.

Das Spital strebe mit dem russischen Eigentümer Kirill Androsov einen langjährigen Zusammenarbeitsvertrag an, heisst es in der Mitteilung weiter. Dabei soll der bewährte Hotelbetrieb unter bisheriger Leitung weitergeführt, wenn auch leicht an die neue Zielgruppe angepasst werden. «Die hochwertige Infrastruktur und der Standard des Vier-Sterne-Superior-Hauses eignen sich ideal für die von uns anvisierte Patientengruppe.»

Angesprochen sind laut Mitteilung solvente Senioren, «die unter dem ‹Grumpy Old Man Syndrome›, aber auch unter Streit- und Besserwisserattacken leiden, die tyrannische Episoden durchleiden oder von übertriebener Eitelkeit und Machtverlustsängsten betroffen sind».

Behandlung, Beratung und eine spezielle Diät

Angeboten würden neben enger psychologischer Betreuung unter anderem Testosteronbehandlungen, individuelles Krafttraining verbunden mit der spezifischen sogenannten Alpha-Man-Diet (Patent angemeldet) zur Abfederung der Andropause, professionelle Hilfestellung bei Machtverlustsphobien und selbst chirurgische Eingriffe zur Steigerung des Selbstwertgefühls. Im All-inclusive-Betreuungspaket inbegriffen sei auch eine persönliche Karriereberatung: «Sie legt den Fokus auf einen möglichst friktionsfreien Übergang ins Rentnerleben.»

Warum aber will die Luks-Gruppe neben ihrem Kerngeschäft ausgerechnet dieses medizinische Spezialgebiet in Luzern etablieren? Darüber ist in der Medienmitteilung nur wenig zu erfahren. Immerhin lässt das Kantonsspital verlauten, dass die «Schlossklinik für den alternden Mann» zwar Patienten aus der ganzen Welt ansprechen soll. Gerade den hiesigen Markt schätze man allerdings als «äusserst ergiebig» ein: «Das ist mit ein Grund, weshalb die unter finanziellem Erfolgsdruck stehende Luks-Gruppe dieses neue Angebot testet.» Die Schlossklinik werde mit Sicherheit nicht auf der Spitalliste figurieren. Entsprechend richte sich die vorwiegend stationär durchgeführte Therapie ausschliesslich an Privatversicherte und Selbstzahler.

Auch wenn das so direkt nicht in der Medienmitteilung steht, dürfen wir zusammenfassend feststellen: Es scheint gemäss Luks in unserer Region verreckt viele reiche, alte Dickschädel mit Therapiebedarf zu geben.

«Mann mit Glatze» hat eingecheckt Bereits am ersten Tag des Pilotprojekts checkten am Mittwoch offenbar zahlreiche Herren in der «Schlossklinik für den alternden Mann» ein. Dies berichten Leserreporterinnen aus dem Quartier. Melinda B.* versichert, es seien «mindestens ein Dutzend Limousinen» auf dem Gütsch vorgefahren. «Einige Männer wurde von ihren Frauen oder dem Chauffeur bis zum Eingang begleitet. Es kam auch zu emotionalen Szenen, ja sogar zu Streit.» Klar und deutlich habe sie eine Frau sagen hören: «Du gehst jetzt in diese Therapie, Guido Marcel Paul, sonst trenne ich mich. So günstig kommen wir ohnehin nicht mehr dazu.» Anwohnerin Petra F.* wiederum glaubt, in der Dämmerung «einen markanten Mann mit Glatze» gesehen zu haben: «Es könnte sich um Bernhard Alpstaeg oder Walter Stierli gehandelt haben», glaubt sie. «Aber vielleicht war es auch Olaf Scholz. Oder Alain Berset.»

*Namen und Zitate von der Redaktion frei erfunden. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen oder Begebenheiten könnten dem derzeit herrschenden fasnächtlichen Satiregeist entsprungen sein.