Gastronomie Von der Polizeischule ins «Rössli»: Das Restaurant in Knutwil hat einen neuen Geschäftsführer Tino Gebauer übernimmt als Geschäftsführer das Restaurant Rössli in Knutwil. Zwar hat er derzeit zu wenig Personal, dank einem guten Umfeld kann er die strenge Zeit aber überbrücken. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 17.06.2022, 11.15 Uhr

Zwölf Jahre lang hat Tino Gebauer an der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch als Küchenchef die Polizistinnen und Polizisten sowie die Gäste des Seminarzentrums bekocht. Nun hat er eine neue Herausforderung gefunden und seine «Wohlfühlzone» verlassen – mit 48 Jahren müsse man sich schliesslich «langsam fragen, was man bis zur Rente noch machen möchte», sagt er schmunzelnd.

Neuer Arbeitsplatz: Tino Gebauer in der Küche des «Rössli». Bild: Jakob Ineichen (Knutwil, 14. Juni 2022)

Er habe schon immer ein Auge auf das «Rössli» in Knutwil, wo er seit 14 Jahren wohnt, geworfen – «wegen seines grossen Potenzials», so der gebürtige Deutsche. Per Zufall sei das Restaurant gerade frei geworden, als er auf Jobsuche war. Die vorherigen Pächter haben per 29. Mai aufgehört. Nun führt Gebauer das Traditionshaus seit dem 1. Juni als Geschäftsführer.

Arbeitskollegen springen ein

Etwas anstrengend sei es derzeit aber schon, gibt er zu. Er habe alle Hände voll zu tun. Ihm blieben nur zwei Tage, um das Restaurant nach seinem Gusto einzurichten. Und am Eröffnungstag fand gleichzeitig am Abend noch die Gemeindeversammlung im Saal statt. «Immerhin konnte ich mich da den Anwesenden gleich präsentieren und zeigen, dass das ‹Rössli› wieder offen ist», sagt der erfahrene Gastrofachmann, der früher unter anderem die Küche des Landgasthofs Kaiserstuhl und des Hotels Rigi Kulm geleitet hatte.

Kommt hinzu, dass Gebauer mit dem aktuellen Mangel an Fachkräften in der Gastronomie für den Start zu wenig Personal finden konnte.

«In der Küche stehe ich derzeit allein, auch Servicekräfte fehlen. Zum Glück habe ich ein gutes Umfeld: Ehemalige Arbeitskollegen springen ein und unterstützen mich, und auch die Aushilfen für Bankette helfen im Service mit.»

Der gebürtige Deutsche ist guten Mutes, dass er bald genügend Personal haben wird. Derzeit komme das Familienleben mit Frau und Kindern zwar etwas zu kurz, und auch seine Hobbys – er spielt Alphorn und ist Junioren-Fussballtrainer – könne er derzeit nicht verfolgen, da die Präsenzzeit im Restaurant sehr hoch ist. «Das ist im Vergleich zum Job bei der Polizeischule schon anders, bei dem ich geregelte Arbeitszeiten hatte», sagt Gebauer.

Er setzt auf gutbürgerliche Küche

Doch dafür hat er nun mehr Freiheiten bei der Menuplanung und kann seine Kreativität walten lassen. Er möchte für jede Person etwas anbieten können. So gibt es am Mittag ein Fleisch-, ein Vegi- und ein Fitness-Menu. Die Karte für den Abend passt er nach Jahreszeiten an, derzeit gibt es die Sommerkarte mit beispielsweise Kalbsleberli, Rösti oder Cordon bleu.

Für die Jüngsten gibt es auch Fingerfood wie Fischknusperli oder Pommes frites. «Ich setze auf die gutbürgerliche Küche, denn ich bin überzeugt, dass das für eine Landbeiz die richtige Wahl ist. Pizzerien zum Beispiel gibt es bereits genug.» Dabei sei ihm auch wichtig, auf Regionalität zu setzen: der Fisch aus dem Sempachersee, der Kaffee aus Gunzwil, das Fleisch aus lokalen Metzgereien, der Wein von Winzern aus der Region.

Überhaupt soll das «Rössli» für die Region wieder zu einem kulturellen Treffpunkt werden, wo Vereine gemeinsame Stunden verbringen können oder Seminare, Bankette und private Anlässe durchgeführt werden. Gebauer sagt: «Und schliesslich wollen wir eine Adresse für gutes Essen sein.»

