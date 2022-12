Braui Altishofen: Pächterpaar verlässt Restaurant

Gastronomie Es ist das letzte Restaurant in Altishofen – nun verlässt das Pächterpaar die «Braui» Gesundheitliche Probleme haben Franz und Ursula Bättig veranlasst, die Wirtetätigkeit im Restaurant Brauerei in Altishofen per Ende März 2023 niederzulegen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 08.12.2022, 17.00 Uhr

Im Restaurant Brauerei sitzt ein einziger Gast mit einem Kaffee vor sich. Nach zehn Minuten nimmt er den letzten Schluck, steht auf und verabschiedet sich: «Heute kommt wohl niemand zum Jassen – zu schönes Wetter», sagt er zu Franz und Ursula Bättig. Die Türe schliesst sich und es kehrt nach dem Mittagessen wieder Ruhe in der «Braui» ein.

Franz und Ursula Bättig in ihrem Restaurant. Bild: Dominik Wunderli (Altishofen, 26. Oktober 2022)

Zeit für das Wirtepaar, eine kurze Pause einzulegen – und über ihre Pläne zu sprechen. Denn: Sie werden das Restaurant nach rund zehn Jahren per Ende März 2023 verlassen – aus gesundheitlichen Gründen. Franz Bättig leidet an Parkinson und kann seine Tätigkeit nicht mehr vollumfänglich ausüben. Der 65-Jährige sagt:

«Wenn ich frei habe, geht es mir gut. Beim Arbeiten habe ich manchmal Mühe, mir die Bestellungen zu merken.»

Sie führten zuvor das «Schwert» in Ettiswil

Dem Wirtepaar ist der Entscheid nicht leicht gefallen, es habe lange Diskussionen gegeben. Denn sie üben ihre Arbeit mit Leidenschaft aus und waren auch schon zuvor 15 Jahre im Restaurant Schwert in Ettiswil tätig. «Es sind vor allem die lustigen Abende mit den Gästen – unter anderem an der Fasnacht – und die guten Gespräche in der ‹Braui›, die uns in Erinnerung bleiben werden. Und die treuen Mitarbeitenden, auf die wir in all den Jahren zählen konnten», sagt Ursula Bättig, die mit 62 Jahren vorzeitig in Pension gehen wird.

Die beiden geben zu: Am Anfang habe das Teamwork nicht einwandfrei geklappt. «Wir brauchten ein wenig Zeit, bis wir einen geeigneten Weg miteinander fanden. Doch jetzt funktioniert die Arbeitsteilung.» Sie würden dabei stets nach dem Motto «Das Glas ist halb voll» leben – obwohl die Zeit im Restaurant intensiv und streng sei; Freizeit gebe es kaum. Vor allem in der Wildsaison, die für das Restaurant sehr wichtig ist. «Das Fleisch haben wir dabei von lokalen Jägern, mit denen wir in Kontakt sind», sagt der gelernte Metzger.

Am Abend gibt’s auch mal ein Thai-Buffet

Daneben setzt das Wirtepaar auf die gutbürgerliche Küche. «Salate, Erdbeeren oder Spargeln haben wir jeweils aus dem eigenen Garten und aus dem Dorf. Auf Regionalität und Saisonalität legen wir nämlich grossen Wert.» Und wenn’s mal nicht so läuft, überlegen sich die beiden etwas Neues. So bieten sie am Abend zwischendurch ein Thai-Buffet an. «Das ist jeweils ein riesiger Erfolg und kommt bei den Gästen gut an», sagt Ursula Bättig, die jeweils im Service aushilft. Für Unterhaltung hat ausserdem vor kurzem ein Jazzabend gesorgt.

«Das wollten wir in der Schlussphase mal ausprobieren, um den Leuten etwas zurückzugeben.»

Nun wünscht sich das Wirtepaar, dass eine geeignete Person die Pacht übernimmt. Denn die «Braui» ist das letzte verbliebene Restaurant in Altishofen. «Es wäre schade für die hiesigen Vereine und die Stammgäste, wenn sie sich in der Gemeinde in keinem Lokal treffen könnten», so die beiden. Von ihren vier Kindern möchte niemand das Restaurant weiterführen. Und auch sonst gebe es noch keinen Mieter in Aussicht. Doch die Hoffnung geben sie nicht auf. Das in Altishofen wohnhafte Wirtepaar sagt:

«Wir wünschen uns, dass wir als Gäste wieder kommen können.»

