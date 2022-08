Fische in Not «Wir retten, was zu retten ist»: Luzerns Fischereiaufseher ist wegen Hitze im Dauereinsatz Wegen der warmen Wassertemperaturen nimmt der Kanton Luzern seit zwei Wochen Abfischungen vor, um die Tiere in kühlere Gewässer umzuplatzieren. Ein schier aussichtsloser Kampf gegen das Klima, Badegäste und die Zeit. Niels Jost Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Strasse abseits von Inwil wird enger, der flimmernde Asphalt geht in Kies über. Links und rechts säumen Bäume und Sträucher den Weg. Vor einer kleinen Brücke parkiert Olivier Menz seinen Wagen.

«Hier ist es», sagt der Fischereiaufseher des Kantons Luzern und zeigt einen schmalen Pfad, der zu einer Stelle hinabführt, wo der Rotbach in die Reuss mündet. Ein rot-weisses Absperrband signalisiert, dass der Zutritt für Passantinnen und Passanten verboten ist. «Bitte nicht baden und tauchen!», ist auf einem Schild der Dienststelle Landwirtschaft und Wald zu lesen. Menz erklärt:

«Der Rotbach ist einer der wichtigsten Zuflüsse, der kühleres Wasser in die Reuss speist. Die Fische ziehen sich hierhin zurück und sollten nicht gestört werden.»

Ein Absperrband und Hinweisschild versperren den engen Zugang zum Rotbach und zur Reuss. Bild: Niels Jost (Inwil, 3. August 2022)

Tatsächlich: Kaum am Ufer angelangt, sind rund ein Dutzend Äschen und Alete im Wasser zu sehen, kleine wie grosse. Doch kaum entdeckt, flüchten die Tiere bachaufwärts und in schattigere Bereiche, wo sie getarnt sind. «Die Fische merken, wenn jemand am Ufer steht», sagt Menz. «Dann fühlen sie sich gestresst.»

Drei Fische schwimmen bachaufwärts, um sich vor den neugierigen Blicken in Sicherheit zu bringen. Bild: Niels Jost (Inwil, 3. August 2022)

Stress, den die Tiere angesichts der aktuellen Hitze nicht zusätzlich erleiden sollten. Aus diesem Grund halten sich Menz und seine Stellvertreterin Sybille Roos nur kurz hier auf. Mit geübten Handgriffen kontrollieren sie die Wassertemperatur und den Sauerstoffgehalt. Während der Rotbach 19 Grad misst, ist die Reuss 26,6 Grad warm. Menz:

«Damit ist die Reuss zu warm für die Fische. Der mortale Bereich liegt bereits bei 25 Grad.»

Immerhin zeige das Messgerät beim Sauerstoffgehalt akzeptable Werte. Angesichts des angekündigten heissen Wetters der nächsten Tage ohne flächendeckende Niederschläge dürfte sich die Situation für die Fische in Luzerns Gewässern allerdings kaum verbessern, so Roos.

Der Luzerner Fischereiaufseher Olivier Menz misst die Temperatur der Reuss. Bild: Niels Jost (Inwil, 3. August 2022)

Fischereiverband ist in «höchster Alarmbereitschaft»

Der kantonale Fischereiverband ist daher in «höchster Alarmbereitschaft», wie er am Mittwoch mitteilte. Präsident Markus Fischer hoffe, dass es zu keinem noch grösseren Fischsterben komme. Wobei:

«Es geht nicht nur um die Fische, sondern um die ganze Flora und Fauna im und am Wasser.»

Die aquatischen Lebensräume seien ein wichtiger Teil des Ökosystems und würden empfindlich auf die Klimaerwärmung reagieren.

Eine Einschätzung, die Menz und Roos teilen. Die Bevölkerung soll daher sensible Gebiete wie jenes beim Rotbach meiden. Nicht alle hätten dafür Verständnis. «Als wir kürzlich eine Frau auf die Situation aufmerksam machten, beschwerte sie sich, da nun doch die schönste Zeit zum Baden sei», erzählt Roos.

Auch Menz sagt: «Den Fischen steht wegen des sich verändernden Klimas, aber auch wegen reger Bautätigkeiten und zunehmender Freizeitaktivitäten der Menschen ein immer kleinerer Lebensraum zur Verfügung. Das führt automatisch zu Konflikten.» Mit Absperrungen, Schildern, aber auch Aufklärungsarbeit über die Medien oder eigene Kanäle wolle man das Bewusstsein in der Bevölkerung stärken.

Renaturierungen von Gewässern würden Fischen helfen

Gleichzeitig hat der Kanton bereits vor rund zwei Wochen Sofortmassnahmen ergriffen und Abfischungen vorgenommen. Dabei werden die Tiere betäubt und in einen angemessenen, meist kühleren Fluss oder Bach umplatziert. Eine Sisyphusarbeit. Menz, Roos und ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen stehen im Dauereinsatz, auch an den Wochenenden. Menz sagt:

«Wir retten, was zu retten ist.»

Olivier Menz (links) und Pächter Jakob Stöckli bei einer notfallmässigen Abfischung in Luthern Bad. Bild: PD (2. August 2022)

Eine nachhaltige Lösung sei das allerdings nicht, räumt der Fischereiaufseher ein. Neben dem Verständnis der Bevölkerung könne beispielsweise bei Renaturierungsprojekten darauf geachtet werden, mehr schattige und langsam fliessende Bereiche in den Bächen und Flüssen zu schaffen. Die Fische hätten dadurch mehr Rückzugsmöglichkeiten – und weniger Stress bei künftigen Hitzeperioden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen