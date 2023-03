Sörenberg Sounds lockt Jung und Alt auf die Skipisten

Festival Sörenberg beschenkt sich mit Pop, Ländler und Schlager für Jung und Alt Das Sörenberg Sounds lockte in diesem Jahr zum ersten Mal Besuchende ins Entlebuch. Verteilt über drei Tage fanden über 20 Konzerte und Partys im Dorf und auf den Skipisten statt. Die Organisatoren ziehen ein durchwegs positives Fazit. Silvana Gugolz Jetzt kommentieren 19.03.2023, 16.18 Uhr

Das Entlebuch präsentiert sich an diesem Samstagmittag frühlingshaft: grüne Wiesen und T-Shirt-Wetter. Nur die verschneiten Gipfel des Brienzer Rothorns erinnern daran, dass hier mit dem Sörenberg Sounds während drei Tagen ein in der Zentralschweiz einzigartiges Musikfestival entlang der Skipisten Premiere feiert. Franziska Seiler vom Verein Sörenberg Sounds sagt: «Es soll ein toller Saisonabschluss sein.»

Mit dem Snowboard ans Konzert

Auf dem Konzertplatz Dorf sind zwei Techniker an der Arbeit. Am Abend tritt Ritschi auf. Noch ist es ruhig. Die angereisten Besucherinnen und Besucher verteilen sich - kein Wunder, bei über 20 Konzerten und Partys verteilt auf 11 Locations im Dorf und auf den Skipisten.

Mit der Gondelbahn auf der Rossweid angekommen, präsentiert sich ein anderes Bild. Das schöne Wetter hat viele Leute auf die Piste gelockt. Auf der Bühne neben dem Restaurant spielt die Band Still Searching. Grob geschätzt ist die Hälfte des Publikums mit Ski- oder Snowboardschuhen ausgestattet. Sandro Bieri von den Bergbahnen Sörenberg bestätigt dies: «Wir haben heute viel mehr Leute rund um die Skipiste als normal.»

Alle Veranstaltungen sind zu Fuss erreichbar, doch auf Skiern geht es sicherlich schneller. Bei der Skihütte Schwarzenberg findet die Schlagerparty statt, beim Alphotel Schwand ein Ländlerkonzert.

Alle mögen den Organisatoren das Wetterglück gönnen. Kari Felder aus Doppleschwand freut sich, dass so viele Leute am Freitag zu den Konzerten von Lo & Leduc und Zian gekommen sind. Und: «Ich finde es cool, dass für das Entlebuch eine solche Veranstaltung auf die Beine gestellt wird. Es hat für alle Geschmäcker etwas dabei, man kennt sich.»

Einige hundert Meter weiter talwärts platzt die Skibar Heubödi aus allen Nähten. Mit dabei ist Marcel Wiederkehr. Er sagt: «Es fehlt ein Club in Sörenberg. Deshalb finde ich um umso besser, dass hier etwas läuft. Den Jungen soll etwas geboten werden.»

Der Auftritt von Ritschi auf dem Konzertplatz Dorf. Bild: Boris Bürgisser (Flühli, 18. 3. 2023)

Ein Festival von Sörenberg für Sörenberg

Drei Stunden später interagiert Ritschi sichtlich erfolgreich mit dem Publikum. Der Auftritt gefällt auch René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg, der etwas am Rande steht und mitsingt. Er erzählt, wie er Jan Bachmann, Schlagzeuger der Band Diamond Pool Disc, zufällig getroffen und dieser ihm von seiner Idee eines Musikfestivals erzählt habe. «Ich bin schnell zu begeistern.» Also habe er bei Bachmann, der eine Musik- und Künstleragentur besitzt, ein Konzept in Auftrag gegeben. «Als ich dieses den lokalen Partnern präsentiert habe, waren alle sofort überzeugt.»

Ritschi animierte das Publikum erfolgreich zum Mitsingen. Bild: Boris Bürgisser (Flühli, 18. 3. 2023)

«Es war ein Gesamtprojekt für das ganze Dorf, das ohne Unterstützung der Location-Partner und Sponsoren nicht möglich gewesen wäre», sagt Franziska Seiler. Alle hätten einen Beitrag geleistet, deshalb habe man der Region etwas zurückgeben wollen und neben schweizweit bekannten Acts auch lokalen Künstlern eine Plattform geboten.

Die letzte Konzertbühne des Abends gehört Rapper Stress, der auf dem Konzertplatz Hinterschönisei Jung und Alt mit seiner Musik und einer guten Prise Humor begeistert. Die kostenlosen Events im Skigebiet zogen am Samstag insgesamt 3000 Personen an, 600 Personen fanden den Weg an den Nightrave bis in die frühen Morgenstunden. Der Ländler-Brunch am Sonntagmorgen war ausverkauft.

Stress mit Band während des Auftritts am Samstagabend. Bild: Boris Bürgisser (Flühli, 18. 3. 2023)

Mit Blick auf die Zahlen ist auch Franziska Seiler begeistert: «Bereits am Freitag waren die Konzertplätze sehr gut besucht. Am Samstagabend waren wir mit 2000 Festivalpässen ausverkauft. Das haben wir uns erhofft, aber nicht erwartet.» Auch 2024 soll es wieder krachen: Die zweite Ausgabe findet vom 15. bis 17. März statt.

