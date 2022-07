Ferienzeit - Nach Corona-Boom: Weniger einheimische Gäste in den Bergen

In den vergangenen zwei Jahren war das Reisen nur eingeschränkt möglich. Viele blieben deswegen in der Schweiz, reisten in die Berge oder verbrachten die Ferientage auf einem Campingplatz. Mit der Lockerung der Reisebeschränkungen bricht auch der Boom der Ferien in der Schweiz wieder ein.

PilatusToday 11.07.2022, 21.33 Uhr