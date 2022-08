Finanzplanung Sind die fetten Jahre bald vorbei? Kanton Luzern rechnet ab 2024 mit hohen Defiziten Für nächstes Jahr budgetiert der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss noch mit einem Plus. Danach drohen Verluste von über 60 Millionen Franken pro Jahr. Grund: Höhere Ausgaben und Einnahmen, die so unsicher sind wie nie. Alexander von Däniken 31.08.2022, 10.00 Uhr

Blickt auf vier erfolgreiche Rechnungsabschlüsse hintereinander zurück: Finanzdirektor Reto Wyss, hier an der Kantonsratssession vom Frühling. Dominik Wunderli (Luzern, 16. Mai 2022)

Was war der Kanton Luzern verwöhnt! Satte Ertragsüberschüsse prägten die Staatsrechnung der letzten Jahre. 2018 und 2019 waren es jeweils über 60 Millionen Franken, 2020 und 2021 sogar je über 200 Millionen und auch dieses Jahr werden es gemäss Hochrechnung voraussichtlich über 100 Millionen Franken sein. Mit solchen Höhenflügen dürfte bald Schluss sein, wie ein Blick auf das Budget des nächsten Jahres sowie auf den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) bis 2026 zeigt.

Beides stellte der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss am Mittwoch vor. Demnach ist für das kommende Jahr im 3,5 Milliarden Franken schweren Staatshaushalt noch ein Plus von 14,2 Millionen Franken vorgesehen. Für die Jahre danach rechnet Wyss aber mit hohen Defiziten von 32,2 Millionen Franken im Jahr 2024, 69,8 Millionen 2025 und 67,9 Millionen Franken 2026.

Diese tiefroten Zahlen sind laut dem Rothenburger Mitte-Regierungsrat auf Mehrausgaben in verschiedenen Hauptaufgaben zurückzuführen. Im Bildungsbereich werden mehr Lernende und mehr Ressourcen im Sonderschulbereich erwartet und im Bereich Gesundheit fallen höhere fallabhängige Leistungen und eine höhere Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen an die Luzerner Spitäler an.

Im Bereich Soziale Sicherheit muss mehr Geld für eine höhere individuelle Prämienverbilligung und für die Umsetzung der Privatpflege- und Betreuungsinitiative bereitstehen, im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit steht der lange versprochene Personalaufbau bei der Luzerner Polizei auf dem Programm. Mehr Personal werde wegen höherer Leistungsmengen und neuer Anforderungen auch in der Verwaltung nötig.

Herausforderungen grösser als in Vorjahren

Zu den bekannten und teils gewollten Auswirkungen für die nächsten Jahre kommen noch zahlreiche unbekannte: Ukraine-Krieg, Inflation, Konjunktur, Lieferengpässe, Pandemie oder die Einführung der OECD-Mindestbesteuerung.

Die damit verbundenen Herausforderungen sind laut Reto Wyss in diesem Jahr bedeutend grösser als in den Vorjahren. «Darum ist es wichtig, dass wir uns einen Spielraum in den Schuldenbremsen bewahren, um nötigenfalls eintreffende Risiken abzudecken.» Er betont – wie auch schon in den Vorjahren: «Der Übermut von heute sind die Sparpakete von morgen.» Und letzteres wolle er zwingend verhindern.

Ein sorgsamer Umgang mit den kantonalen Finanzen sei deshalb mehr denn je nötig, um langfristig einen ausgewogenen Finanzhaushalt vorweisen zu können. Im Hinblick auf den nächsten AFP 2024–2027 bedeute dies, «dass eine Verbesserung angestrebt werden muss», sagt Reto Wyss und fügt an: «Der Finanzdirektor hat die herausfordernde Aufgabe, früh genug – und das ist jetzt – auf die Bremse zu stehen und das Ausgabenwachstum zu drosseln, um den Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu halten.» Das dürfte umso mehr vor dem Hintergrund gelten, dass der Kanton mit Ausschüttungen der Nationalbank von 160 statt 32 Millionen Franken pro Jahr plant, was potenziell höhere Einnahmenschwankungen bedeutet.

Immerhin: Sollte der Kanton Luzern nächstes Jahr wie erwartet ein Plus von 14,2 Millionen Franken einfahren, dann wird das sogenannte Ausgleichskonto mit 802,6 Millionen Franken gut gefüllt sein. Das Ausgleichskonto ist dazu da, Schwankungen bei den Jahresabschlüssen einerseits und bei den Erträgen aus Nationalbank-Ausschüttungen andererseits abzufedern. Auch die Schuldenbremse wird trotz der erwarteten Defizite eingehalten. Das darf den Kanton laut Wyss nicht davon abhalten, Massnahmen einzuleiten, um die Ergebnisse der Erfolgsrechnung in den Planjahren zu verbessern. Der Kantonsrat wird im Oktober über Budget und AFP beraten.