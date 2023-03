Regierungsrat Paul Winiker will Fangewalt in Luzern bekämpfen

Fussballchaoten «Schliessung des Gästesektors ist denkbar» – wie der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker Fangewalt bekämpfen will Schweizweit gibt es vorerst noch keine personalisierten Tickets. Diese seien die letztmögliche Option. Die Luzerner Regierung prüft nun weitere Schritte, schliesst aber Massnahmen bei Anreise und Einlass oder die Schliessung des Gästesektors nicht aus. Silvio Frei Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

GC-Fans zünden Pyros im Luzerner Gästesektor. Archivbild: Philipp Schmidli

In regelmässigen Abständen kommt es bei Spielen des FC Luzern rund um die Allmend zu Ausschreitungen und Vandalismus. Zuletzt am 4. März, als Basler Fussballchaoten in einem Zug der Zentralbahn wüteten. Es kam zu Schmierereien und Sachbeschädigungen. Es ist nicht der erste unrühmliche Auftritt von FCB-Anhängern in Luzern. Anfang 2022 wurden bei den Luzerner Verkehrsbetrieben gleich mehrere Busse mutwillig beschädigt. Allein in einem Bus wurden 13 Scheiben eingeschlagen. Zu Vorfällen rund um die Spiele Luzern – Basel kam es aber auch in den Jahren zuvor. Im November 2021 beispielsweise, als am Rathausquai eine Massenschlägerei stattfand.

Der Vorfall von Anfang März sorgt für viele Diskussionen bei Bevölkerung und Politik. Am 2. April stehen in Luzern zudem Kantons- und Regierungsratswahlen an. Die Regierungsräte Reto Wyss (Mitte) und Fabian Peter (FDP) machten zuletzt am Podium der «Luzerner Zeitung» klar, dass die Regierung gewillt ist, auch ohne eine schweizweite Einführung von personalisierten Tickets zu handeln. Letzterer sagte: «Für mich ist klar, personalisierte Tickets sind ein Schritt.» Und Wyss liess durchblicken: «Klappt es mit interkantonaler Zusammenarbeit nicht, müssen wir auf kantonaler Ebene mit dem FCL zusammensitzen und Massnahmen durchsetzen.» Die Zeit, in der «geredet und nichts erreicht» wurde, sei vorbei, «jetzt braucht es griffige Massnahmen».

Der Stein des Anstosses: Basler Chaoten verwüsten einen Zug der Zentralbahn. Bild: Zentralbahn

Schliessung des Gästesektors als Option

Nun entschied die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren, dass schweizweit keine personalisierten Tickets eingeführt werden sollen. Welche griffigen Massnahmen plant die Luzerner Regierung nun, nachdem bekannt wurde, dass die Einführung von personalisierten Tickets die letztmögliche Option sei? Auf Anfrage sagt Paul Winiker, Regierungsrat und Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartementes, dass man als Bewilligungsbehörden in Luzern bereits jetzt über Auflagen bei Hochrisikospielen individuell verfügen kann. «Wir können die Organisatoren in die Pflicht nehmen. Zum Beispiel, was Anreise und Einlass betrifft. Oder auch die Schliessung von Gästesektoren verfügen.»

Der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker anlässlich der KKJPD-Konferenz in Bern. Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Bern, 13. 3. 2023)

Plant der Kanton nun den Alleingang, was personalisierte Tickets betrifft? Hierauf kann Winiker derzeit keine Antwort geben, dies werde zurzeit im Rahmen der Beantwortung eines hängigen parlamentarischen Vorstosses geprüft. Einen konkreten Plan, wie es in Luzern nach den Ausschreitungen ausserhalb des Stadions weitergeht, gibt es somit also scheinbar nicht. Für den SVP-Politiker ist es aber «wichtig, dass wir schweizweit die gleichen Regeln haben. Nur dann funktioniert das Kaskadenmodell.» Dennoch: Winiker weist mit aller Deutlichkeit darauf hin, dass die Schliessung des Gästesektors oder Auflagen bei der Anreise denkbar seien.

ID-Kontrollen gibt es bereits im Eishockey

In der Zentralschweiz sind ID-Kontrollen kein Novum: Beim EV Zug im Eishockey sind sie bereits Tatsache. In Zug habe man sehr gute Erfahrungen gemacht, so EVZ-Sicherheitschef Amin Ghiasi. Ob die Luzerner Fussballer gar einst eine Lösung wie die Zuger Hockeyaner in Betracht ziehen, kann nicht gesagt werden. Der Austausch auf Stufe Politik wie auch der Austausch zwischen der Luzerner und der Zuger Polizei sei etabliert und finde laufend statt, erklärt Winiker.

Die nächste Bewährungsprobe für die Luzerner Behörden gibt es nun beim übernächsten Heimspiel gegen den FC Zürich – ebenfalls ein Risikospiel. Der Kanton stehe, so Winiker, gemeinsam mit den übrigen Kantonen, den Städten, den Vereinen, der Liga und den Polizeikommandanten hinter dem vorgestellten Kaskaden-Modell. «Es braucht diese klare Linie von Bewilligungsbehörden, Clubs und der Liga. Was wir für Hochrisikospiele in der Zwischenzeit ins Auge fassen, werden wir nun weiter analysieren.»

