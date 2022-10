FCL-Verwaltungsrat reagiert auf Alpstaegs Frontalangriff

Fussball FCL reagiert auf Alpstaegs Frontalangriff: «Der FCL ist grösser als jede Person, in welcher Funktion auch immer» Der FCL-Mehrheitsaktionär Alpstaeg stellte am Wochenende die Vereinsführung in den Regen und machte deutlich, was er von ihnen hält. Nichts Gutes. Jetzt stellt sich FCL-Minderheitsaktionär Josef Bieri auf die Seite von Präsident Wolf und Sportchef Meyer. Martin Messmer Jetzt kommentieren 03.10.2022, 11.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Wochenende hatte FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg die Klubführung frontal angegriffen: Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer seien zu wenig bescheiden und müssten lernen zu arbeiten. Sogar über die Frisur seines Sportchefs äusserte sich der FCL-Besitzer despektierlich. Und Alpstaeg spurte vor: Er könne sich vorstellen, dass seine Tochter den Präsidenten-Stuhl im FCL übernimmt.

FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg (links) hatte die Vereinsführung frontal angegriffen («Wäre es schlimm, wenn Stefan Wolf ginge?»). FCL-Minderheitsaktionär Josef Bieri nimmt jetzt Stellung dazu. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern 11.02.2021)

Nun nimmt der FCL-Verwaltungsrat Stellung zu den Vorwürfen von Alpstaeg, gezeichnet von Josef Bieri, der 48 Prozent der Aktien hält. Der Name «Alpstaeg» kommt in der Erklärung zwar nicht vor, und doch ist ganz klar, wer in folgendem Abschnitt der Mitteilung gemeint ist: «Der FC Luzern mit seinem Gründungsjahr 1901 ist grösser als jede Person, in welcher Position sie auch immer tätig ist oder Einfluss zu nehmen glaubt», schreibt der Verwaltungsrat in Richtung Mehrheitsaktionär Alpstaeg, der etwa sagte, die FCL-Führung müsse «zur Kenntnis nehmen, dass ich der Mehrheitsaktionär und Hausherr bin».

Bernhard Alpstaeg. Bild: Pius Amrein (Steinhausen, 4. September 2020)

«Mutwillige Falschaussagen, Störmanöver, Machtkämpfe»

Der Verwaltungsrat hält als Reaktion auf Alpstaegs Rundumschlag weiter fest: «Der FC Luzern lässt sich auf seinem eingeschlagenen, nachhaltigen Weg nicht abbringen. Weder durch mutwillige Falschaussagen, die in den Medien derzeit systematisch gestreut werden, noch durch Störmanöver oder unnötige Machtkämpfe, die gerade in Luzern und in der Innerschweiz der Vergangenheit angehören sollten. Der FC Luzern schützt seine Mitarbeitenden und reagiert auf Angriffe auf deren Integrität, welche wir klar verurteilen, mit geeigneten Massnahmen.» Diese Aussage kann sicher so gelesen werden, dass sich der Verwaltungsrat hier schützend vor die von Alpstaeg attackierten Stefan Wolf und Remo Meyer stellt.

FCL-Verwaltungsrat sieht sich auf Kurs

In seinem Statement betont der FCL-Verwaltungsrat weiter, wie rund es derzeit eigentlich laufen würde. «Wir halten fest, dass der FC Luzern nach seinem von allen Aktionären ausdrücklich unterstützten Neustart seit dem 11. Februar 2021 auf einem ausgezeichneten Weg ist. Die aktuellen sportlichen sowie die kommerziellen Ergebnisse unterstreichen das. Die ausgezeichneten Nachwuchs-Ergebnisse mit den zu erwartenden, nachrückenden Profi-Spielern sowie die Tatsache, dass erstmals seit zehn Jahren wieder ein FCL-Akteur aus dem eigenen Nachwuchs als Internationaler für die Schweizer Nationalmannschaft aufläuft, sind direkte Resultate der verstärkten, systematischen Anstrengungen der aktuellen Führungscrew.»

Minderheitsaktionär Bieri wendet sich persönlich an FCL-Interessierte

Und dann wird Bieri persönlich und schreibt in der Ich-Form weiter. «Lassen Sie mich festhalten, dass der FC Luzern ein einziges Team ist und die Menschen in der Innerschweiz eine einmalige Nähe zum führenden Klub ausleben. Die steigende Zahl an Sponsoren und Zuwendungen – gerade im Nachwuchsbereich – lassen auf hervorragende kommende Jahre schliessen. Der Klub bewegt die Innerschweiz und verbindet als führende sportliche Institution Generationen miteinander. 14’870 mitfiebernde Besucherinnen und Besucher am Spiel von gestern Sonntag in der Swissporarena auf der Allmend stehen stellvertretend für die Begeisterung, die durch den Neustart Anfang 2021 ausgelöst worden ist.»

Die Erklärung des Verwaltungsrates schliess mit dem Statement: «FC Luzern. Seit 1901. Für immer. Im Namen des Verwaltungsrates und des gesamten FC Luzerns, Josef Bieri, Vizepräsident.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen