Finanzplan Warum braucht die Luzerner Kantonsverwaltung so viel mehr Personal? Die Finanzen des Kantons Luzern geraten ab 2024 in Schieflage. Das hohe Ausgabenwachstum veranlasst auch die Partei des Finanzdirektors zu einer Kritik. Im Zentrum steht ein Ausbau der Verwaltung. Ein Blick hinter die Zahlen. Alexander von Däniken 03.09.2022, 05.00 Uhr

Er dürfte schon bald aus dem Gleichgewicht geraten, der 3,5 Milliarden Franken schwere Finanzhaushalt des Kantons Luzern. Der am Mittwoch vorgestellte Aufgaben- und Finanzplan (AFP) für 2023 bis 2026 sieht für nächstes Jahr noch einen kleinen Ertragsüberschuss vor, danach Defizite von 32 bis knapp 70 Millionen Franken pro Jahr. Die Einnahmen steigen zwar bis 2026 stetig an, aber nicht so schnell wie die Ausgaben. Allein 6,4 Prozent mehr als beim Budget dieses Jahres sollen es nächstes Jahr sein; danach ist eine jährliche Steigerung von jeweils 2 Prozent geplant. Das ist – neben der SVP und der FDP – auch der Mitte zu viel. Die Partei von Finanzdirektor Reto Wyss hat besonders hinter das Stellenwachstum ein Fragezeichen gesetzt.

Der aktuellste Aufgaben- und Finanzplan des Kantons Luzern umfasst 360 Seiten. PD

Tatsächlich soll der Stellenetat des Kantons von 4724,4 Vollzeitstellen in diesem Jahr auf 5056,3 im Jahr 2026 erhöht werden, wie dem AFP zu entnehmen ist. Das ist ein Plus von knapp 332 Vollzeitstellen oder 7 Prozent innerhalb von vier Jahren. Ein Teil dieses Wachstums ist auf politisch unumstrittene Entwicklungen zurückzuführen; etwa den Ausbau des Polizeikorps (+75) oder mehr Ressourcen in der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen aufgrund des Ukraine-Kriegs (+52).

Mehr Stellen für Archäologie und Digitalisierung

In anderen Bereichen verlangt das Personalwachstum eher nach Erklärungen. Bei Kultur und Kirche ist ein Ausbau um knapp 10 Vollzeitstellen auf 60 geplant. Ein Grund sind gemäss Finanzplan die zunehmenden Grabungen bei der Archäologie (+3,7 Stellen). Aber auch für den Betrieb der Villa Senar (+ 0,6) und für die Denkmalpflege (+1) wird mehr Personal benötigt. Die Staatskanzlei soll um 2,2 auf 37 Stellen aufgestockt werden. Das wird mit Digitalisierungsvorhaben in der Verwaltung und einem höheren Bedarf in der digitalen Kommunikation begründet.

Es gibt aber auch drei Bereiche, in denen 2026 gegenüber heute Personal abgebaut wird: Staatsarchiv, Sport und Gesundheit. Beim Staatsarchiv werden befristete Stellen aufgelöst, beim Sport variieren die Einsätze der im Stundenlohn beschäftigten J+S-Chefexpertinnen und -experten und bei der Gesundheit ist per Ende 2022 Auflösung des Contact-Tracings geplant.

Der Kanton Luzern rühmte sich in den letzten Jahren mit seiner schlanken Verwaltung. War sie rückblickend zu schlank? Finanzdirektor Reto Wyss verneint: «Mit den gesteigerten Leistungsmengen und den steigenden Anforderungen reagieren wir mit dem vorliegenden AFP auf den künftigen Leistungsausbau mit mehr Ressourcen. Wir reagieren nicht auf Defizite der Vergangenheit.»

Löhne steigen unter den Erwartungen der Personalverbände

Der Stellenausbau ist das eine, die Löhne sind das andere. Schliesslich hat der Kanton im aktuellen Finanzleitbild festgehalten, dass die Anstellungsbedingungen «hinsichtlich markt- und konkurrenzfähiger Löhne» angepasst und das Lohnniveau «punktuell durch gezielte Massnahmen» korrigiert wird. Für die Gewerkschaften und Personalverbände wird dieses Versprechen nicht eingelöst. Spart der Kanton hier zu stark? «Nein», sagt Mitte-Regierungsrat Wyss. «Der AFP sieht ein Lohnwachstum von 2 Prozent vor. Zudem plant der Regierungsrat die Umsetzung einer Lohnrevision für die knapp 6000 Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung.» Diese Lohnrevision befindet sich bis Mitte Oktober in Vernehmlassung.

Auch die Einnahmen sollen steigen. Und das trotz des auf dieses Jahr von 1,7 auf 1,6 Einheiten gesenkten Steuerfusses. Konkret soll der Kanton 2026 1,18 Milliarden von natürlichen Personen einnehmen, 40 Millionen mehr als 2021. Bei den juristischen Personen wird eine Steigerung von 140,3 auf 160,3 Millionen Franken prognostiziert, was unter dem Niveau von 2021 liegt. Weil die Ausgaben stärker steigen als die Einnahmen, wollen die bürgerlichen Parteien möglichst schnell Lösungen. Was spricht dagegen? Wyss: «Jede Planung ist mit Unsicherheiten behaftet. Momentan sogar im Besonderen.» Der Regierungsrat werde laufend die Situation beobachten. «Die Planung ist ein Prozess und findet im Jahresrhythmus statt.»