Neues Wirtepaar übernimmt die Hellbühler «Moosschür» Die beliebte Landbeiz Moosschür bei Hellbühl ist seit Dienstag wieder offen. Das freut gerade auch die Lastwagenchauffeure und die Schwinger.

Das neue Wirtepaar Marco und Manuela Graf im Restaurant Moosschür. Bild: Patrick Hürlimann (Hellbühl, 18. Januar 2023)

«Offen». Das steht seit Dienstag auf einem Schild vor dem Landgasthof Moosschür bei Hellbühl. Der Schriftzug ersetzt den bisherigen Hinweis «Neueröffnung Mitte Januar», der seit Ende Juli letzten Jahres an der Fassade des Hauses angebracht war. Im letzten Sommer setzte sich die Besitzerin Lotti Bühlmann nach 28-jähriger Tätigkeit zur Ruhe.

Neu haben Manuela und Marco Graf das Zepter und den Kochlöffel im Haus übernommen. Zusammen mit einem Koch und drei Teilzeitangestellten im Service wird das Wirtepaar den Betrieb führen. Mit der jungen Familie Graf habe sie ihre «Wunschnachfolge» gefunden, sagte Lotti Bühlmann im Juli.

Blick auf das Restaurant. Bild: Patrick Hürlimann (Hellbühl, 18. Januar 2023)

Zuvor führten sie ein Bergrestaurant

Die genannte ideale Nachfolgeregelung bedingte jedoch, dass in der «Moosschür» ab Ende Juli bis diese Woche Ruhe einkehrte. Denn Manuela und Marco Graf waren nicht per sofort verfügbar, sie führten bis in den Spätherbst noch das Bergrestaurant Dorschnei am «Fuss des Pilatus». Sie fühlten sich dort sehr wohl. Die Möglichkeit aber, die «Moosschür» übernehmen zu können, lockte sie «ins Tal». Erst aber wollten sie die Sommer- und Herbstsaison in der «Dorschnei» beenden.

Die Freude über den Start in Hellbühl war bei beiden offensichtlich, als sie sich am Montagvormittag am Stammtisch «ihres Betriebs» für ein Gespräch Zeit nahmen. Sie standen noch mitten in den letzten Vorbereitungsarbeiten für die Eröffnung am Folgetag. «Ich war schon als Kind mit meinem Vater oft in der ‹Moosschür›», erinnerte sich Manuela Graf. Sie stammt selber nicht aus Hellbühl. Ihr Vater war aber Schwinger und die «Moosschür» war als «Schwingerbeiz» sehr bekannt. Deshalb, weil Lotti Bühlmanns verstorbener Ehemann Ruedi Bühlmann selber ein grosser Schwingerfreund gewesen war.

Diese Schwingertradition soll auch mit dem neuen Wirtepaar weiterleben. «Die Atmosphäre und die Ambiance der Beiz beibehalten», das war bei den getätigten Renovations- oder vielmehr Auffrischungsarbeiten während der letzten Wochen die Intention. Mit Erfolg. Es herrscht nach wie vor die gewohnte gemütliche Landbeiz-Ambiance.

Erneuert worden ist insbesondere der Buffet- und Zapfbereich in der Gaststube; helle Vorhänge und die modernisierte Beleuchtung sorgen für gutes Licht. Die Küche ist ebenfalls «auf Vordermann» gebracht worden. «Dies alles war nur möglich dank des enormen Einsatzes von Familie, Freunden und insbesondere den ortsansässigen Handwerkern», sagen die Grafs. «Es wurde teils selbst über die Festtage gearbeitet.»

Der Buffet- und Zapfbereich in der Gaststube ist erneuert worden. Bild: Patrick Hürlimann (Hellbühl, 18. Januar 2023)

Karte mit Fisch vom Sempachersee

Was wird aus der renovierten Küche auf den Tisch kommen? «Die Gäste sollen eine frische, saisonale, gutbürgerliche Küche vorfinden», sagt der gelernte Koch Marco Graf. «Ich werde auch Wert auf den heimischen Fisch legen. Etwas aus dem Sempachersee wird stets auf der Karte stehen.»

Viele Leute freuen sich offensichtlich, dass die «Moosschür» wieder offen ist. «Wir bekommen eine Menge positive Rückmeldungen und viele gute Wünsche für unseren Start. Alle bisherigen und hoffentlich viele neue Gäste sind bei uns willkommen und sollen sich wie daheim fühlen», sagt das Wirtepaar. Etwas umgewöhnen müssen sich die Raucherinnen und Raucher: Künftig wird wie anderorts auch der ganze Innenbereich rauchfrei sein. Keine Umgewöhnung gibt es für die Wirtefamilie punkto Wohnsituation: Sie bleiben in Rothenburg wohnhaft. Gerade auch wegen der beiden Kinder.

Hinweis Die «Moosschür» ist künftig von Dienstag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr und von 17 bis 23 Uhr offen, am Samstag von 17 bis 23 Uhr. Auf Anfrage werden grössere Gruppen auch am Samstag- und am Sonntagmittag bewirtet. Infos: www.restaurant-moosschuer.ch

