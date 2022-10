Flüchtlingswelle Aufbau des Bundesasylzentrums auf dem Waffenplatz Emmen läuft – wie der Kanton Luzern davon profitiert Am Mittwoch hat der Aufbau des Bundesasylzentrums auf dem Waffenplatz Emmen begonnen. Anfang Woche hiess es noch, dass keine Ukrainerinnen und Ukrainer einquartiert werden. Nun ist es doch nicht ausgeschlossen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Mehrzweckhalle auf dem Waffenplatz Emmen wird zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Bild: Nadia Schärli (19. Oktober 2021)

Immer mehr Menschen fliehen über die sogenannte Balkanroute in die Schweiz. Obwohl Prognosen schwierig zu stellen seien, geht das Staatssekretariat für Migration (SEM) derzeit davon aus, dass bis Ende Jahr sicher 19’000 Asylgesuche eingehen. Zudem sollen mindestens 80’000 bis 85’000 Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz suchen.

Nur: Der Platz in den Bundesasylzentren ist eng, sie sind zu fast 90 Prozent belegt. Darum nimmt das SEM bereits jetzt zusätzliche Unterkünfte in Betrieb oder bereitet sie vor. «Ziel ist, in den nächsten Wochen – wie in der Notfallplanung Asyl des Bundes vereinbart – mindestens 9000 Unterbringungsplätze betriebsbereit zu haben und, wenn möglich, noch zusätzliche Plätze zu schaffen», so Mediensprecher Reto Kormann.

Total hat das SEM rund 20 temporäre Bundesasylzentren in Betrieb oder in Vorbereitung. Eines davon befindet sich voraussichtlich ab dem 28. Oktober in Emmen. Die Mehrzweckhalle auf dem Waffenplatz, ausserhalb des restlichen Kasernenareals, wird vorübergehend bis zu 200 Schutzsuchende beherbergen (wir berichteten). Die Frage, ob im Kanton Luzern noch weitere temporäre Bundesasylzentren in Planung sind, lässt das SEM unbeantwortet.

Abtrennung vom Armeebetrieb und gute Erreichbarkeit

Die Zusammenarbeit zwischen Armee und Bund ist in der Notfallplanung Asyl vorgesehen. Darum bot die Armee dem SEM sodann auch mehrere Turn- und Mehrzweckhallen auf Waffenplätzen zur Nutzung an. Dieses wählte die temporären Unterkünfte anhand von drei Kriterien aus: «Möglichst technisch geeignet, vom Armeebetrieb abtrennbar und einigermassen gut erreichbar».

Die Mehrzweckhalle bietet bis zu 200 Schutzsuchenden einen Schlafplatz. Bild: Nadia Schärli (19. Oktober 2021)

In der Mehrzweckhalle in Emmen werden seit Mittwoch Doppelstockbetten, Tische, Bänke und eine Essensausgabe aufgestellt, im Aussenbereich WC-Container und ein Logencontainer installiert. Sind die Flüchtlinge einmal da, ist für die Betreuung und Sicherheit rund um die Uhr gesorgt.

Asylzentrum möglicherweise doch auch für ukrainische Flüchtlinge

Wer wird in Emmen untergebracht? Am Montag hiess es auf Anfrage noch, dass keine ukrainischen Flüchtlinge einquartiert werden. Nun ist es laut Kormann aber dennoch nicht ausgeschlossen, dass auch Ukrainerinnen und Ukrainer in der Mehrzweckhalle Unterschlupf finden – besonders, falls die Zahl der Geflüchteten noch einmal stark ansteigen sollte.

Kormann: «Im Moment ist der Anteil der Schutzsuchenden aus der Ukraine in den Unterkünften des Bundes aber relativ tief, da sie nur eine kurze Zeit durch den Bund untergebracht und anschliessend den Kantonen zur weiteren Unterbringung zugewiesen werden.»

Doch eben, weil sie zumindest vorübergehend auch in den Unterbringungsstrukturen des SEM beherbergt werden müssen, sei bei der Nutzung der Unterkünfte Flexibilität gefragt. «Dabei sind weniger länderspezifische Kriterien entscheidend, jedoch aber die Zusammensetzung – beispielsweise eine Aufteilung nach Familien, unbegleiteten Minderjährigen oder Männern.»

Kommunikation nur für Emmer Bevölkerung

Kanton und Gemeinde wurden bereits im September über das Vorhaben informiert. An die breite Öffentlichkeit via Medienmitteilung gelang dies aber nicht. Einzig im Emmer Gemeindeblatt sowie auf der Website der Gemeinde war vom geplanten Bundesasylzentrum zu lesen.

Das SEM schreibt dazu: «Die Kommunikation wird in Absprache mit Kanton und Gemeinde gemacht. Sofern von Kantonen und Gemeinden nichts explizit anderes gewünscht ist, erfolgt die Information lediglich lokal.» In Emmen sei dies der Fall gewesen. «Es war uns ein Anliegen, unsere Bevölkerung zuerst informieren zu können», so Gemeindepräsidentin Ramona Gut. Seitens des Kantons heisst es dazu bloss, dass die Kommunikationsverantwortung beim SEM liege.

Auf die Frage, ob sie die Eröffnung des Asylzentrums begrüssen, schreibt das Gesundheits- und Sozialdepartement: «Der Kanton Luzern leistet damit einen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Flüchtlingskrise. Alle drei Staatsebenen müssen zusammenarbeiten, um diese Herausforderung meistern zu können.»

Fakt ist: Luzern, das bislang kein Standortkanton für Bundesasylzentren war, profitiert vom Bundesasylzentrum. Für die temporäre Unterkunft in Emmen bekommt der Kanton eine Kompensation von jährlich 20 Zuweisungen weniger pro 100 Plätze. Diese erfolgt anteilsmässig für die Dauer des Betriebs. Heisst: Im erweiterten Verfahren erhält Luzern für die 200 Plätze 40 Zuweisungen weniger pro Jahr. Das SEM rechnet mit einem Betrieb bis «sicher Grössenordnung März». Bis dahin betrüge die Reduktion also rund 17 Zuweisungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen