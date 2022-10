Gastronomie Eine Sportbeiz fürs Entlebuch: Das «Port» feiert nach Umbau die Eröffnung Nach dem Besitzerwechsel und dem Umbau hat das Restaurant Port wieder geöffnet – pünktlich zur Wildsaison. Gastgeberin Vreni Dali und Besitzer Adrian Müller über Bierspezialitäten, die Personalsuche und weitere Pläne. Niels Jost Jetzt kommentieren 07.10.2022, 18.00 Uhr

Gastgeberin Vreni Dali im neu sanierten Pub im Restaurant Port in Entlebuch. Bild: Pius Amrein

Seit Wochen deuten die vielen Autos und Büssli von Baugeschäften vor dem Hotel und Restaurant Port in Entlebuch auf eines hin: Hier wird der letzte Schliff gemacht. Tatsächlich, Vreni Dali hat diese Tage kaum eine freie Minute. Überall wird die Gastgeberin gebraucht. Was kommt auf die Karte? Wo kommen die Tische hin? Ist alles parat für das Probeessen?

Am Freitag war es endlich so weit. Nach dem rund einjährigen Umbau wurden das Restaurant und Pub feierlich eröffnet. Die Räumlichkeiten sind kaum wiederzuerkennen. Gerade das Sääli, das etwa für 100 Leute Platz bietet, wirkt viel heller. Auch das Pub kommt moderner daher. Gleichzeitig erinnert die Holzvertäfelung in der Gaststube an die 120-jährige Geschichte des «Port».

Für die Gäste wird ebenso Altbewährtes mit Neuem kombiniert. Vreni Dali möchte eine «ehrliche, saisonale Küche» anbieten, wie die diplomierte Chefköchin sagt. Aktuell dürfen etwa Wildspezialitäten nicht fehlen. Auch Mittagsmenus gebe es «selbstverständlich», so Dali. Im Pub wiederum sind die elf offenen Biersorten Trumpf, vom Schweizer Lager über Guinness bis zu Tetley’s English Ale. Und dank der neu installierten Bildschirme soll kein Sportevent verpasst werden.

Die Gaststube mit der typischen Holzvertäfelung. Bild: Pius Amrein

14 Angestellte in Küche, Service und Reinigung

Im «Port» werden etwa 14 Personen angestellt sein. Dali:

«Der grösste Knackpunkt war es, genügend und passende Leute zu finden.»

Auf Stelleninserate in der Küche habe sich gar niemand gemeldet. Der Fachkräftemangel sei brutal. Nur dank eigener Kontakte habe sie schliesslich zwei Leute finden können.

Eine weitere Herausforderung sei es gewesen, alles einzurichten und vorzubereiten, während die Bauarbeiten noch im Gange waren. Wobei der Umbau noch nicht abgeschlossen ist. Noch müssen der Gemeindesaal und der Hotelbereich saniert werden. Dafür ist eine Urnenabstimmung nötig.

Die Sanierung des Restaurants hat rund ein Jahr gedauert. Bild: Pius Amrein

Sanierung von Saal und Hotel wohl im Herbst 2023

Zur Erinnerung: Die Gemeinde Entlebuch möchte den Saal kaufen, damit Vereine und die Bevölkerung wieder über einen Veranstaltungsort im Dorf verfügen. Der Saal inklusive Inventar und Mobiliar kostet rund 3,5 Millionen Franken. Weil noch letzte Details geklärt werden müssen, wurde die Abstimmung vom November auf den 22. Januar 2023 verschoben. Zuvor gibt es Infoveranstaltungen.

Stimmt die Bevölkerung dem Sonderkredit zu, soll im Frühling das Baugesuch eingereicht werden. Im Herbst 2023 könnte dann die Sanierung des Gemeindesaals und der Hotelzimmer starten, wie Adrian Müller sagt. Der Miteigentümer fügt an:

«Wenn das alles erfolgreich verlaufen ist, können wir uns vertiefte Gedanken über Zusatzangebote wie ein kleiner Kletterpark oder eine Riesenschaukel auf der Dachterrasse machen.»

Alles neu im Pub – mit gemütlichen Lounges und Fernsehbildschirmen. Bild: Pius Amrein

