Flüchtlingsunterbringung Soll der Kanton Luzern Unterstützung von Hilfswerken bekommen? Caritas und Co. zeigen sich zurückhaltend SP, Grüne und GLP verlangen von der Luzerner Regierung, sie solle bei der Suche nach Unterkünften für ukrainische Flüchtlinge mit Sozialorganisationen zusammenspannen. Diese drängen sich jedoch nicht auf. Livia Fischer

Der Kanton soll Leistungsaufträge an spezialisierte Organisationen vergeben, damit mehr Schutzsuchende aus der Ukraine in Wohnungen statt in Containern und Zivilschutzanlagen untergebracht werden können. Eine solche Zusammenarbeit würde die Gemeinden entlasten, die derzeit mühevoll nach genügend Flüchtlingsplätzen suchen. Dieses Vorgehen fordern die SP, Grünen und GLP in einem dringlichen Postulat (wir berichteten).

Namentlich im Vorstoss erwähnt wurde die Caritas Luzern. Im Auftrag des Kantons Zug begleitet sie derzeit Gastfamilien, die privat Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Dabei ist das Hilfswerk für Fragen rund um das Zusammenleben der Gastfamilien und der Geflüchteten zuständig.

Caritas ist laufend im Austausch mit Kanton

Ob sie auch einen Leistungsauftrag des Kantons Luzern begrüssen würden? Daniel Furrer, Geschäftsleiter der Caritas Luzern, hält sich bedeckt: «Jeder Kanton ist unterschiedlich organisiert und greift auf diejenigen Ressourcen zurück, die er für richtig hält. Es ist nicht an der Caritas Luzern, dies zu beurteilen.»

Daniel Furrer, Geschäftsleiter der Caritas Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 13. Januar 2021)

Der Luzerner SP-Grossstadtrat betont, dass die Betreuung und Unterbringung für eine so grosse Anzahl geflüchteter Menschen – sei dies aus der Ukraine oder auch aus anderen Krisengebieten – die innerhalb kurzer Zeiträume in der Schweiz angekommen sind, eine grosse Herausforderung sei. «Die zuständigen Behörden, auch im Kanton Luzern, leisten dabei grosse und wertvolle Arbeit.»

Die Caritas Luzern ist gemäss Furrer laufend im Austausch mit dem Kanton sowie der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen.

«Wir unterstützen sie dort, wo gewünscht und sinnvoll, oder schliessen Lücken, welche die öffentliche Hand nicht abdeckt.»

So hat die Caritas Luzern kürzlich ein Pilotprojekt lanciert, das ukrainische Geflüchtete bei der Stellensuche unterstützt. Weiter stellte sie zusammen mit der CSS ein Mentoring-Projekt für die individuelle Alltagsbegleitung auf die Beine.

Sowohl Erfahrung als auch Kapazität fehlt

Nebst der Caritas brachte Vorstösser Urban Frye (Grüne) auch das Schweizerische Arbeiterhilfswerk (SAH) ins Spiel. Auf Anfrage sagt Ursula Schärli, Geschäftsleiterin des SAH Zentralschweiz:

«Wir haben weder die Erfahrung noch die Kapazität, um bei der Flüchtlingsunterbringung Hand bieten zu können.»

Wenn es jedoch um Unterstützung bei der beruflichen Integration gehe, seien sie selbstverständlich offen für eine Zusammenarbeit – dieser Bereich gehört nämlich zum Kerngeschäft des SAH.

Als weiteres Beispiel einer Organisation, die den Kanton unterstützen könnte, nannte Frye die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH). Diese vermittelt derzeit direkt aus den Bundesasylzentren Geflüchtete in Gastfamilien, sofern die Kantone dies wünschen. Zusätzlich werden in rund der Hälfte der Kantone weitere Gastfamilien vermittelt.

Als Dachverband ist die SFH für die Koordination des sogenannten Gastfamilienprojekts zuständig, das sie in der Syrien-Krise lanciert hatte und beim Krieg in der Ukraine reaktivierte. Die operative Arbeit wird von den Mitgliedsorganisationen wie der Caritas und des SAH sowie von Partnerorganisationen übernommen. Zudem stellen diese im Auftrag der Behörden in vielen Kantonen die Begleitung und Betreuung der Gastfamilien sicher.

Bleibe bei Gastfamilie fördert Integration

Die Frage, ob sie auch mit dem Kanton Luzern Gespräche aufgenommen haben, beantwortet Mediensprecherin Eliane Engeler so:

«Die SFH ist grundsätzlich in Kontakt mit allen Kantonen. Diese bestimmen anschliessend, ob und inwiefern eine gemeinsame Zusammenarbeit stattfindet, wie diese aussieht und welche Bedürfnisse durch die SFH abgedeckt werden können.»

Die Erfahrungen mit der Unterbringung von Geflüchteten bei Gastfamilien beschreibt sie als sehr gut. Dabei zielt sie nicht nur auf die Entlastung der Behörden ab, sondern auch auf die bessere Integration der Flüchtlinge. Engeler:

«Wer sich willkommen fühlt, menschliche Nähe und Wertschätzung erfährt sowie Orientierungshilfe und Unterstützung erhält, findet sich schneller und tiefgreifender in der neuen Situation zurecht und kann sich rascher eine neue Existenz aufbauen.»

