Reicht das Geld für Energieförderung des Kantons Luzern diesmal?

Förderprogramm 7 von 22 Millionen Franken für Solarpanels und Wärmepumpen aus dem Topf des Kantons Luzern sind schon weg Der Kanton Luzern hat auf dieses Jahr die Mittel des Energieförderprogramms praktisch verdoppelt. Reicht das Geld nach drei Jahren erstmals bis Ende Jahr aus? Eine erste Auswertung zeigt: Es wird knapp. 18.05.2022

Auf dem Dach einer Scheune wird eine Solaranlage installiert. Nadia Schärli (Menzberg, 19. April 2022)

22,11 Millionen Franken: So viel ist es dem Kanton Luzern seit diesem Jahr wert, wenn Hausbesitzerinnen und -besitzer auf umweltfreundliche Energien umsteigen. Das ist fast doppelt so viel wie letztes Jahr, als der Topf wie schon 2020 und 2019 noch vor Jahresende leer war. Der Kanton selbst steuert dabei nur rund 5,5 Millionen Franken für Wärmepumpen oder Solarpanels bei, der Rest kommt vom Bund.

Nun stellt sich die Frage: Werden die Mittel dieses Jahr reichen? Die Antwort lautet ja, wenn die bis Ende April zugesicherten 6,99 Millionen Franken hochgerechnet werden. Dann wären Ende Jahr rund 21 der 22,11 Millionen Franken weg. Gemäss dieser linearen Prognose «sind wir zuversichtlich», sagt Jules Gut, Teamleiter Energie der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie.

Allerdings lässt selbst der Blick auf frühere Jahre nicht erahnen, wie sich die Zahl der Gesuche in den nächsten Monaten entwickeln wird. Laut Gut hat es früher jeweils vor den Sommerferien einen kleinen Run auf die Förderprogramme gegeben, da viele Planer und Bauherrschaften vor den Ferien noch ihre Eingaben machten. Seit zwei, drei Jahren sei dieser Effekt aber nicht mehr erkennbar. Eine leicht erhöhte Nachfrage gebe es jeweils im Frühling, da im Sommerhalbjahr mehr Heizungen ersetzt würden.

Zu den saisonalen Unregelmässigkeiten kommen auch Schwankungen bei Angebot und Nachfrage. Konkret spüre man in der Energieberatung, dass sich aufgrund des Ukraine-Kriegs und dem Wunsch nach Unabhängigkeit der Rohstoffe mehr Personen für nachhaltige Energien interessieren. Das überträgt sich aber laut Gut nicht auf die Nachfrage nach dem Förderprogramm: «Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Baubranche bereits heute nahe an der Kapazitätsgrenze ist. Wärmepumpen haben aktuell beispielsweise eine Lieferfrist von bis zu sechs Monaten.»

Jede fünfte Gemeinde hat eigenes Programm

Nicht nur der Kanton unterstützt Hauseigentümer mit Beiträgen für Solaranlagen oder neue Heizungen, sondern auch einige Gemeinden. Welche, darüber hat der Kanton keine genaue Übersicht. Die Gemeinden werden laut Jules Gut aber aufgefordert, ihre Förderprogramme direkt auf dem Onlineportal energiefranken.ch anzumelden. Dort sind derzeit folgende 16 Gemeinden mit eigenen Förderprogramm zu finden:

Eich, Entlebuch, Eschenbach, Escholzmatt-Marbach, Flühli, Hochdorf, Horw, Kriens, Luzern, Mauensee, Meggen, Romoos, Schenkon, Sursee, Triengen und Weggis.

Was konkret unterstützt wird, unterscheidet sich jeweils stark. Entlebuch fördert zum Beispiel zentrale Holzheizungen, Hochdorf effiziente Haushaltgeräte oder Luzern die Abwärmenutzung und Wärmerückgewinnung. Auch die Höhe der Unterstützung variiert. Horw beteiligt sich mit 250 Franken pro Kilowatt installierte Leistung an thermischen Solaranlagen, Weggis bezahlt die Hälfte der kantonalen Beiträge, also 2000 Franken Grundbetrag und 500 Franken pro Kilowatt installierte Leistung.

Monteure bei der Arbeit. Nadia Schärli (Menzberg, 19. April 2022)

So oder so: Der Kanton schätzt das Engagement der Gemeinden. «Wir begrüssen es sehr, wenn sich auch die Gemeinden auf ihrer Ebene aktiv für die Energiewende einsetzen. Sei es durch Informationsanlässe für die Bevölkerung oder direkt mit einem ergänzenden Förderprogramm», sagt Gut.

Angebot und Nachfrage wachsen

Horw hat das Spektrum an Förderangeboten Anfang 2021 erweitert, wie Silvia Hanssen auf Anfrage erklärt. Sie ist in der Gemeinde für den Fachbereich Klima, Energie und Umwelt zuständig und sagt, dass vor 2021 «nur» Beratungen angeboten worden seien; etwa zu Gebäudesanierungen. Seither sei mit dem Angebot auch die Nachfrage gestiegen: «Letztes Jahr haben wir 15 Anfragen für finanzielle Unterstützung beim Einbau von Fotovoltaikanlagen erhalten. Dieses Jahr sind es bis jetzt schon elf.»

Auch Machbarkeitsstudien zu Wärmeverbünden werden gefragter; letztes Jahr habe Horw für interessierte Einwohnerinnen und Einwohner vier Studien angefertigt, dieses Jahr seien bis jetzt schon drei solcher Anfragen eingetroffen. «Die Situation in der Ukraine dürfte das Interesse an nachhaltiger Energie sicher gesteigert haben», sagt Hanssen.

Die Einwohnerinnen und Einwohner beschäftigt laut der Fachfrau vor allem die Frage, welchem Unternehmen sie den Einbau von Wärmepumpen oder Solarpanels anvertrauen sollen. Doch da dürfe die Gemeinde keine Empfehlungen abgeben. «Wir raten daher, sich im Umfeld umzuhören; zum Beispiel bei Nachbarn oder Verwandten.» Kaum ein Thema seien bisher Lieferengpässe oder ausgelastete Firmen gewesen. Und die Verfügbarkeit der kantonalen Mittel wirkt sich laut Hanssen nicht merklich auf die Gesuchszahl in Horw aus.

