Flüchtlingsaufnahme Kantonale Unterkünfte zu über 90 Prozent ausgelastet: Jetzt sollen Schutzsuchende aus der Ukraine in Dagmersellen untergebracht werden Noch immer erreichen Schutzsuchende aus der Ukraine die Schweiz. Deshalb bereitet der Kanton in Dagmersellen eine Zivilschutzanlage für die Notunterbringung vor. Tobias Söldi 18.08.2022, 12.11 Uhr

Die Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau war im Frühling bereits für Schutzsuchende aus der Ukraine geöffnet. Dominik Wunderli (Luzern, 21.03.2022)

Der Ukraine-Konflikt hält an – und der Zustrom an schutzsuchenden Personen ebenfalls. Das hat den Kanton Luzern veranlasst, seine Unterbringungskapazitäten auszubauen, wie er in einer Mitteilung schreibt. Denn: Die kantonalen Unterkünfte seien bereits zu über 90 Prozent ausgelastet. Konkret bereite man die Zivilschutzanlage Chrüzmatt in Dagmersellen für die kurzzeitige Notunterbringung vor. Sie soll Platz für weitere 80 Personen bieten.

Aktuell befinden sich laut Kanton 2470 Personen mit Schutzstatus S in der Zuständigkeit des Kantons. Mehr als die Hälfte von ihnen sind in kantonalen Unterkünften untergebracht, der Rest lebt bei Gastfamilien. Ausserdem laufen die ordentlichen Asylverfahren, die wie vor Kriegsausbruch weiter – und auch diese Personen gelte es unterzubringen, so der Kanton weiter. «Die Situation ist und bleibt aber eine enorme Herausforderung», lässt sich Regierungspräsident Guido Graf in der Medienmitteilung zitieren.

Regierungsrat Guido Graf. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29.06.2022)

Kurzfristige Lösung

Dazu kommt: «Die Dauer der Unterbringung in Gastfamilien ist in vielen Fällen befristet, sodass wir in den nächsten Wochen und Monaten sehr wahrscheinlich weiterhin Personen aus Gastfamilien in den kantonalen Unterkünften unterbringen müssen.» Weitere Zivilschutzanlagen zur Notunterbringung seien daher «unumgänglich», so Graf.

Aktuell in Betrieb sind die Mehrzweckhalle Allmend mit 200 Plätzen, die aber nicht über den Winter betrieben werden könne - ein weiterer Grund für Dagmersellen. Bei Bedarf stehe zusätzlich die Zivilschutzanlage Rönnimoos zur Verfügung. Graf betont: Die Notunterkünfte dienten nur der kurzfristigen Unterbringung.

«Die Dienststelle nutzt diese Zeit, um sorgfältig abzuklären, welche Nachfolgeunterkunft für die Klientinnen und Klienten zum Beispiel aufgrund ihres Gesundheitszustands geeignet ist.»

Sobald eine passende längerfristige Unterbringungslösung vorhanden sei, werden die Betroffenen in die neue Unterkunft übermittelt.