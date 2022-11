Gault Millau 2023: Top-Restaurants in Luzern und Zug

Gastronomie Aufsteiger, Verlierer, Neueinsteiger: die «Gault-Millau»-Restaurants aus der Zentralschweiz in der Übersicht Der Restaurantführer Gault Millau hat seine Punkte neu vergeben. Der Aufsteiger des Jahres in der Deutschschweiz ist ein Zentralschweizer Koch. Hans Graber Jetzt kommentieren 07.11.2022, 12.00 Uhr

Der neue «Gault-Millau» ist da. Und wie schon letztes Jahr, als sich unter anderem Oscar de Matos vom Luzerner «Maihöfli» diese Auszeichnung holte, ist ein Zentralschweizer Koch «Aufsteiger des Jahres in der Deutschschweiz»: Dominik Hartmann vom «Magdalena» in Rickenbach SZ. Er klettert neu auf 17 Punkte und stösst damit Richtung «Gault-Millau»-Spitze vor.

Überraschend kommt das nicht. Hartmann wurde letztes Jahres bereits mit zwei Sternen im «Guide Michelin» bedacht. So gesehen, hat der «Gault-Millau» jetzt erst einmal nachgezogen, wobei Chefredaktor Urs Hellers Lobeshymnen erahnen lassen, dass da noch mehr kommen wird. Der 30-jährige Hartmann, der intern als «Wunderknabe» bezeichnet werde, begeistert die «Gault-Millau»-Tester mit seiner zu 100 Prozent vegetarischen Küche. Hartmann, der das «Magdalena» zusammen mit seiner Frau Adriana und Marco Appert führt, habe das Zeug zur «nationalen Ausstrahlung».

Dominik Hartmann, Koch Restaurant Magdalena Rickenbach Bild: PD / Tanja und Simon Kurt / Digitale Massarbeit

Vegetarisch oder gar vegan zu kochen, ist laut Heller zwar nicht das Gebot der Stunde, «aber wir empfehlen den Köchinnen und Köchen, den einen und anderen Vegi-Gang einzubauen». Punktabzug gibt es aber nicht, wenn man sich nicht daran hält. Wichtigstes Kriterium bleibt, wie glücklich die Gäste sind nach dem Essen.

Aus Zentralschweizer Sicht kann Shooting-Star Dominik Hartmann zwei gewichtige Abgänge im Gourmet-Guide kompensieren: Franz Wiget (18 Punkte) vom «Adelboden» in Steinen SZ ist im Ruhestand, während sich «Hexer» Stefan Wiesner (17 Punkte) aus dem «Rössli» in Escholzmatt LU verabschiedet hat und auf der Suche nach etwas Neuem ist. Und ein weiterer bedeutender Wechsel steht bevor: Der bereits erwähnte Oscar de Matos wird sich Ende April 2023 aus dem «Maihöfli» verabschieden. Anscheinend konnten er und Partnerin Nadine sich nicht mit dem Vermieter auf eine Vertragsverlängerung einigen. Geplant ist zwar, ein neues Restaurant zu eröffnen, «am liebsten in Luzern». Wo, ist aber offen.

Oscar de Matos im Restaurant Maihöfli Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 18. Oktober 2022)

Die wichtigsten Veränderungen im «Gault-Millau», gegliedert nach Kantonen Luzern

Nidwalden

Obwalden

Schwyz

Uri

Zug

POP

Winzer

Rating: Im «Gault-Millau» beginnt die Wertung bei 12; das in der Schweiz noch nie vergebene Maximum ist 20.

In der Stadt zugelegt hat das «Sauvage» im «Wilden Mann». Dort steht seit März der gebürtige Berliner Sascha Behrendt am Herd (zuvor «Tropenhaus» Frutigen) und hat frischen Wind ins Traditionshaus gebracht. Es steigt von 14 auf 15 Punkte. In der 15er-Liga ist neu auch das «Prisma» vom Park Hotel Vitznau – allerdings mit einem Punkt minus, bedingt primär durch einen Konzeptwechsel. Küchenchef Philipp Heid und das «Sauvage» setzen vermehrt auf Vegi. Den Testessern gefiel das Servierte prima, aber das bisherige Niveau scheint noch nicht ganz erreicht.

Chefkoch Sascha Behrendt kocht im «Sauvage» im «Wilden Mann», zuvor war er im Tropenhaus Frutigen tätig. Bild: Olivia Pulver

Zuwachs gab es für das «Ox’n» in Schenkon: Die Showküche in dem von Sebastian und Katharina Rensing geführten Lokal ist neu mit 14 Punkten dabei.

Zwei Restaurants sind «ohne Note» aufgeführt. Zum einen das «Old Swiss House», das seit Monaten auf der Suche nach einem Küchenchef ist. Patron Philipp Buholzer und Geschäftsführer Oliver Vaglio – beides gelernte Köche – packen abwechslungsweise selbst an. Der «Gault-Millau» empfiehlt das Riegelhaus am Löwenplatz weiterhin, aber die bisherigen 15 Punkte sind erst einmal weg. Unbenotet bleibt vorerst auch das Mandarin Oriental Palace an der Haldenstrasse, wo bislang erst die Brasserie «MOzern» Betrieb ist. Weiteres soll folgen. Aber der Name allein verspricht einiges und dafür gibt’s erst einmal etwas Vorschusslorbeeren.

18 Punkte Vitznau: Park Hotel/Focus

Vitznau: Vitznauerhof/Sens

16 Punkte Luzern: Grand Casino/Olivo

Luzern: KKL/Lucide

Luzern: Maihöfli – Oscar de Matos

Meggen: Balm/La Pistache

Rigi Kaltbad: Edelweiss/Regina Montium

15 Punkte Luzern: Montana/Scala

Luzern: Reussbad

Luzern: Stiefels Hopfenkranz

Luzern: Wilden Mann/Sauvage (plus 1)

Vitznau: Park Hotel/Prisma (minus 1)

14 Punkte Blatten b. Malters: Krone

Ebersecken: Sonne

Luzern: Astoria/Thai Garden

Luzern: Des Balances

Luzern: Hato Luzern Asia (neu)

Luzern: National/Klingler’s Ristorante

Luzern: La Perla

Schenkon: Ox’n (plus 1)

Sigigen: Pony

St. Erhard: Mostkrug

Sursee: Chez Be

Udligenswil: Frohsinn

Vitznau: Park Hotel/Seeterrasse

Weggis: Beau Rivage.

13 Punkte Adligenswil: Rössli

Eich: Sonne

Kastanienbaum: Seehotel (neu)

Luzern: Astoria/La Cucina

Luzern: Barbatti

Luzern: Bodu

Luzern: Il Cortile

Luzern: Galliker

Luzern: Schiff

Luzern: Villa Schweizerhof

Nottwil: Oberli’s Bahnhöfli

Rothenburg: Ochsen

Vitznau: Vitznauerhof/Inspiration

Weggis: Friedheim

Weggis: Hotel Rössli/Equo 1706 (neu)

Ohne Note Luzern: Old Swiss House (aktuell ohne Küchenchef)

Luzern: Mandarin Oriental Palace MOzern (ganz neu, daher noch unbenotet)

Auf dem ohnehin schon gut vertretenen Bürgenstock-Resort gibt’s nach dem Corona-Lichterlöschen ein Comeback für die Brasserie Ritzcoffier. Dort steht nun neben Mike Wehrle auch Routinier Raphael Tuor (zuvor «Krone», Blatten LU) in der Küche. Fürs Erste gibt’s 16 Punkte. Mit einem weniger auskommen muss das «Spices Kitchen & Terrace» (neu 15): Die Zwillingsschwestern Virat & Vilai Kankan, die einst am G7-Gipfel auf Schloss Elmau die Mächtigen der Welt bekocht haben, sind jetzt die Chefinnen des Asia-Lokals. Der «Gault-Millau» wertet die 15 Punkte als hochverdientes Startkapital.

Leicht im Minus auch der «Schlüssel» in Beckenried» (neu 13 Punkte), doch Conny Huber und Küchenchefin Malgorzata Lepska haben laut «Gault-Millau» absolut das Zeug dazu, wie vor ihnen Daniel und Gabrielle Aschwanden weiter nach oben zu klettern.

17 Punkte Hergiswil: Belvédère

16 Punkte Bürgenstock/Obbürgen: Resort Ritzcoffier (neu)

15 Punkte Dallenwil: Kreuz

Bürgenstock/Obbürgen: Resort/Spices Kitchen & Terrace (minus 1) .

14 Punkte Bürgenstock/Obbürgen: Resort/Oak Grill & Pool Patio

Bürgenstock/Obbürgen: Trogen

Stans: Zur Rosenburg/Höfli

Stansstad: Rössli

13 Punkte Beckenried: Schlüssel (minus 1)

Bürgenstock/Obbürgen: Resort/Parisa Persian (neu)

Ennetbürgen : Villa Honegg

Stans : Le Mirage

Stans : Culinarium Alpinum.

14 Punkte Engelberg: Kempinski Palace/Cattani

Sachseln: Engel

St. Niklausen OW: Alpenblick.

13 Punkte Engelberg: Schweizerhaus

Melchsee Frutt: Titschli (neu)

Sarnen: Landenberg/Pappalappa.

Der Siegerkanton 2023. Nicht nur Dominik Hartmann sorgt für Furore. Der von Robert und Veronika Gisler-Fankhauser geführte «Kaiserstock» in Riemenstalden, wo übrigens Hartmann die Lehre gemacht hat, steht neu mit 16 Punkte zu Buche. Im ausserschwyzerischen Feusisberg kommt «Mauri’s La Casa» neu auf 15. Und in Brunnen erreichen Christian Vogel und Jeroen Achtien (vom hochdotierten «Vitznauerhof» in Vitznau) auf Anhieb 18 Punkte.

17 Punkte Rickenbach: Magdalena (plus 1)

16 Punkte Ried-Muotathal: Adler.

Riemenstalden: Kaiserstock (plus 1)

15 Punkte Einsiedeln: Chez Renate

Feusisberg: Mauri’s La Casa (plus 1)

14 Punkte Brunnen: Beaufort

Brunnen: Birdy’s by Achtien (neu)

Feusisberg: Panorama Resort & Spa/Loy Fah.

13 Punkte Schwyz: Engel

Schwyz: Obstmühle

Nicht mehr im Führer vertreten ist wegen ungewisser Zukunft das «Zwyssighaus» in Bauen. Dafür hat Andermatt mit dem «Schwarzen Bären» wieder ein «Gault-Millau»-Restaurant, das nicht zum Chedi-Resort gehört, sondern im Dorf liegt.

17 Punkte Andermatt: The Chedi/The Japanese Restaurant

16 Punkte Andermatt: Gütsch by Markus Neff

15 Punkte Andermatt: The Japanese by the Chedi Restaurant

14 Punkte Andermatt: The Chedi/The Restaurant

Seedorf: A Pro

13 Punkte Andermatt : Zum schwarzen Bären (neu)

12 Punkte Altdorf: Schützenmatt

Bauen: Fischli am See

In Zug fliegt nach fast zehn Jahren Pause die «Taube» wieder: Aline Sigrist und Giovanni Melis haben das Haus am See umgebaut. Das zum neuen Hotel gehörende Restaurant kommt auf Anhieb auf 14 Punkte. Neu im «Gault-Millau» dabei ist das «Rössli» in Hünenberg.

16 Punkte Menzingen: Löwen

15 Punkte Buonas: Wildenmann

Walchwil: Sternen

14 Punkte Neuheim: Hinterburgmühle

Unterägeri: Lindenhof

Zug: Aklin

Zug: La Colombe/Hotel zur Taube (neu)

Oberägeri: Hirschen

13 Punkte Hünenberg: Rössli (neu)

Zug: Zum Kaiser Franz im Rössl.

Mit dem Label POP zeichnet der «Gault-Millau» Beizen und Bars aus, die nicht im Guide aufgeführt sind, aber ein lifestyliges Publikum begeistern.

Luzern: Alpineum; Café Nord; Drei Könige; Die Kneipe; FED; Franz im National; Glou Glou; Grottino 1313; Izakaya Nozomi im Knast; Jazzkantine; Karel Korner; Louis Bar im Montana; Magdi; Mill’feuille; Pikante; Seehaus; Storchen; Zur Werkstatt; Pastarazzi. Root: Rössli Hü. Stansstad: Uniquisine. Weggis: HYG.

Unter den «40 besten Winzern in der Deutschschweiz» sind zwei aus der Zentralschweiz aufgeführt: Toni Ottiger aus Kastanienbaum und Manuel Tresch vom Rosenberg in Altdorf.

