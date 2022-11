Luzerner Kantonal-Musikfest rechnet mit Defizit

Finanzen Defizit und offene Forderungen: Das Kantonal-Musikfest zieht Bilanz und bittet um Geduld Das OK des Luzerner Kantonal-Musikfests konnte die Forderungen der Lieferanten und Helferinnen bislang nicht komplett begleichen. Ein Gesuch um Covid-19-Ausfallentschädigung ist hängig. 07.11.2022, 11.32 Uhr

Besucher am Strassenrand der Marschmusikstrecke am 30. Luzerner Kantonal-Musikfest. Bild: Philipp Schmidli

Im Juni 2022 fand im Emmen das Luzerner Kantonal-Musikfest statt. Nach vier Monaten ziehen die Veranstalter Bilanz – und diese fällt im Bereich der Finanzen unerfreulich aus. Wie das Kantonal-Musikfest in einer Mitteilung schreibt, wird Stand heute mit einem Defizit gerechnet.

Der Grund dafür, dass die budgetierten Zahlen nicht erreicht werden, sieht das Musikfest in der pandemie- und kriegsbedingten Situation und den damit zusammenhängenden Preissteigerungen. Neben Mehrkosten für Material habe gemäss Mitteilung negativ zu Buche geschlagen, dass insgesamt 14 Musikvereine Krankheitsausfälle zu beklagen hatten und deshalb kurzfristig ihre Teilnahme absagen mussten. Weiter habe die bis Anfang März herrschende Unsicherheit, ob das Fest überhaupt stattfinden kann, viele potenzielle Helferinnen und Helfer davon abgehalten, sich für einen Einsatz zu melden, so das OK. In der Gastronomie musste auf kostenpflichtige Einsatzkräfte zurückgegriffen werden.

Die finanzielle Lage erlaubt zum jetzigen Zeitpunkt, die Forderungen aller Lieferanten und Helferinnen zu 75 Prozent zu begleichen, wie das Kantonal-Musikfest weiter schreibt. Bei allen geklärten Forderungen sei das geschehen.

Weiterhin gedulden müssen sich die freiwilligen Helferinnen und Helfer: Auf die Auszahlung ihres 75-Prozent-Anteils wird vorerst verzichtet. Momentan sei ein Gesuch für die Covid-19-Ausfallentschädigung beim Kanton hängig. Das OK geht davon aus, bis Ende November zu wissen, ob alle Forderungen zu 100 Prozent erfüllt werden können. Bezüglich Helferentschädigungen gibt sich das OK zuversichtlich und geht von einer Auszahlung von mehr als 75 Prozent aus.

Das Kantonal-Musikfest bedankt sich in der Medienmitteilung bei den Lieferanten, welche auf Betreibungen verzichtet und damit geholfen hätten, ein Nachlass- und Konkursverfahren zu verhindern. (sig)