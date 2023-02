Hirsmändigs-Botin nimmt alle und alles auf die Schippe

Flühli Mit ihren Versen nimmt die Botin der Hirsmändigs-Gesellschaft alle und alles auf die Schippe Der traditionelle Hirsmändig lockte Hunderte Besucherinnen und Besucher nach Flühli. Hoch zu Ross gab Botin Vreni Felder die Höhepunkte des letzten Jahres in Versform zum Besten. Susanne Balli Jetzt kommentieren 20.02.2023, 18.11 Uhr

Hirsmändig-Botin Vreni Felder verliest am Hirsmändig auf dem Dorfplatz in Flühli ihren Brief. Bild: Philipp Schmidli (20. Februar 2023)

An diesem Montag regieren die Fasnächtler in der Gemeinde Flühli. Am Hirsmändig, wie es im Waldemmental heisst, übergibt darum die Gemeindepräsidentin Hella Schnider-Kretzmähr am Vormittag der Hirsmändigs-Gesellschaft symbolisch den Schlüssel des Gemeindehauses.

Unter den kakofonischen Klängen der Rüdigchönner Flühli, welche dieses Jahr ihr Fünfzig-Jahr-Jubiläum feiern, werden zahlreiche Ehrengäste in Empfang genommen, die sich auf einer kleinen Bühne mit grünem Kunstrasenteppich aufstellen dürfen.

Darunter auch SVP-Regierungsrat Paul Winiker, verkleidet als original Krienser Bärnerwiib, der vom Schreiber der Hirsmändig-Gesellschaft, Armin Bachmann, persönlich begrüsst wird. Regierungsratskandidat Armin Hartmann (SVP) ist ebenfalls unter den geladenen Gästen und darf vor dem Publikum einmal so richtig auf die Pauke hauen.

Klimakrise, Stromkrise, Trinkwasserkrise

Pünktlich um elf Uhr ertönen drei Böllerschüsse. Unter den dröhnenden Klängen der Trychler zieht die Hirsmändigsbotin Vreni Felder hoch zu Ross und in Begleitung vom Puur sowie der Chöchin auf den Dorfplatz. Und dann folgt, was jedes Jahr vom zahlreichen Publikum aus dem Dorf und der Umgebung mit Spannung erwartet wird: Die Botin liest während rund vierzig Minuten ihren Brief vor, in dem mal in geschmeidigen, dann wieder eher holprigen Knittelversen die Geschehnisse des vergangenen Jahres originell auf die Schippe genommen werden. Ob Klima- oder Stromkrise, WM in Katar oder Vorkommnissen in der Region, zum Beispiel dem verschmutzten Trinkwasser in Flühli, das abgekocht werden musste: Die träfen, ja teilweise bösen Sprüche machen vor nichts und niemandem halt.

Ein Thema, das besonders während der rüdigen Tage unter den Nägeln brennt, ist die kulturelle Aneignung: Neu gits d Wook-Bewegig wo üs seit / warum mer gwüssi Chleider und Frisure nümme treit / Aus Indianer sötte mir nümme ad Fasnacht ga / Das troumatisiere d Indianer z Amerika / (...) / Unbestritte isch vor Jahre vilne Mönsche grosses Unrächt gscheh / Aber wenn hüt eine aus Indianer verchleidet uf em Dorfplatz ume louft / tuet das z Amerika äne sicher niemerem weh / Machet doch mit däm Mischt / D Wäld nid no komplizierter, aus sie scho ischt.

So werden natürlich die Bundesratswahlen gebührend aufs Korn genommen: Är isch scho fertig gebore / Im richtige Kanton mit liecht abstehende Ohre / Haarschnitt heit er denn scho der glich wie hüt gha / Das er nid nominiert wird, wott er nid verstah / E Secondo-Name, das het er ou / Warum wei die itz unbedingt e Frou / Ja, der Daniel Jositsch tuets der SP übelnäh / Dass sis Ticket für d Bundesratswahle zwene Froue het ggä / Er fühlt sich diskriminiert aus Ma / Und hät doch gärn der Sitz vo der Sommaruga gha / Är isch äbe ou Rächtsprofässer, nid nur Politiker / Es gieng ihm ums Prinzip erklärt er sine Kritiker (...)

Und der Wolf bewegt nicht nicht nur in Flühli die Gemüter: Der Wolf chunnt ou hür nid ungschore dervo / Das Tierli isch der Zivilisation no chli nöcher cho / Dass die Vegi wärde, chasch vergässe / Z Rusmu hei die es Schaf und z Mänznou grad e Geiss gfrässe / S Beverinrudel het der Spisplan erwiteret um ne Chue oder zwo /Wiu si ame Schaf eifach nümme gnue hei übercho / Da d Anna Baumann itz ds Zepter vo der UB Entlebuch / vom Theo Schnider het übernoh / Chönnt me da i Sache Wolf scho chli Angscht übercho / Vorhär het sie d Leitig vom Tierpark Goldau inne gha / Ich hoffe, si chunnt de nid uf d Idee, es hät fürige Platz da / Nei mir müesse s ihre grad vo Afang a erkläre / Dass mir ou kei überschüssegi Wölf vo Goldou wei ernähre.

Nach dem Verlesen des Hirsmändigsbriefes wird traditionell zum Hirsemahl ins Kurhaus von Flühli eingeladen, wo die Ehrengäste am Nachmittag ihre Botschaften unters Volk bringen.

