Fussball-Krawalle Luzerner Polizei: «Vielfach hat die Fangewalt tatsächlich keine Konsequenzen» Bild: Michael Buholzer / Keystone Angriffe auf Polizisten, kaputte Busse und Züge: Fussball-Chaoten erlauben sich in Luzern fast alles. Erwischt werden sie nur selten. Christian Glaus Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Basel, Zürich, manchmal auch St. Gallen oder Servette: Wenn bestimmte Fussballklubs gegen den FCL spielen, ist die Luzerner Polizei in Alarmbereitschaft. Es handelt sich um Risiko- oder Hochrisikospiele. Die meisten und grössten Probleme bereiten dabei die Anhänger des FC Basel. Seit Jahren schon liefern sie sich einen regelrechten Machtkampf mit den Luzerner Behörden.

Lässt man die Ultras vom Bahnhof zum Stadion laufen, liefern sie sich Schlachten mit FCL-Anhängern, greifen Polizisten an und randalieren. Zwingt man sie in Extrabusse der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL), nehmen sie die Fahrzeuge regelrecht auseinander.

Beharrt die Stadt Luzern auf einem Gesuch für einen organisierten Fanmarsch zum Stadion – wie zuletzt am 4. März –, weigert sich die Basler Fanarbeit, ein solches einzureichen. Die Folge ist eine unkontrollierte Anreise: Die einen Fans marschieren trotzdem durch die Stadt zum Stadion, andere besteigen die regulären Busse und nochmals andere fahren mit der Zentralbahn und beschädigen den Zug so sehr, dass er während mehrerer Tage nicht mehr fahren kann.

Am 4. März 2023 verwüsteten Chaoten aus den Reihen des FC Basel einen Zug der Zentralbahn. Bild: Zentralbahn Alle Scheiben ausgeschlagen: Ein zerstörter Bus im Depot der VBL nach der Partie zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel am 30. Januar 2022. Insgesamt wurden drei Busse demoliert. Bild: VBL Beim Meisterschaftsspiel zwischen GC und dem FC Luzern fliegt ein Feuerwerkskörper aufs Spielfeld. Bild: Urs Flüeler/Keystone (13. 3. 2022) Ein völlig zerstörtes WC in der Swissporarena. Hier wüteten FCB-Chaoten im Dezember 2019. Bild: Leserreporter Luzerner Polizisten sichern im Meisterschaftsspiel das Stadion vor den GC-Fans. Das Spiel musste abgebrochen werden. Bild: Ennio Leanza/Keystone (12. 5. 2019) Vor dem Lokal «Zone 5» am Bundesplatz in Luzern geraten am 20. Juli 2017 Fangruppen von Luzern und Osijek aufeinander. Screenshot: Leservideo Tele 1 Auch Stühle wurden bei der Strassenschlacht verwendet. Bild: Leserreporter Die Polizei steht bei den Ausschreitungen am 20. Juli 2017 bewaffnet mit Gewehr und Schlagstock auf der Langensandbrücke. Bild: kük Ausschreitungen nach einem Spiel des FC Luzern gegen den FC Zürich im Mai 2015. Bild: Leserreporter 16. August 2014: Wüste Ausschreitungen zwischen FC-Zürich- und FCL-Anhängern beim Bundesplatz Luzern, fünf Polizisten werden verletzt. Bild: Leserreporter FCSG-Anhänger blockieren einen Zug im Bahnhof Luzern. Bild: Leserreporter Schlägerei zwischen Anhängern des FCL und des FC Basel am 28. November 2021 in Luzern. Video: PilatusToday

Neue Auflagen für die Anreise der Basler «Die Anhänger des FC Basel haben uns eine Finte geschlagen», sagt Andreas Portmann, Chef Planung und Einsatz bei der Luzerner Polizei. Die Polizei sei überrascht worden, dass eine Gruppe Randalierer mit der Zentralbahn zur Luzerner Allmend fuhr, während andere liefen und in den Quartieren randalierten. Der Sachschaden am Zug liegt im fünfstelligen Bereich. «Ein nächstes Mal werden wir es nicht mehr zulassen, dass die Basel-Anhänger die Zentralbahn besteigen», sagt Portmann. Es werde für die An- und Abreise neue Auflagen geben. Welche? Klar ist: Die Verkehrsbetriebe Luzern transportieren keine Basel-Anhänger mehr in Extrabussen, bei Fussmärschen kommt es immer wieder zu Ausschreitungen und auch in der Zentralbahn können sich die Basler offensichtlich nicht beherrschen. Bleibt also noch die Anreise per Car direkt zum Stadion als Alternative. «Uns gehen die Varianten aus», bestätigt Portmann. Entschieden ist noch nichts. Die Luzerner Polizei wird nach den Ausschreitungen zusammen mit Vertretern der Fussballvereine und der Liga ein Debriefing durchführen.

Der Machtkampf – die Luzerner Behörden scheinen ihn gerade zu verlieren. Die Chaoten tun und lassen, was sie wollen. Am Ende bleibt der Polizei nichts anderes übrig, als den Schaden zu begrenzen.

Die Chaoten sind Profis

Dabei ist gerade im Fall der letzten grossen Sachbeschädigungen an Bahn und Bussen klar: «Sachbeschädigungen in diesem Ausmass sind gemäss Strafgesetzbuch Verbrechen.» Das sagt Andreas Portmann. Als Chef Planung und Einsatz bei der Luzerner Polizei ist er für die Arbeit rund um die Fussballspiele und für die Kontakte zu Klubs, Fussballliga und Fangruppierungen zuständig.

Die Verbrecher, die Fussball-Chaoten, sind nach Darstellung der Luzerner Polizei Profis. Sie seien bestens organisiert und sprächen sich untereinander ab. Führen sie Böses im Schilde, kleiden sie sich einheitlich und reisen schon vermummt an, sodass eine Identifikation fast nicht möglich ist. In einem längeren Gespräch mit unserer Zeitung sagt Polizeisprecher Christian Bertschi: «Vielfach bleibt die Fangewalt tatsächlich ohne Konsequenzen.»

Das lässt sich anhand von zwei Zahlen aufzeigen: Stand Anfang Jahr hat die Luzerner Polizei gegen sechs Personen ein Stadionverbot und gegen eine Person ein Rayonverbot verfügt. Es sind also bloss sieben Personen, die in jüngerer Vergangenheit bei Ausschreitungen rund um Fussballspiele in Luzern identifiziert werden konnten. Ob diese Personen rechtskräftig verurteilt wurden, spielt dabei keine Rolle – die Verbote werden schon früher ausgesprochen.

«Wenn wir jemanden erwischen, muss diese Person mit empfindlichen Strafen rechnen», sagt Andreas Portmann. Nur eben, dass die Aufklärungsquote verschwindend klein ist, ist ihm bewusst. Bei einem Zugriff stelle sich immer auch die Frage nach der Recht- und Verhältnismässigkeit. Wüste Szenen drohen, bei denen auch Unbeteiligte gefährdet werden könnten.

Anhänger des FCSG blockieren einen Zug im Bahnhof Luzern. Video: PilatusToday

Schlägerei zwischen Anhängern des FCL und des FC Basel am 28. November 2021 in Luzern. Video: PilatusToday

Die Sachbeschädigungen an der Zentralbahn und den VBL-Bussen habe man zudem zu spät festgestellt. Als die Schäden gemeldet wurden, waren die Randalierer längst im Stadion. So bleibt der Polizei nichts anderes übrig, als die Täter anhand von Videoaufnahmen oder anderen Spuren zu suchen. Ermittlungen sind nach den jüngsten Vorfällen im Gang, auch unter Mithilfe von ausserkantonalen Behörden. «Der Ermittlungsaufwand ist beträchtlich», sagt Portmann.

Fankurven sollen sich selbst kontrollieren

Wie lässt sich die Gewaltspirale durchbrechen? Die Polizei nimmt hier eine besondere Rolle wahr. Sie ist einerseits Bewilligungsbehörde, kann also im äussersten Fall ein Spiel verbieten oder Gästesektoren sperren. Andererseits muss sie rund um die Spiele für die Sicherheit sorgen; also ausbaden, wenn es mit den Absprachen nicht klappt oder sich Anhänger nicht an die Auflagen halten. «Unser Ziel ist, dass es unsere Einsatzkräfte gar nicht braucht», sagt Andreas Portmann. Vorbild seien die Länderspiele, da gebe es selten Probleme.

Zu diesem Ziel führe ein Weg: «Wir müssen erreichen, dass sich die Kurve selbst kontrolliert, dass eine soziale Kontrolle stattfindet.» Bei YB habe das zuletzt geklappt. Die Fans hätten nicht nur eine Bewilligung für den Marsch zur Swisspor-Arena beantragt, sondern gleich eine eigene Putzequipe mitgeführt.

Portmann sieht dabei die Klubs und die Liga in der Pflicht. Wie bei anderen Veranstaltungen auch müssten sie eben nicht nur für die Sicherheit im Stadion sorgen, sondern ebenso bei der An- und Abreise. Dass der FC Luzern seine Verantwortung nicht wahrnehme, wollen Bertschi und Portmann so nicht sagen. Schliesslich arbeiten sie mit dem Verein zusammen und machen Auflagen, an die sich der FCL halte. Doch offensichtlich könnte dieser nach Ansicht der Polizei mehr tun.

Im Gespräch äusserten sich Portmann und Bertschi auch zum Engagement der Liga sowie des FC Basel bei der Verhinderung von Krawallen. Und sie erklärten den Nutzen von personalisierten Tickets. Diese Aussagen mussten sie nach einer Intervention von Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) jedoch zurückziehen, da es sich um politische Äusserungen handle.

Politische Entscheide berücksichtigen

Wie die Klubs wehrt sich die Fussballliga unter anderem gegen personalisierte Tickets, die den grössten Schutzfaktor der Ultras massgeblich verkleinern würden: die Anonymität. Es ist ein Widerstand mit Erfolg. Eine Projektgruppe bestehend aus Behördenvertretern und Klubs konnte sich nicht zu einer Identifikationspflicht durchringen. Stattdessen sprachen sie diese Woche von einem Kaskaden-Modell, das nun ausgearbeitet werde und dessen Inhalt noch nicht bekannt ist.

Gespannt ist die Luzerner Polizei auf den Kantonsrat, der sich am Dienstag mit dem Thema Fangewalt befasst. In einem dringlichen Vorstoss verlangt die Mitte vom Regierungsrat, drei Massnahmen zu prüfen: den FCL zu verpflichten, die Identität von sämtlichen Besuchern zu erfassen, bei Hochrisikospielen eine Kaution für allfällige Schäden durch Gästefans zu hinterlegen und bei künftigen Ausschreitungen die Kosten zu 100 Prozent zu übernehmen. Falls es im Kantonsrat zu einem Entscheid kommt, könnte dieser Einfluss haben auf die Rahmenbewilligung, welche die Polizei dem FCL jedes Jahr für die Durchführung der Spiele erteilt.

