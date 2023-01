Luzern: Die Gastronomie reagiert auf No-Shows

Gastronomie Tisch reserviert und doch zu Hause geblieben – so reagiert die Luzerner Gastro auf versäumte Reservationen Sogenannte No-Shows sind auch im Luzerner Gastgewerbe ein Problem. Während die einen an die Eigenverantwortung der Gäste appellieren, weichen andere auf Strafgebühren aus. Miriam Abt Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Sei es der Faulheit oder der Kopfschmerzen wegen – dass der reservierte Tisch in der Beiz mal doch mit dem Platz auf dem Sofa ersetzt wird, kann vorkommen. Doch nicht immer erreicht dieser Sinneswandel auch rechtzeitig das Restaurant: Kurzfristig stornierte oder gar nicht abgesagte Reservationen, sogenannte No-Shows, stellen das Gastgewerbe vor Herausforderungen.

«No-Shows sind uns seit Jahren ein Dorn im Auge», sagt Marco Kastner. Er leitet die Gastronomie im Unternehmen «Sinnvoll Gastro», das zwölf Restaurants in der Zentralschweiz betreibt – darunter etwa den «Alpenblick» in Weggis oder das «Ferus» in Emmenbrücke.

Versäumte Reservationen gehen für Gastrobetriebe häufig mit finanziellen Einbussen einher. Bild: Carlo Prearo/Eyeem

«Manche Gäste reservieren in mehreren Betrieben gleichzeitig, um am Abend dann spontan zu entscheiden, worauf sie Lust haben.» Solche kurzfristig abgesagten Plätze liessen sich nicht immer erfolgreich besetzen. «Umsatzverlust, Mitarbeiteraufwand und unnötiger Warenaufwand können die Konsequenzen sein.»

Schuld ist die Schnelllebigkeit

Zurückzuführen sei dieses Phänomen auf «unsere Whatsapp-Gesellschaft», sagt Thomas Tellenbach, Leiter der Geschäftsstelle des Verbands Gastro Luzern. «Wir alle sind uns gewohnt, in letzter Minute anders zu entscheiden.» Für das Gastgewerbe sei das ein relevantes Problem: «Die Margen sind oft eng kalkuliert, umso stärker fallen unerwartet leerbleibende Tische ins Gewicht.» Die Branche hat soeben eine Konkurswelle hinter sich – 98 Luzerner Gastrobetriebe mussten im Rekordjahr 2022 ihre Türen schliessen. Auch wegen der Teuerung steige nun der Druck, einen Kostendeckungsbetrag für No-Shows zu verlangen.

«Sinnvoll» verzichtet laut Kastner aktuell auf kostenpflichtige Reservationen, da sowohl der Aufwand als auch der Effekt davon nicht absehbar sind. «Zudem glauben wir immer noch an das Gute im Menschen», so Kastner. Die Vorfälle würden jedoch vermerkt, damit allfällige Wiederholungstaten erkannt werden können.

In Vitznau kostet das Nichterscheinen 225 Franken

Andere Betriebe greifen zu strengeren Mitteln. Wer im Zweisternerestaurant Sens im Hotel Vitznauerhof einen Tisch reservieren möchte, wird mit einer Meldung empfangen: «Bitte beachten Sie, dass wir bei No-Show oder kurzfristiger Stornierung eine Gebühr in Höhe von 225 Franken pro Person erheben müssen.» Die Massnahme führte das Hotel vor drei Jahren ein. Direktor Raphael Herzog bilanziert: «Die No-Shows gingen massiv zurück und sind mittlerweile bei praktisch null.»

Ein ähnlicher Ansatz könnte auch im Restaurant Sonne in Eich zum Thema werden: «Wir prüfen die Option, dass bei Tischreservationen die Kreditkarte als Sicherheit hinterlegt werden muss», sagt Gastgeber Stefan Fuchs. So könne bei Nichterscheinen ein vorgängig definierter Betrag abgebucht werden – eine Methode, die in den USA etwa bereits gang und gäbe ist.

In der Sonne beschränken sich die No-Shows gemäss Fuchs auf ein bis zwei Fälle pro Woche. Den Grund dafür würden sie jeweils telefonisch erfragen: «In den meisten Fällen haben die Gäste vergessen, zu annullieren oder es wurde ein falsches Datum angegeben.»

Im falschen «Ochsen» reserviert

Im Gasthof Ochsen in Rothenburg sind die nicht wahrgenommenen Reservationen vielmehr Verwechslungen zu verschulden, sagt Inhaber René Adler: «Oft kommt es vor, dass die Gäste in einem anderen «Ochsen» stehen» – sei das in Littau, Rothenturm oder gar Rothenburg ob der Tauber in Deutschland.

Problematisch werde es auch, wenn innerhalb einer Gruppe weniger Gäste erscheinen als ursprünglich angemeldet: «Wüssten wir dies im Voraus, könnten wir Tische anders einteilen oder kurzfristig umdisponieren.» Das könne mehrmals am Tag vorkommen und habe riesige Auswirkungen auf den Betrieb – besonders in der Hochsaison im Herbst. Adler:

«Nebst finanziellen Konsequenzen fragt man sich oft, was die Gäste für eine Einstellung gegenüber unserer Dienstleistung haben.»

Kostenpflichtige Reservationen seien keine Option für den «Ochsen». Adler appelliert lieber an den Gast: Heutzutage hätten alle ein Smartphone in der Tasche und könnten jederzeit kurz anrufen oder eine Nachricht senden.

