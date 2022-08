Mord am Kilbisonntag in Triengen

Freilicht-Bühne Triengen Mord am Kilbisonntag bringt dunkle Wolken über Triengen Vom Schattmatt-Bauern und seinem bösen Ende handelt das Kriminalstück der Trienger Freilicht-Bühne. Hannes Bucher 07.08.2022, 21.18 Uhr

Es ist ein eindrückliches Schlussbild, das sich zur vorgerückten Stunde am Samstagabend auf der Freilichtbühne beim Trienger Primarschulhaus bietet: Das Ensemble mit 38 Darstellerinnen und Darstellern darf einen begeisterten Schlussapplaus entgegennehmen. Während guten zweieinhalb Stunden haben die Frauen, Männer und Kinder mit dem Stück «D’Schattmatt Buure» die dritte Freilichtinszenierung in der Geschichte der Trienger Theatergesellschaft auf die Bühne gebracht.

Ein Gewitterregen am Kilbisonntag trübt die Stimmung noch nicht. Szene aus dem Freilichttheater in Triengen. Bild: Nadia Schärli (6. August 2022)

Inmitten der stimmigen Kulisse mit dem alten Bauernhaus und der Scheune wird die Geschichte rund um den gewaltsamen Tod des alten Schattmatt-Bauern Res Fischer (Peter Sager) erzählt. An besagte «gute alte Zeit» lehnen zwar Kostüme, Gerätschaften, Requisiten perfekt an – aber von einem «guten Zeit»-Sinn kann nicht die Rede sein. Zu böse und arglistig ist vieles, was im Stück geschieht.

Bauer stirbt gewaltsamen Tod

Lustig und lüpfig geht es zu Beginn des Stücks zu und her, es ist Kilbisonntag. In der «Pinte» wird zum Tanz aufgespielt, auch draussen auf der Gartenterrasse gibt’s beim Jungvolk ein Tänzchen. Der Gemeindepräsident (Thomas Bühlmann), der Dorfarzt (Urban Gassmann) und auch der Kreistierarzt (Pius Berger) kommen in die Gartenbeiz und genehmigen sich «einen Halben».

Die Rede ist von der trockenen Witterung – «wie seit 50 Jahren nicht mehr» – und einmal mehr auch vom bösen alten «Schattmatte-Buur», der seinem Schwiegersohn Fritz Wyss (Robin Steiger) und dessen Bethli Wyss-Fischer (Cheyenne Schär) das Leben zur Hölle macht. Richtiggehend «vom Teufel geritten», sei der Alte, heisst es. Aufs Mal Blitz und Donner: Regen ergiesst sich über der Szenerie: Da liegt der alte Schattmatt-Bauer in seinem Blut. Tot, offensichtlich erschossen.

Der alte Schattmatt-Bauer wird tot aufgefunden. Bild: Nadia Schärli (Triengen, 6. August 2022)

Ein Selbstmord scheint unwahrscheinlich. Wer ist der Schuldige? Zwar könnten Fritz und Bethli froh sein, den «Unflat als Vater» loszuhaben, wird gemutmasst. Darum es sei doch «ganz eigentlich logisch», dass Fritz auch der Täter sei. Die Tatwaffe gehört ihm, ebenso der aufgefundene Zigarrenbeisser. Schliesslich zieht sich die Schlinge um Fritz’ Hals immer mehr zusammen. Als er aber freigesprochen wird, beginnt das Werweissen von Neuem.

«Schattmatt» nach Triengen verlegt

Das Geschehen auf der Schattmatt ergibt in der Folge Stoff für eine spannende Kriminalgeschichte. Die Theaterfassung beruht auf dem Kriminalroman «Die Schattmattbauern» des Berner Schriftstellers Carl Albert Loosli (1877 bis 1959). Regisseur Beat Erni hat die Theatervorlage überarbeitet, die Geschichte in Triengen eingebettet und in die 1950er-Jahre transferiert. Die Tiefen des menschlichen Fühlens und Denkens werden ausgelotet.

Mit zwei raffiniert eingebauten Rückblenden gibt Regisseur Beat Erni dem Zuschauer Einblick in bis dahin Ungesagtes. Die Szene am Brunnen, in der das «Meier-Hanse Gritli» (Louisa Wyss) dem Antrag des damals jungen Res Fischer eine Abfuhr erteilt, zeigt eindrücklich, wo dessen Boshaftigkeit wurzelt. Dies ist eines von vielen Beispielen, wie exakt der Regisseur mit dem Ensemble gearbeitet hat. Toll auch das ausgeglichen gute Niveau. Prächtige Bilder ergeben sich in den Massenszenen, farbige Augenweiden in eine zumindest äusserlich «frühere Welt». Besonders hervorgehoben werden darf die Musik (Stefanie Erni und Antonin Boinay).

Alle Beteiligten dürfen sicher sein, das Publikum auch bei den weiteren 17 Aufführungen zu begeistern.

Hinweis: Aufführungsdaten und Tickets unter: theater-triengen.ch