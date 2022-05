Armeechef will Militär und Wirtschaft wieder enger verzahnen

Führungskräfte Armeechef Thomas Süssli will Militär und Wirtschaft wieder enger verzahnen – eine neue Uni-Weiterbildung soll dabei helfen Gemeinsam mit der Universität Luzern bietet die Armee ab August einen neuen CAS an. Dank der Weiterbildung soll die Führungserfahrung im Militär besser für die zivile Karriere in der Wirtschaft genutzt werden können. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 18.05.2022, 13.54 Uhr

Die Armee als Kaderschmiede: Wer Karriere in der Wirtschaft machen will, muss auch im Militär aufsteigen. Während Jahrzehnten war dies in der Schweiz ein ungeschriebenes Gesetz. Doch die Relevanz der Armee bei der Rekrutierung von Wirtschaftsführern hat seit der Jahrtausendwende massiv gelitten. Der Dienstgrad entscheidet längst nicht mehr über die Karrierechancen in der Wirtschaft.

Armeechef Thomas Süssli will das Rad der Zeit zurückdrehen. «Die Armee war bekannt als Kaderschmiede der Schweiz», sagte er am Mittwoch im Armee-Ausbildungszentrum in Luzern. Dass dies nicht mehr so sei, bedaure er sehr. Der in Oberkirch wohnhafte Topmilitär ist nach Luzern gekommen, um gemeinsam mit Uni-Luzern-Rektor Bruno Staffelbach einen neuen CAS für Armeeangehörige vorzustellen.

Armeechef Thomas Süssli (rechts) und Uni-Luzern-Rektor Bruno Staffelbach. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 18. Mai 2022)

Führungspotenzial nutzen

Der CAS in Decisive Leadership steht angehenden Einheitskommandanten offen, die den Führungslehrgang Einheit bei der Armee absolvieren. Laut Germaine Seewer, Chefin der Höheren Kaderausbildung der Armee (HKA), sind das jährlich rund 120 Männer und Frauen, die das Kommando über eine Einheit ausüben. Die Ausbildung wird von der Universität durchgeführt und kostet 2200 Franken. Zugelassen sind Personen, die einen Hochschulabschluss vorweisen können oder noch studieren.

«Die HKA und die Uni haben ein gemeinsames Interesse: qualifizierte Entscheidungsträger und Führungspersonen», sagte Uni-Rektor Bruno Staffelbach, der selber Brigadier ist. Der CAS soll den Armee-Führungskräften ein für ihre zivile Karriere nutzbares Zertifikat ermöglichen. «Die Bestätigung für erworbene Qualifikationen wird immer wichtiger, weil internationale Firmen das Schweizer Ausbildungssystem nicht kennen», so Staffelbach.

Auch für die Uni sei die Kooperation mit der Armee vorteilhaft, ist der Rektor überzeugt. «Wir können dadurch unser Profil schärfen.» Beim vorgestellten Lehrgang handelt es sich laut Angaben der Verantwortlichen um «die erste Anerkennung einer militärischen Ausbildung als universitärer CAS».

Süssli: Kompetenzen der Armee in die Wirtschaft übersetzen

Das Profil seiner Organisation schärfen will auch Armeechef Süssli. «Wenn man in der Schweiz über Leadership spricht, soll man an die Armee denken», sagte er. «Die Wirtschaft soll verstehen, dass die Führungsausbildung der Armee die Basis für den Erfolg ist. Es liegt an uns, die Führungskompetenzen der Armee in die Wirtschaft zu übersetzen.»

Er selber sei lange Zeit ein Milizoffizier gewesen, betonte Süssli. «Ich habe im Militär viel gelernt, das ich in meinem Beruf anwenden konnte», so der ehemalige Banker. Jedoch sei es in der jüngeren Vergangenheit immer schwieriger geworden, militärische und berufliche Karriere unter einen Hut zu bringen, weil das Engagement in der Armee Absenzen im Job mit sich bringe. «Man muss den Arbeitgebern erklären, dass etwas zurückkommt», so Süssli.

Uni-Rektor Staffelbach wies darauf hin, dass dies jedoch nicht nur die Armee beträfe, sondern auch den Sport, die Kultur oder NGO, die auch von Milizlern lebten. «Die Armee steht in Konkurrenz zu anderen Milizorganisationen.»

