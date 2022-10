Nottwil, Oberkirch, Schenkon und Sursee beenden Sportplanung

Freizeitförderung Unterschiedliche Vorstellungen: Nottwil, Oberkirch, Schenkon und Sursee beenden gemeinsame Sportanlagenplanung Die Luzerner Gemeinden am oberen Sempachersee träumten von einem regionalen Sportcluster. Weil sie sich bei der Planung nicht einig wurden, haben sie das Projekt beerdigt. 05.10.2022, 00.01 Uhr

Noch Anfang Jahr haben die Gemeinden Nottwil, Oberkirch, Schenkon und die Stadt Sursee in einer Erklärung ihre Absicht bekräftigt, das Sportangebot in der Region gemeinsam weiterzuentwickeln. Zusammen wollten sie dieses neu ausrichten. Daraus wird nun nichts, wie es in einer am Dienstagabend verschickten Mitteilung heisst.