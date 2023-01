Fischbach: Unfall zwischen Traktor und zwei Autos

Fischbach Traktor streift zwei Autos – diese rutschen einen Hang hinunter In Fischbach kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und zwei Autos. Die Autos kamen von der Strasse ab, nachdem der Traktor auf die Gegenfahrbahn geriet. 18.01.2023, 10.25 Uhr

In Fischbach kollidierte ein Traktor mit zwei Autos. Bild: Luzerner Polizei

Am Dienstagnachmittag kam es um 15.45 Uhr zu einem Unfall in Fischbach. Ein Mann fuhr mit seinem Traktor und Anhänger von Zell in Richtung Altbüron. Dabei kam er gemäss Mitteilung der Polizei auf der verschneiten Strasse mit dem Fahrzeug ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn.