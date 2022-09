Luzerner Regierung hält an Staatsgarantie für Kantonalbank fest

Finanzen Regierung will an Staatsgarantie für Luzerner Kantonalbank festhalten Eine Motion aus den Reihen der GLP fordert die Aufgabe der Staatsgarantie für die Luzerner Kantonalbank, weil die Risiken durch die geplante Kapitalerhöhung zu gross seien. Die Kantonsregierung will davon nichts wissen. Die LUKB sei für den Kanton systemrelevant und verfüge de facto so oder so über eine Staatsgarantie. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 27.09.2022

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) will ihr Kapital um bis zu 500 Millionen Franken erhöhen. Für die Bank, die zu 61,5 Prozent im Besitz des Kantons ist, handelt es sich um die erste Kapitalerhöhung seit der Teilprivatisierung vor rund 20 Jahren.

Der Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse in Luzern. Bild: Philipp Schmidli

Das Eigenkapital soll durch die Ausgabe neuer Namensaktien erhöht werden. Der Kanton Luzern plant, sich mit 308 Millionen Franken an der Kapitalerhöhung der LUKB zu beteiligen. Die hohe Summe sorgt dafür, dass das Vorhaben bei einem Teil der Luzerner Parteien umstritten ist.

«Reine Schönwetterpolitik»

GLP-Kantonsrätin Riccarda Schaller (Malters) hat Anfang Jahr zwei Motionen zum Thema eingereicht. In der ersten fordert sie, die Staatsgarantie für die LUKB aufzuheben. Die Staatsgarantie bedeutet, dass der Kanton Luzern für die Verbindlichkeiten der LUKB haftet. Unterzeichnet wurde die Motion von der gesamten GLP-Fraktion sowie Teilen der Grünen.

Schaller argumentiert in ihrem Vorstoss, dass die Risiken für den Kanton durch die Kapitalerhöhung grösser würden. «Bei einer Bankenkrise oder einem Geschäftseinbruch müsste der Kanton nicht nur den Wertverlust seiner Aktien verkraften, sondern hätte wegen der Staatsgarantie weitgehende finanzielle Verpflichtungen.» Schaller spricht im Zusammenhang mit der geplanten Investition des Kantons von einer «reinen Schönwetterpolitik».

Die Regierung selber schreibt in ihrer Beteiligungsstrategie, dass die «finanziellen Folgen bei Inanspruchnahme Staatsgarantie und Kursverlust auf Aktien gravierend» seien für den Kanton. Sie erachtet die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risiken aber als «eher gering».

LUKB ist für den Kanton systemrelevant

Die Regierung lehnt die Motion von Riccarda Schaller ab, wie sie nun mitteilt. Die LUKB habe einen derart hohen Marktanteil, dass sie für den Kanton Luzern systemrelevant sei, heisst es in der Antwort. «Die zu erwartenden volkswirtschaftlichen Folgeschäden eines Konkurses der LUKB wären für den Kanton Luzern viel höher als die monetäre Kompensation ungedeckter LUKB-Verpflichtungen durch den Kanton Luzern.»

Es sei im Interesse des Kantons, die LUKB am Leben zu erhalten. Die Regierung verweist zudem darauf, dass auch Kantone, die für ihre Kantonalbanken die Staatsgarantie abgeschafft haben, ihren Kantonalbanken im Notfall helfen müssten, um «volkswirtschaftliche Folgeschäden» zu minimieren. «Es gilt also mit oder ohne Staatsgarantie: Der Kanton Luzern gewährt der LUKB eine implizite Fortführungsgarantie», heisst es weiter.

Anstatt einer impliziten will die Luzerner Regierung also an einer expliziten Staatsgarantie für die LUKB festhalten. Das hat auch finanzielle Gründe, denn für die Staatsgarantie zahlt die LUKB dem Kanton eine Abgeltung. 2021 flossen dafür 9,3 Millionen Franken von der Pilatus- an die Bahnhofstrasse.

Auch externe Überprüfung lehnt die Regierung ab

In ihrer zweiten Motion zum Thema fordert Riccarda Schaller unter anderem eine externe Analyse der mit der geplanten Kapitalerhöhung verbundenen Risiken. «Dem Kantonsrat fehlen heute die notwendigen Informationen sowie eine fundierte Risikoanalyse, die ein solches Grossprojekt rechtfertigen würden», schreibt sie in ihrem Vorstoss.

Auch davon will die Luzerner Regierung nichts wissen. Das Finanzdepartement analysiere die Situation der LUKB laufend und sei mit der Bank im regelmässigen Austausch, schreibt sie. Man sei der Meinung, dass eine externe Analyse keine neuen Erkenntnisse bringen würde.

