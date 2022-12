Feldmusik Buttisholz Seit 20 Jahren dirigiert der Profi denselben Amateurverein – «weil es grossartig ist» Als junger Dirigent hat Daniel Bättig die Leitung der Feldmusik Buttisholz übernommen. Er brauchte über zehn Jahre, um die ideale Besetzung zu finden. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 02.12.2022, 17.00 Uhr

Daniel Bättig in seinem Musikzimmer. Bild: Dominik Wunderli (Altbüron, 1. Dezember 2022)

Wenn von einer «Ära» die Rede ist, umfasst dies oft einen Abschluss. Nicht so beim Jahreskonzert der Feldmusik Buttisholz am 3. und 7. Dezember. Dieses trägt zwar den Titel «Ära», es ist jedoch eher so, dass der Verein an einem Punkt angelangt ist, wo er richtig Fahrt aufnimmt.

Beim Konzert geht es um die Vereinsgeschichte ab 2002. Vor 20 Jahren übernahm Daniel Bättig (46) die musikalische Leitung. «Meine Ausbildung in verschiedenen Sparten an der Musikhochschule Luzern war noch nicht abgeschlossen, als mir der damalige Dirigent Markus Kopp riet, mich zu bewerben.»

Empfehlung des Dozenten der Musikhochschule befolgt

Die Wände in Bättigs Musikzimmer in Altbüron zieren Diplome, Auszeichnungen und Bilder. Ein Schlagzeug, Notenständer und diverse Trompeten nehmen reichlich Platz ein. Neben der Leitung des Vereins hat der in Ohmstal aufgewachsene Vater zweier Töchter auch das Amt als Lehrer für Blechblasinstrumente an der Musikschule Buttisholz übernommen – und damit eine Empfehlung seines ehemaligen Dozenten Ludwig Wicki befolgt: «Ludi riet uns, bei einem Engagement in einem Dorfverein auch in der Musikschule zu unterrichten, damit wir Einfluss auf die Ausbildung des Nachwuchses nehmen können.»

Daniel Bättig gibt einen Einblick in seinen Unterricht. Video: Youtube

Gesagt, getan. Unter Bättigs Leitung hat die Feldmusik Buttisholz Fortschritte gemacht. «Mein Vorgänger leistete Vorarbeit und peppte die Band auf. Der mittelmässige Drittklass-Verein, der nicht übermässig ambitioniert war, bekam ein neues Gesicht. Heute präsentiert er sich an der Spitze der zweiten Klasse», fasst Bättig zusammen und und fügt an. «Ich formte die Band Schritt für Schritt und brauchte über zehn Jahre, bis die Zusammensetzung meiner Vorstellung entsprach.»

Instrumententausch als Erfolgsrezept

Positionen im Orchester hat er verschoben, etwa indem er das Bassregister auf sechs Instrumente ausbaute. Zudem passte der Dirigent das Durchschnittsalter aller Register an und glich so das Stärkeverhältnis aus. «Ich motivierte drei junge Leute, das Cornet mit der Tuba zu tauschen. Jetzt haben wir ein sagenhaftes Register», schwärmt er. Einer der Tubisten ist Präsident André Haas (35): «Dani versteht es, die Leute mit interessanten Proben zu motivieren und zu fördern.» Mit ihm am Ruder habe sich der Verein nicht nur weiterentwickelt, auch Nachwuchsprobleme kenne man nicht. «Die Band ist mit 40 Aktiven sehr gut aufgestellt.»

Bättig sagt, der Verein sei fast wie eine zweite Familie: «Ich bin immer vorbereitet und übertrage meine Mentalität auf die Band. Das funktioniert, weil zwei Drittel der Leute bei mir im Musikunterricht waren.»

Die Band sucht den Wettbewerb

Dieser Spirit ist offensichtlich. Als die Musikkommission nach einem anstrengenden Frühling mit der Neuuniformierung und dem Kantonalen Musikfest für das Jahr 2023 ein weniger intensives Programm präsentierte, intervenierte die Band. «Die begnügen sich nicht mit dem Musiktag in Ruswil. Es ist ihnen zu wenig, nur ein Stück zu üben und dafür nicht einmal klassiert zu werden. Die wollen den Wettbewerb», beschreibt Bättig die Motivation der Band, die ein Durchschnittsalter von 33 Jahren aufweist.

Im nächsten Jahr geht es also zusätzlich ans Musikfest nach Gimmel (VD). Dem Dirigenten ist es recht. Er nutzt Musikfeste, um die Band zu fördern, indem er anspruchsvolle Stücke aussucht. 2024 wird die Feldmusik am Schweizerischen Brass-Band-Wettbewerb teilnehmen, der nicht in Montreux, sondern in Luzern stattfindet.

Neben seinem Job als Dirigent ist Bättig freischaffende Trompeter und Es-Kornettist. Er spielt regelmässig als Zuzüger in verschiedenen Orchestern und Brass-Bands und gelegentlich bei Musical- und Operettenproduktionen mit. Regelmässig musiziert er bei der Blaskapelle «Lublaska».

Die Arbeit ist noch nicht fertig

An den Jahreskonzerten der Feldmusik Buttisholz vom 3. und 7. Dezember ist Bättig Dirigent und auch Solist. Es werden zudem Stücke aus seiner Feder gespielt.

Wie kommt es, dass ein Berufsmusiker über 20 Jahre einen Amateurverein leitet? Bättig lächelt: «Damals suchte ich einen Job. Das war nicht geplant. Ich wundere mich manchmal selber.» In den Saisonpausen mache er sich aber schon Gedanken. «Ich reflektiere, wie das Jahr gelaufen ist, ob mir die Leute zuhören und ob ich noch etwas bewegen kann.» Bis jetzt seien die eigene Wahrnehmung und die Rückmeldungen der Band positiv gewesen. «Ich versuche immer, neue Ideen einzubringen, zumal meine Arbeit noch nicht fertig ist.» Der Klangkörper der Band sei gut, aber noch nicht ausgezeichnet. «Auf diesem Level will ich weiterarbeiten, es ist grossartig im Moment.» Die Ära Bättig geht weiter.

Jahreskonzerte Die Feldmusik Buttisholz spielt am 3. und 7. Dezember jeweils um 20 Uhr im Gemeindesaal. Infos: feldmusik-buttisholz.ch

