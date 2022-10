FCL-Streit «Alleineigentümerschaft ist Alpstaegs einziges Ziel»: Das sagt der frühere Aktionär Hans Schmid zum FCL-Zoff Was bezweckt FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg wirklich mit seinen Zerschlagungsplänen in der Klubführung? Einer, der es wissen kann, ist Hans Schmid. Während 25 Jahre hat er die Blau-weissen ideell und finanziell unterstützt – und jahrelang als Mitaktionär mit dem Swisspor-Patron geredet, verhandelt, gestritten. Interview: Jérôme Martinu und Cyril Aregger Jetzt kommentieren 20.10.2022, 18.03 Uhr

Der Bauunternehmer Hans Schmid beendete sein finanzielles FCL-Engagement anfang 2021 nach über 25 Jahren. Bild: Dominik Wunderli (Hergiswil, 24. Februar 2021)

Kolportiert waren es mehrere Millionen Franken, mit denen er für den Stadionneubau bürgte. So fand der heutige Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg seinen Einstieg beim FCL 2007. Damals war ein anderer schon über zehn Jahre als Geldgeber dabei: Hans Schmid. Der in der Zentralschweiz bestens bekannte Bau- und Immobilienunternehmer und Gründer der in Ebikon beheimateten Schmid Gruppe, hat sich vergangenes Jahr nach über 25 Jahren finanziellem Engagement für den FC Luzern zurückgezogen. Rund 8 Millionen Franken hat der FCL ihn gekostet. Seinen Aktienanteil hatte er wie die beiden übrigen Mitglieder der Triple-S-Gruppe, Marco Sieber und Samih Sawiris, für je 100’000 Franken an Josef Bieri verkauft – und damit bekanntlich entscheidend zur Befriedung des Aktionärsstreits und zum erfolgreichen Neustart der FCL-Führung beigetragen.

Doch heute, nur knapp zwei Jahre später, ist erneut Feuer im Dach der Blau-Weissen. Tausende Fans und auch Sponsoren und Gönner mobilisieren sich, um gegen die Zerschlagungspläne von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg anzukämpfen. Und selbst Hans Schmid äussert sich wieder, «auch wenn ich das eigentlich gar nicht mehr will», wie er im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich macht. Der 81-Jährige verlangt zusammen mit Sawiris und Sieber ein 2,2 Millionen Franken schweres, zinsloses Darlehen zurück vom FCL.

Hans Schmid, als sie Anfang 2021 mit unserer Zeitung über ihren Rückzug als Geldgeber sprachen, wünschten Sie dem FCL für die nächsten zehn Jahre «Ruhe und Kontinuität». Was sagen Sie zu den aktuellen Geschehnissen?

Schmid: Es ist traurig, unfassbar! Ich fühle mich ja nach wie vor emotional mit dem Verein verbunden, natürlich mache ich mir Sorgen. Der FCL ist nicht für Aktionäre, sondern als Institution für die ganze Region, seine Fans und Matchbesucher da. Wir Mitbesitzer hatten uns verpflichtet, diese Institution zu unterstützen – bis es eben nicht mehr ging.

Sie haben jahrelang mit Bernhard Alpstaeg geredet, verhandelt, gestritten. Haben Sie diese neuste Eskalation kommen sehen?

Erwartet habe ich sie so sicher nicht. Aber ich kenne ihn inzwischen zu gut, als dass ich eine solche Entwicklung hätte ausschliessen können. Er ist ein derart extremer Machtmensch, der keinen Widerspruch duldet.

Als man sich noch näher stand: Die FCL-Aktionäre Bernhard Alpstaeg (links) und Hans Schmid anlässlich der Eröffnung der Pilatus Akademie auf der Luzerner Allmend. Bild: Archiv LZ (Luzern, 8. November 2014

Seit seinem Interview mit dem «Sonntags-Blick» redet der Mehrheitsaktionär nicht mehr mit der Öffentlichkeit, was ihn wirklich treibt, ist unklar. Was vermuten Sie?

Sein Plan, seine Strategie ist es, und das nicht erst seit neuestem, sich den ganzen FCL unter den Nagel zu reissen. Das Stadion besitzt er bereits nach seiner klammheimlichen, privaten Übernahme von 60 Prozent der Aktien. Hier hat die Stadt Luzern als Baurechtsgeberin mit Vorkaufsrecht komplett geschlafen – wie auch wir Aktionäre zu lange zu weich waren. Nun könnte das dereinst eine teure Quittung geben. Von daher denke ich, dass Alpstaeg seine Provokationen im «Sonntags-Blick» bewusst abgesondert hat. Es ist die langfristige Strategie eines hochintelligenten Mannes, mit einem einzigen Ziel: Alleineigentümer zu werden.

Warum «langfristige» Strategie?

Das begann spätestens bei Alpstaegs Kauf der Stierli-Aktien. Da haben die beiden bereits ein falsches Spiel gespielt.

Wie aber soll sein Spiel aufgehen? Josef Bieri wird seine 48 Prozent ja kaum an Alpstaeg verkaufen.

Er wird am 3. November die ausserordentliche Aktionärsversammlung durchführen, den ganzen amtierenden Verwaltungsrat entlassen, sich selber einsetzen. Und dann könnte das Gleiche passieren, wie am Ende unseres Streits vor anderthalb Jahren: Den Betrag für die FCL-Aktien heruntersetzen und eine neue Zahlung errechnen. Was wohl dazu führen dürfte, dass Josef Bieri sagt, «da mache ich nicht mehr mit». Sein Aktienanteil würde damit wertlos und Alpstaeg hätte freie Bahn.

Und was passiert dann?

Keine Ahnung. Vielleicht unterschätzen wir ihn und er hat einen genauen Plan. Es kursieren ja auch schon Namen für eine neue Klubleitung. (überlegt) Es ist wirklich komplett unverständlich zu diesem Zeitpunkt. Der FCL steht organisatorisch, finanziell und sportlich solid da.

Von einem Plan weiss die Öffentlichkeit: Alpstaeg hat im August die BA Sport AG in Horw gegründet, laut Handelsregistereintrag zum Zweck der Spielervermittlung.

Da sah er ein neues Geschäftsfeld. Wobei er das offenbar am Verein vorbei machen und in den eigenen Sack wirtschaften wollte. Dass er vor diesem Hintergrund dem FCL-Präsidenten und dem Sportchef vorwirft, sie seien nicht bescheiden und demütig genug, das ist einfach nur zynisch.

Er ist der Mehrheitsaktionär und kann das so durchziehen.

Grundsätzlich ist das so. Aber Bernhard Alpstaeg hat sich zu etwas anderem verpflichtet. Es gab einen Deal mit klaren Spielregeln. Mit denen hat er gebrochen und es ist ihm gleichgültig.

Warum verlangen Sie vom FCL ihr zinsloses Darlehen zurück?

Es kann einfach nicht sein, dass der Mehrheitsaktionär unser Darlehen auch noch mitnimmt, obwohl wir restlichen vier Aktionäre schon stets bei den Defiziten seinen Anteil für die 25 Prozent Stierli-Aktien bezahlt hatten. Er schuldet uns immer noch 950’000 Franken. Wir mussten jetzt handeln, auch weil es eine sechswöchige Kündigungsfrist gibt.

Wenn es – eher wider Erwarten – zu einem neuen Aktionärsmodell ohne Mehrheitseigner käme, würden Sie wieder einsteigen wollen?

Eher nicht. Wobei es natürlich auch eine Frage der Konstellation wäre. Der Firma meiner Familie geht es sehr gut, mein Sohn Markus hat inzwischen die volle Verantwortung. Aber ein Engagement wie in der Vergangenheit lässt sich gegenüber den Mitarbeitenden kaum mehr rechtfertigen. Investiertes Geld kommt nicht mehr zurück im Schweizer Fussball.

Kann man das Ruder noch herumreissen?

Ich würde gerne helfen, wenn ich wüsste wie.

