Finanzen Schon wieder: Kanton Luzern erzielt Überschuss von mehr als 200 Millionen Franken Die Rechnung des Kantons Luzern schliesst zum dritten Mal in Folge mit einem riesigen Plus ab. Vor allem die Steuereinnahmen waren höher als erwartet. Lukas Nussbaumer 15.03.2023, 11.10 Uhr

Budgetiert hat Finanzdirektor Reto Wyss für das vergangene Jahr ein Minus von 8,5 Millionen Franken, herausgekommen ist ein Plus von 204,5 Millionen. Damit schliesst die Rechnung des Kantons Luzern zum fünften Mal in Folge mit einem Überschuss ab – und zum dritten Mal nacheinander mit mehr als 200 Millionen Franken (siehe Grafik).

Hauptverantwortlich für das Riesenplus sind die Steuerzahlenden. Die natürlichen Personen lieferten 60,9 Millionen Franken mehr ab als budgetiert, die Firmen 40,7 Millionen mehr. Deutlich über dem Voranschlag liegen auch die Erträge aus den Anteilen an der direkten Bundessteuer (plus 30,1 Millionen) und der Grundstückgewinnsteuer (plus 52,9 Millionen).

Schlechter abgeschnitten als budgetiert haben vor allem die Bereiche Bildung und Gesundheit, wo 11,8 beziehungsweise 10,4 Millionen Franken mehr ausgegeben wurden. Dies unter anderem wegen steigender Schülerzahlen und coronabedingter Mehraufwände.

Nationalbankgelder von 160 Millionen bleiben aus

Wie das Finanzdepartement in einer Mitteilung schreibt, bestehe trotz des erfreulichen Ergebnisses kein Grund zur Euphorie. So seien die Einnahmen wie bei den Firmensteuern volatil, und ausserdem nicht überall nachhaltig, beispielsweise bei der Grundstückgewinnsteuer. Hinzu komme, dass die Schweizerische Nationalbank in diesem Jahr kein Geld an die Kantone ausschütte. Luzern rechnete mit einem Zustupf von 160 Millionen Franken.

Dank dem hohen Überschuss steigt das Nettovermögen des Kantons auf 471,1 Millionen Franken. Damit könnten Reserven für unvorhergesehene Ereignisse geschaffen werden und Projekte wie das Verwaltungszentrum am Seetalplatz in Emmenbrücke oder das Sicherheitszentrum in Rothenburg vorangetrieben werden. «Die Basis ist gut und darf nun keinesfalls aufs Spiel gesetzt werden», wird Reto Wyss in der Mitteilung zitiert.

Auch Schwyz und Nidwalden im Plus

Während der bei den Wahlen vom 2. April zum vierten Mal kandidierende Mitte-Politiker Wyss für das laufende Jahr noch mit einem kleinen Plus rechnet, hat er für die Jahre 2024 bis 2026 Defizite von insgesamt 170 Millionen Franken budgetiert. Die Steuererträge sollen gemäss dem bis 2026 geltenden Finanzplan weiter steigen.

Luzern ist nach Schwyz und Nidwalden der zweite Zentralschweizer Kanton, der die Rechnung des vergangenen Jahres veröffentlicht hat. In Schwyz resultierte ein Plus von 113,1 Millionen Franken, in Nidwalden ein kleines von 1,2 Millionen.