Gebäudeversicherung Prämien für Holz- und Massivbauten sollen im Kanton Luzern vereinheitlicht werden Wer im Kanton Luzern ein Holzhaus versichern muss, zahlt höhere Prämien als für ein Betongebäude. Damit soll jetzt Schluss sein, findet die Mehrheit der Luzerner Parteien. Widerstand leistet einzig die SVP. Lukas Nussbaumer

Bei der Gebäudeversicherung Luzern kommt es schon bald zu einer bedeutenden Änderung: Sie dürfte für alle bei ihr versicherten rund 123’000 Gebäude die gleiche Prämie verlangen, nämlich 0,55 Promille des Versicherungswertes. Heute zahlen Besitzer von Holzbauten 0,68 Promille dieses Wertes. Grund für die sich abzeichnende Vereinfachung ist das Ergebnis einer Vernehmlassung. Mitte, FDP, SP, Grüne und GLP plädieren für einheitliche Prämien. Nur die SVP hält nichts davon.

Dass Luzern nun wie Zug, Nidwalden oder Zürich, die ebenfalls kantonale Gebäudeversicherungen kennen, auch auf Einheitsprämien setzt, ist auf ein im März 2021 eingereichtes Postulat von Mitte-Kantonsrat Hanspeter Bucheli (Ruswil) zurückzuführen. Der Vorstoss wurde vom Kantonsrat auf Antrag der Regierung mit 87 Ja- zu 25 Nein-Stimmen erheblich erklärt. Die Gegenstimmen stammten vorab aus den Reihen der SVP, aber auch wenige FDP- und Mitte-Mitglieder drückten den Nein-Knopf.

Mitte: Versicherungen sind Solidaritätswerke

Die Gebäudeversicherung, deren Leitung ebenfalls für eine Einheitsprämie votiert, verliert durch die wohl schon 2023 in Kraft tretende Änderung jährlich etwa 2,8 Millionen Franken. Dieser Verlust sei bei einem jährlichen Prämienvolumen von mehr als 72 Millionen Franken jedoch verkraftbar, finden der Regierungsrat, die Gebäudeversicherung selber und nun auch fünf der sechs im Kantonsrat vertretenen Parteien. So heisst es in der von Präsident Christian Ineichen und Sekretär Rico De Bona unterzeichneten Stellungnahme der Mitte, Versicherungen seien eben «gewisse Solidaritätswerke». Ausserdem würden für Holzgebäude inzwischen die gleichen Brandschutzvorschriften gelten wie für Massivbauten, und bei Nichteinhalten der Brandschutzvorschriften könne die Gebäudeversicherung ja weiterhin Prämienzuschläge erheben.

Gegen eine Einheitsprämie spricht sich die SVP aus. Sie sei nicht gerechtfertigt, da Holzbauten höhere Schäden verursachen würden. Eine Aussage, welche die Regierung stützt: Nichtmassive Bauten machen 17 Prozent der Versicherungswerte aus, sind jedoch für rund 30 Prozent aller Schäden verantwortlich. Es gebe aber auch andere Faktoren, die das Ausmass eines Schadens beeinflussen würden, so die Lage eines Gebäudes, die Nutzung, das Alter, andere Materialien in der Baute oder Brandschutzmassnahmen. Zudem sei die Unterscheidung in Massiv- und Nichtmassivbauten wegen der immer häufiger angewendeten Hybridbauweise «zunehmend willkürlicher», sagte Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker im Dezember im Kantonsrat. Seine Partei, die SVP, verschliesst sich einer Änderung in der Prämiengestaltung denn auch nicht komplett. Sie könnte sich «allenfalls» für einen Vorschlag erwärmen, den der Hauseigentümerverband als Kompromiss einbringt: tiefere Prämien für Holzbauten erst ab einem gewissen Baujahr.

SP: Profitieren Mieter von tieferen Prämien?

Wie alle anderen Parteien auch ist die SVP einverstanden mit einer zweiten Änderung in der Gebäudeversicherungsverordnung. Demnach sollen Prämienrabatte zwar weiterhin von der Verwaltungskommission der Gebäudeversicherung gewährt werden können, allerdings nur unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Regierung. Anmerkungen dazu hat einzig die SP. Sie fragt sich, welchen Vorteil der Genehmigungsvorbehalt hat und will wissen, ob auch Mieterinnen und Mieter von tieferen Prämien profitieren können.

Keine Fragen, sondern eine Forderung stellt die SVP. Sie möchte die Gewinnabschöpfung durch den Kanton rückgängig machen. Diese wurde mit dem Sparpaket Konsolidierungsprogramm 2017 eingeführt und beläuft sich auf jährlich maximal 1,5 Millionen Franken. 2021 fiel dieser Beitrag aus, weil die Gebäudeversicherung wegen hoher Unwetterschäden einen Verlust von 16,8 Millionen Franken einfuhr. Für die SVP ist die Gewinnbeteiligung «sachlich und politisch falsch und durch nichts zu rechtfertigen». Schliesslich habe der Kanton weder je ein Dotationskapital gesprochen, noch trage er irgendwelche Haftungsrisiken.

Besitzerinnen und Besitzer von Gebäuden im Kanton Luzern können ihre Versicherung nicht wählen, die Gebäudeversicherung Luzern ist Monopolanbieterin. Anders ist es in Kantonen wie Schwyz, Obwalden oder Uri, wo Hausbesitzende in ihrer Wahl frei sind.

