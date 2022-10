Flüchtlingswelle «Natürlich passieren bei uns auch Fehler»: Luzerner Asylchefin nimmt Stellung zu Kritik aus Politik und Gemeinden Die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) musste sich in den vergangenen Wochen viel Kritik aus dem Kantonsparlament und den Gemeinden anhören. Asylchefin Silvia Bolliger sagt, warum das frustrierend ist und spricht von einer grossen Belastung ihrer Mitarbeitenden. Jonas Hess Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Asylchefin Silvia Bolliger im Schalterbereich des Sozialdienstes. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 20. Oktober 2022)

Silvia Bolliger, der Winter naht, der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Rechnen Sie mit einer neuen Flüchtlingswelle?

Silvia Bolliger: Das ist schwierig zu sagen. Wir müssen mit den Prognosen vom Bund arbeiten. Bisher wurden in der Schweiz 65'000 Gesuche für den Status S gestellt, bis Ende Jahr wird mit insgesamt 85'000 Gesuchen gerechnet. Das heisst, es kommen 19'000 weitere Personen bis Ende Jahr hinzu. Für den Kanton Luzern bedeutet das weitere 800 bis 900 Flüchtlinge aus der Ukraine.

Können diese Personen alle untergebracht werden?

Aktuell haben wir genügend Plätze. Bis Ende Jahr können wir 1000 bereitstellen. Wir sind aber auf der Suche nach weiteren Plätzen.

Warum?

Uns macht nicht nur die grosse Anzahl ukrainischer Flüchtlinge Sorgen, auch die steigende Zahl von Personen aus Afghanistan, Syrien oder der Türkei fordern uns heraus.

Mit wie vielen zusätzlichen Personen rechnen Sie?

Wir gehen von 300 bis 400 zusätzlichen Flüchtlingen bis Ende Jahr aus.

Zahlreiche Gemeinden haben Containersiedlungen für die Unterbringung der Flüchtlinge angekündigt, darunter auch Nottwil und Sempach. Wie ist dort der Stand?

In Nottwil und Sempach sind wir im Endausbau. Mitte November sind die Standorte bezugsbereit. In Adligenswil ist ein Umbau eines Bürogebäudes geplant, dort sollten die Plätze im Dezember bereit sein. In Meggen ebenso. Das sind alles Zentrumsstrukturen, wir haben aber auch ganz viele Wohnungen, die man jetzt am Beziehen ist.

Auch Ebikon will ein Container-Dorf für bis zu 210 Personen realisieren. Vom Kanton kam diesbezüglich aber noch keine Antwort.

Mit Ebikon ist man in Verhandlungen. Das ist aber kein Projekt für dieses Jahr und kann frühestens auf Frühling 2023 realisiert werden. Ein solches Bauprojekt benötigt etwa ein halbes Jahr.

Wieso dauert das so lange?

Es braucht Erschliessungen für Wasser, Abwasser und Strom. Zudem muss das Bauverfahren durchlaufen werden und gewisse Fristen eingehalten werden.

Auch bei leeren Wohnungen klagen Gemeinden immer wieder, dass es viel zu lange dauere, bis der Kanton auf Anfragen reagiere. Wo hapert es?

Wer nicht direkt in dieser Aufgabe drinsteckt, kann schwer einschätzen, was das heisst. Seit die Gemeindezuweisung Ende Juni ausgerufen wurde, haben wir 634 Wohnangebote geprüft. Das heisst, Kontakt mit Vermietern aufnehmen, vor Ort besichtigen, Vertragsverhandlungen durchführen und den Vertrag abschliessen. So einen Vertrag kann man nicht vom einen auf den anderen Tag unterschreiben und nicht jede Wohnung ist geeignet und bewohnbar für schutzsuchende Personen.

Wie viele dieser Wohnungen konnten bezogen werden?

281 Wohnungen haben wir mittlerweile angemietet. Die anderen wurden teilweise zurückgezogen, mussten wir ablehnen, weil Dinge wie Dusche oder Küche fehlten oder wir haben die Vermieter nicht erreicht und konnten die Wohnungen gar nicht besichtigen. So einfach wie man sich das vorstellt, ist es halt nicht. Wir geben uns aber grosse Mühe: Eine Kontaktaufnahme von unserer Seite sollte sofort und die Besichtigung innert zwei Wochen erfolgen.

Nervt Sie das, wenn Gemeinden öffentlich kritisieren, dass es beim DAF nicht vorwärtsgehe?

Es ist manchmal etwas frustrierend für uns. Ich sehe, wie unsere Leute ihr Bestes geben und seit März an vielen Wochenenden arbeiten mussten. Wir strampeln und leisten alle Mehrzeiten. Natürlich passieren bei uns auch Fehler. Das ist aufgrund vieler neuer Mitarbeitenden auch logisch. Seit März haben wir 100 Stellen geschaffen und es ist klar, dass nicht immer alle Prozesse reibungslos ablaufen. Wir sind insgesamt aber der Meinung, dass wir diese Krise bisher wirklich gut gemeistert haben.

Bräuchten Sie noch mehr Personal?

Ja, da bei den anfangs erwähnten kollektiven Unterkünften Betreuungs-Teams zusammengestellt werden müssen. Wir brauchen auch noch Leute in der Administration. In der Buchhaltung beispielsweise müssen wir seit der aktuellen Krise doppelt so viele Belege bearbeiten. Auch müssen Möbel eingekauft, Personen transportiert und die Verteilung der Leute geplant werden. Es braucht eben nicht nur eine Wohnung und einen Mietvertrag, sondern enorm viel mehr. Für unsere Mitarbeitende war die letzte Zeit sehr belastend und es ist noch kein Ende in Sicht.

Ist Ihre Dienststelle überfordert mit der Situation?

Überfordert würde ich nicht sagen, aber das Durchhaltevermögen aufrechtzuerhalten ist sicher wichtig. Wenn dann noch viel Kritik von aussen kommt, ist es sicher nicht einfacher, auf diesem Level weiterzuarbeiten.

Apropos Kritik. Zuerst senkten Sie den Erfüllungsgrad für die Anzahl Plätze pro Gemeinde von 90 auf 75 Prozent und nun werden die Bussen, die Gemeinden bei Nichterfüllung zahlen müssen, aufgeschoben. Ist das eine Reaktion darauf?

Das waren zweimal Anpassungen an die Realität. Wir haben die Gemeindeverteilung im Juni aktiviert, da waren die Zahlen neuer Flüchtlinge aus der Ukraine viel höher. Wenn das so weitergegangen wäre, hätten wir viel mehr Plätze benötigt im September. Da im Sommer aber die Zahlen zurückgingen, haben wir den Erfüllungsgrad auf dieses Niveau gesenkt, was wirklich benötigt wird.

Und bei den aufgeschobenen Rechnungen?

Wir werden nun erst Ende Jahr abrechnen und den Gemeinden nur so viel in Rechnung stellen, wie es effektiv Plätze benötigt hätte.

Zeigen die Anpassungen, dass die Strategie, Druck auf die Gemeinden auszuüben, in dieser Krise nicht funktioniert?

Es ist so im Gesetz geregelt. Die Gemeindezuweisung ist das letzte Mittel, wenn der Kanton selber nicht mehr in der Lage ist, genügend Unterkünfte zu finden. In anderen Kantonen wie Aargau oder Zürich besteht dieses System dauerhaft. Der Kanton Luzern hat also eine sehr gemeindefreundliche Lösung. Und es ist sicher so, dass wir einige Objekte erhalten haben, an die wir ohne Gemeindezuweisung nicht gekommen wären.

Bisher haben aber nur gerade 17 von 64 Gemeinden den Erfüllungsgrad von 75 Prozent erreicht.

Aufgrund der Menge an benötigten Plätzen ist es eine ganz schwierige Situation für die Gemeinden wie auch für uns. Das System wird stark an seine Grenzen gebracht. Bis Ende Oktober werden aber noch einige Gemeinden hinzukommen, die den Erfüllungsgrad erreichen.

Sind Sie also der Meinung, dass das heutige System auch bei künftigen Krisen angewandt werden soll?

Das ist eine politische Auseinandersetzung, die sicher stattfinden wird, aber nicht Sache unserer Dienststelle ist.

Zur Person: Silvia Bolliger (60) leitet seit dem 1. Januar 2017 die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen des Kantons Luzern. Zuvor war sie seit 2012 in diversen anderen Funktionen innerhalb des Gesundheits- und Sozialdepartements tätig. Bolliger verfügt über eine kaufmännische Ausbildung und ein Nachdiplomstudium in NPO-Management und wohnt in Horw.

