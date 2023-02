Grüne stellen Luzerner Steuergesetzrevision auf den Kopf

Finanzen Grüne wollen Steuergesetzrevision auf den Kopf stellen: Statt Firmen sollen Luzerner mit tiefen Einkommen entlastet werden Nach den Luzerner Gemeinden lassen auch die Grünen kaum ein gutes Haar an der kantonalen Steuergesetzrevision. Sie schlagen eine neue Revision vor – ohne Ertragsausfälle für die öffentliche Hand. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Sie soll die kantonale Antwort auf die globale Mindeststeuer sein, welche die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auch für die Schweiz durchdrücken wird: die Steuergesetzrevision 2025. Ab übernächstem Jahr sollen Unternehmen und natürliche Personen im Kanton Luzern über 200 Millionen Franken weniger Steuern zahlen. Doch gegen den Entwurf der Luzerner Regierung regt sich Widerstand.

Das Areal Rösslimatt in Luzern: Firmen, die künftig hierher ziehen, sollen laut den Grünen nicht von tieferen Steuern profitieren. Visualisierung: PD

Die Grüne Partei hat schon zu Beginn der Vernehmlassung das Planwerk kritisiert, wie unsere Zeitung berichtete. Insbesondere die vorgesehenen Steuersenkungen für Firmen kamen schlecht an, damit werde der Tiefsteuerwettbewerb weiter angeheizt. Doch bei der Kritik wollen es die Grünen nicht belassen: Sie reichen im Rahmen der Vernehmlassung einen Gegenvorschlag ein.

Zwei Massnahmen übernommen

Zwei Elemente aus dem regierungsrätlichen Entwurf sollen übernommen werden. Der degressive Sozialabzug bei der Einkommensteuer, der bei Gesamtkosten von rund 42,5 Millionen Franken tiefe Einkommen spürbar entlastet. Und die Erhöhung des Abzugs für Drittkostenbetreuung, die für insgesamt 2,5 Millionen Franken helfen kann, das Fachkräftepotenzial besser auszuschöpfen. Alle anderen von der Regierung geplanten Massnahmen streichen die Grünen; darunter die Senkung der Kapitalsteuer oder die Ausweitung der Patentbox für Unternehmen.

Den Firmen wollen die Grünen abseits der Steuern entgegenkommen; zum Beispiel mit einem Ausbau der Kita-Infrastruktur, einem Start-up-Förderprogramm oder einer Aus- und Weiterbildungsoffensive gegen den Fachkräftemangel. Für solche Massnahmen könnten pro Jahr rund 10 Millionen Franken investiert werden.

Kopfsteuer soll weg

Um tiefe Einkommen stärker zu entlasten, schlagen die Grünen dafür die Abschaffung der sogenannten Kopfsteuer vor. Die unabhängig vom Einkommen erhobene Personalsteuer in der Höhe von 50 Franken widerspreche dem Prinzip der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit. Der Wegfall könne über etwas höhere Steuern bei hohen Einkommen kostenneutral kompensiert werden.

Unter dem Strich würde der grüne Vorschlag zur Gesetzesrevision bei Kanton und Gemeinden zu jährlichen Ertragsausfällen von 55 Millionen Franken führen, was den erwarteten Mehreinnahmen der OECD-Mindeststeuer entspricht. Der Kanton soll dabei mindestens die Hälfte seiner Mehreinnahmen an die Gemeinden weitergeben. Die Regierung plant, maximal 20 Millionen Franken abzutreten, was den Verband der Luzerner Gemeinden bereits zu Kritik veranlasst hat. Die Vernehmlassungsfrist zur Steuergesetzrevision läuft am 17. Februar ab.

Grüne-Kantonsrat Samuel Zbinden ist sich bewusst, dass ein Gegenvorschlag in der Vernehmlassung noch wenig verbindlich ist. Man wolle aber eine Diskussion anstossen und die Debatte spätestens bei der Beratung der Botschaft mit Anträgen zu steuern versuchen. «Sollten Regierung und Parlamentsmehrheit an der überdimensionierten Vorlage festhalten, werden wir ein Referendum prüfen.»

