Luzerner Minigolf-Anlagen im Vergleich

Freizeit Tierisch, aussergewöhnlich oder besonders günstig: 13 Luzerner Minigolf-Anlagen in der Übersicht Von Sempach bis Sörenberg gibt es im Kanton Luzern eine grosse Auswahl an Minigolf-Anlagen. Wir haben für Sie eine Übersicht zusammengestellt. Larissa Gassmann 16.06.2022, 05.00 Uhr

Die aussergewöhnlichste Anlage: Die wohl speziellsten Bahnen im Kanton Luzern befinden sich mitten im idyllischen Ruswil. Dank UV-Licht wird das gewohnte «Minigölfle» dort zum Erlebnis für alle Besucherinnen und Besucher. Wer lieber auf Pitch & Putt setzen möchte, darf auf der Aussenanlage sein Glück versuchen.

Die Anlage in Ruswil. Bild: PD

Geöffnet ist die erste Indoor-Anlage der Zentralschweiz von Montag bis Freitag von 14 Uhr bis 22 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 19 Uhr. Durchgehend Schwarzlicht gibt es dabei am Wochenende.

Nebenbei sind auch ein Billardtisch und eine Bar vorhanden. Es existiert sogar eine Bahn 19 – dort kommen Minigolf-Fans aber nicht sportlich, sondern auch kulinarisch auf die Kosten.

Die tierischte Anlage: Wer nebst Sport auch Unterhaltung sucht, wird im Luzerner Lido fündig. Dort gibt es nämlich nicht nur 18 Originalbahnen, sondern auch einen Garten mit tierischen Bewohnern. Drei hauseigene Papageien beäugen das Spiel der Besucherinnen und Besucher ganz genau. Aber Achtung: Nur Profis lassen sich von den sprechenden Vögel nicht aus der Ruhe bringen. Geöffnet ist die Anlage selbst bei zweifelhafter Witterung zwischen März bis Oktober von 9 bis 23 Uhr. Hot Dogs und Hamburger gibt es am Imbiss-Stand.

Die schönste Anlage: Alte Bauernhäuser, akkurat gestutzte Sträucher und hübsche Wagenräder: Direkt auf dem Hochplateau des Lindenbergs befindet sich mit Spiel!Golf ein echtes Highlight. Gespielt wird auf einer Rasenfläche ein Gemisch aus Golf und Minigolf.

In Hämikon wird auf dem Rasen gespielt. Bild: PD

Möglich ist dies jeweils von Mittwoch bis Sonntag ab 10 Uhr. Auf Voranmeldung wird die Anlage für Gruppen ab 10 Personen auch ausserhalb der Öffnungszeiten zugänglich gemacht. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Direkt neben der Anlage befindet sich das Gasthaus Hämikerberg.

Hinweis Haben wir ein Angebot vergessen? Gibt es einen weiteren Vergleich, den Sie gerne in unserer Zeitung lesen würden? Dann melden Sie sich bei uns unter redaktion.online@chmedia.ch