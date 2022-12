Beromünster Kanton verkauft Flugplatz – zwei Streithähne könnten erneut aneinandergeraten Eine potenzielle Käuferin des Grundstücks in Beromünster ist umstritten. Eine Geschichte über Streitigkeiten vor Gericht und Intrigen im Verborgenen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Der Flugplatz Luzern-Beromünster. Bild: Patrick Hürlimann (30. Dezember 2022)

72'861 Quadratmeter misst das Grundstück des Flugplatzes Beromünster ohne den Segelflugplatz. Ein Drittel gehört der Stadt Luzern, der Rest dem Kanton. Zumindest noch. Denn Letzterer will seinen Anteil auf den Sommer hin verkaufen. Auf Nachfrage wird bekannt, dass die Regierung diesen Entschluss bereits 2020 gefasst hat. Der Grund: «Der Kanton hat keinen strategischen Bedarf am Flugplatz Beromünster.»

An wen die Parzellen gehen sollen und wie viel Geld fliessen wird, ist unklar. Zurzeit ist der Kanton mit den Vorkaufsberechtigten in Kontakt. Heisst: mit der Stadt Luzern und den beiden Baurechtsnehmern Flubag Flugbetriebs AG und Segelfluggruppe Pilatus. Die Stadt will das zusätzliche Land nicht, es habe «keine strategische Bedeutung». Ihren Drittel behalte sie aber, gemäss Gemeindeordnung dürfe sie keine Grundstücke des Finanzvermögens verkaufen. Die anderen Parteien äussern sich nicht dazu, ob Interesse vorhanden ist.

Sorge, dass der Flugbetrieb hochgefahren wird

Sollte die Flugplatzbetreiberin Flubag neue Mehrheitseigentümerin werden, käme das nicht überall gut an. Die IG Fluglärm befürchtet, dass so die Regulierung verloren ginge und der Flugbetrieb hochgefahren würde. Darauf angesprochen versichert der Kanton, die privatrechtliche Vereinbarung (PRV) zwischen der Gemeinde Beromünster und dem Flugplatz bleibe bestehen. «Unabhängig davon, wer den kantonalen Anteil letztlich erwerben wird, müssen Einschränkungen der Betriebszeiten oder der Verkehrsleistungen eingehalten werden.»

Doch IG-Vorstandsmitglied Werner Furrer warnt: «Die PRV wurde nach einem von der Regierung einberufenen runden Tisch erarbeitet und ist kündbar. Ohne die Rolle des Kantons stellt sich die Frage, ob es diesen Vertrag auch künftig gibt.» Darum will die IG mit dem Kanton das Gespräch suchen.

Zwei Verfahren vor Gericht hängig

Der Interessenkonflikt zwischen der IG Fluglärm und der Flubag ist offensichtlich – und geht mit jahrelangen Streitigkeiten vor Gericht einher. Zurzeit sind zwei Verfahren hängig. So muss sich das Bundesgericht mit dem Rekurs der IG gegen einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts beschäftigen. Die Behörden hatten die geplante Pistensanierung mit Rasenrasterplatten gutgeheissen. Die Vorinstanzen wiesen entsprechende Beschwerden ab.

Die abhebenden Flugzeuge sorgen seit Jahren für Unmut. Bild: Patrick Hürlimann (30. Dezember 2022)

Auch am Bezirksgericht Willisau fand kürzlich eine Verhandlung statt. Die Flubag zeigte die IG an, weil mutmasslich ein Vereinsmitglied ohne Vorinformation eine Bodenprobe auf dem Flugplatz entnommen haben soll. Wann genau das passiert sein soll, ist unklar – irgendwann am 15. Oktober 2020 ausserhalb der Betriebszeit. Bemerkt hat die Flubag dies allerdings erst fast sieben Monate später. Dann, als die IG in ihrer Beschwerdeschrift an das Bundesverwaltungsgericht (im vorhin erwähnten Verfahren) aufführte, dass sie einem Labor eine Bodenprobe zur Begutachtung in Auftrag gegeben hatte.

Der Strafantrag: Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch, die mit 2000 Franken zu verbüssen sind. Die Richterin sprach die IG von Schuld und Strafe frei. Die Zivilklage sei nicht hinreichend begründet, die Tatbestandsmerkmale nicht erfüllt. Die Flubag wartet nun das von ihr angeforderte begründete Urteil ab, um zu entscheiden, ob sie den Fall weiterzieht.

Immer der andere ist schuld

Die ewige Vor-Gericht-Zerrerei hinterlässt bei beiden Parteien Spuren. Sie finden: Der jeweils andere will einem nur zuleid werken. Furrer erzählt ein «Müsterli», um zu veranschaulichen, «wie die Flubag tickt». 2019 reklamierte die IG bei der Gemeinde, weil ein Pilot gegen das Betriebsreglement verstossen haben soll. Es stellte sich heraus, dass Marc Siegenthaler, Flubag-Verwaltungsrat und Anwalt, am Steuer sass.

«Er verlangte die Herausgabe der Personalien der reklamierenden Person, ging mich wegen Verunglimpfung an, forderte 2000 Franken und drohte, mich sonst zu betreiben, was er dann auch tat. Erst als die Gemeinde intervenierte, weil solche Meldungen zum ordentlichen Prozess gehören, machte er einen Rückzieher», so Furrer. Dies zeige: «Die Flubag deckt alle, die ihnen im Weg sind, mit Klagen und sonstigen Forderungen ein.»

Hans Rudolf Müller, Verwaltungsratspräsident der Flubag, hingegen moniert: «Es ist vielmehr die IG Fluglärm, die keine Gelegenheit unbenützt lässt, gegen uns vorzugehen, und behördliche Bewilligungen zu verzögern versucht.» So stammten «über 90 Prozent aller Meldungen und Reklamationen zum Flugbetrieb von drei Mitgliedern der IG, die sich überdies zu einem Grossteil als unberechtigt erwiesen» hätten. Zum konkreten Vorfall bezüglich Siegenthaler schreibt Müller, dieser habe nie gegen die Verkehrsregeln verstossen, sich lediglich gegen «die fälschliche Anschwärzung» gewehrt und die Sache «dem Frieden zuliebe» nicht weiterverfolgt.

«Sitzungen führen zu nichts»

Eigentlich gäbe es ein Organ, mittels dessen ein Dialog stattfinden könnte: die Paritätische Kommission Flugplatz Luzern-Beromünster. Vertreten sind der Gemeinderat, der Aero-Club, die Flubag mit zwei Mitgliedern sowie je zwei Pro- und Kontra-Stimmen aus der Bevölkerung. Doch was die Kommunikation stärken sollte, verhärtet die Fronten vielmehr.

Seit Jahren finden die Sitzungen nicht mehr statt. «Sie führen zu nichts, es geht nur hässig zu und her. Alles, was kritische Stimmen einbringen, wird direkt abgeschmettert», sagt Furrer. Müller kommentiert das Ausbleiben der Treffen so: «Dass auf Nachfrage der Gemeinde hin seit Ende 2019 keine Partei eine Sitzung einforderte, kann als Zeichen gewertet werden, dass der Flugbetrieb zu keinen substanziellen Beanstandungen Anlass gab.» Ein weiteres Beispiel, das verdeutlicht, wie stark die Wahrnehmung der Parteien auseinandergeht.

