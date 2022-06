Finanzen Kanton Luzern soll auch in diesem Jahr Riesenüberschuss erzielen Budgetiert ist ein Plus von 17,5 Millionen Franken, herauskommen soll ein Überschuss von 102,1 Millionen: Die Rechnung des Kantons Luzern wird auch in diesem Jahr sehr gut abschliessen. Lukas Nussbaumer 30.06.2022, 09.22 Uhr

Die Rechnung des Kantons Luzern wird auch in diesem Jahr positiv abschliessen – zum fünften Mal in Folge. Gemäss der am Donnerstagmorgen veröffentlichten ersten Hochrechnung des Finanzdepartements soll ein Überschuss von 102,1 Millionen Franken resultieren. Budgetiert ist lediglich ein Plus von 17,5 Millionen. Im letzten Jahr schloss die Rechnung mit einem positiven Saldo von 201,4 Millionen ab, 2020 konnte Finanzdirektor Reto Wyss mit einem Plus von 212,5 Millionen gar den Allzeitrekord vermelden.