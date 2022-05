SVP will Grundstückgewinnsteuern im Kanton Luzern senken

Wer im Kanton Luzern über lange Zeit ein Haus besitzt und es dann verkauft, muss doppelt so hohe Steuern zahlen wie in Nachbarkantonen. Das will die SVP ändern – und erntet etwa gleich viel Ablehnung wie Unterstützung.