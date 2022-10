Rechtsstreit zwischen Luzerner Gemeinden und Kanton wegen Reform

Finanzen Rechtsstreit zwischen Luzerner Gemeinden und Kanton dauert an – Aufgabenreform wird verspätet analysiert Vor bald drei Jahren haben die Luzerner Gemeinden und der Kanton Aufgaben und deren Finanzierung neu verteilt. Wie die Reform wirkt, bleibt nun noch mindestens ein weiteres Jahr unklar. Alexander von Däniken 19.10.2022, 14.19 Uhr

Mit der Aufgaben- und Finanzreform 18 änderte sich unter anderem der Kostenteiler für die Volksschule: Kanton und Gemeinden tragen die Kosten zu je 50 Prozent. Bild: Pius Amrein (Hochdorf, 20. September 2021)

Sie stellte das Verhältnis zwischen den Luzerner Gemeinden und dem Kanton auf eine harte Probe: die Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 18. Mit der Reform wurden Aufgaben im Umfang von 200 Millionen Franken zwischen den Staatsebenen neu verteilt; darunter zum Beispiel die Bildung oder der Wasserbau. Mehrere Gemeinden wie die Stadt Luzern, Meggen oder Vitznau wehrten sich vor Gericht, weil aus ihrer Sicht die Gemeindeautonomie untergraben worden sei. Vergebens. Die Reform trat am 1. Januar 2020 rechtskonform in Kraft.

Wie gut sich die AFR 18 bewährt hat, hätte Ende dieses Jahres klar sein sollen. Es war geplant, dass Kanton und Gemeinden einen gemeinsamen Wirkungsbericht vorlegen. Daraus wird nun vorerst nichts, wie das Finanzdepartement mitteilt. Es bestehe «keine ausreichend stabile Grundlage für einen Abschluss der Evaluationsarbeiten». Der Wirkungsbericht über die Reform werde nun gemeinsam mit einem weiteren Bericht über den kantonalen Finanzausgleich Ende 2023 abgeschlossen.

Sondersteuern, Pandemie und Gerichtsverfahren

Zur Verzögerung haben vor allem drei Gründe geführt: Übergangseffekte, bisher noch fehlende Datengrundlagen und verschiedene laufende Gerichtsverfahren. Bei den Übergangseffekten handelt es sich in erster Linie um Sondersteuern, wie Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) auf Anfrage erklärt. «Ausserdem hatten wir zwei Jahre Pandemie, was sich auf die Jahresrechnungen von Kanton und Gemeinden ausgewirkt hat.» Nun brauche es mehr Zeit, um genügend Daten zu sammeln.

Was die laufenden Gerichtsverfahren betrifft, handle es sich um mehrere, «die auf verschiedensten Ebenen hängig sind», so Wyss. Also ist neben dem Luzerner Kantonsgericht auch das Bundesgericht mit der AFR 18 beschäftigt. Eines dieser Verfahren hat die Stadt Luzern angestrengt, wie Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub (Mitte) auf Anfrage bestätigt. Man habe das Kantonsgerichtsurteil ans Bundesgericht weitergezogen. Inhaltlich könne wegen des laufenden Verfahrens keine Stellung genommen werden.

Ist es vor diesem Hintergrund realistisch, dass der Regierungsrat von einem Jahr Verzögerung ausgeht? «Wie lange es dauern wird, ist tatsächlich offen, weitere Verzögerungen sind nicht ausgeschlossen», so Reto Wyss. Er erinnert daran, dass es sich um ein komplexes Geschäft handle, bei dem Aufgaben im Umfang von 200 Millionen Franken die Zuständigkeit gewechselt haben. Die Reform sei nicht nur vom Kantonsrat, sondern auch von der Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gutgeheissen worden.