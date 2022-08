Bewegtes Leben Der älteste Entlebucher wird 100 und warnt: «Wir haben nur einen Planeten» In der Gemeinde Entlebuch kann Karl Renggli am 7. August ein Jubiläum feiern. Er hat viel erlebt und musste auch Schicksalsschläge verkraften. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Karl Renggli auf einer Bank vor dem Alterswohnheim Entlebuch. Bild: Pius Amrein (Entlebuch, 22. Juli 2022)

100-jährig zu werden, ist eine Seltenheit. So waren im Kanton Luzern gemäss dem Einwohnerregister Ende Juni insgesamt 72 Personen 100 Jahre oder älter. Gemessen an der gesamten Wohnbevölkerung entspricht dies einem Anteil von 0,017 Prozent. Und nach all diesen Jahren noch so fit zu sein, ist erst recht nicht selbstverständlich.

Gerade sei er noch ins Restaurant Bahnhöfli hinuntergelaufen für ein Gläsli Wein, erzählt Karl Renggli bei einem Gespräch im Alterswohnheim Entlebuch. Hier wohnt er erst seit etwa einem Jahr – zuvor hat er allein in seinem Haus im «Rosenberg», nicht weit vom Wohnheim entfernt, gewohnt.

Familie ist ihm sehr wichtig

In seinem Zimmer sitzt der Älteste der Gemeinde Entlebuch auf einem gemütlichen Sessel. Hören und sehen könne er zwar nicht mehr einwandfrei, doch sein Erinnerungsvermögen sei noch tipptopp. Der bald 100-Jährige erzählt von seinem Leben, umklammert dabei ein rotes Herz-Kissen. Die Liebe – sie hat ihn immer geprägt. Die Liebe zu seinen vier Kindern, zu seinen fünf Geschwistern und zu seiner Frau. «Im Nachhinein wünschte ich mir, dass ich mehr Zeit für sie gehabt hätte», sagt der rüstige Senior.

Doch die Arbeit nahm viel Zeit in Anspruch. Er führte eine eigene Schlosserei, welche er von seinem Vater übernommen hatte. Eine Lehre hat der fasnachtsbegeisterte Vereinsmensch nie gemacht. Einst besuchte er eine Kunstgewerbeschule, später musste er während des Zweiten Weltkriegs in die RS nach Emmen.

Als er vom Krieg spricht, wird der 100-Jährige nachdenklich und verweist auf die aktuelle Situation in der Ukraine. «Nach dem letzten grossen Krieg in Europa dachte ich, nun hätten wir Ruhe. Dem ist aber nicht so.» Und auch der Klimawandel bereite ihm schlaflose Nächte, denn er denke dabei an seine Enkelkinder.

«Wir müssen die Natur schonen, wir haben nur einen Planeten.»

Er sei schon immer ein «Grüner» gewesen, durfte aber früher seine Meinung nicht äussern. Aufgrund der liberalen Einstellung des Geschäfts hätte er ansonsten Kunden verloren.

Dass er heute im Altersheim mit niemandem über die Themen, die ihn bewegen, sprechen könne, belaste ihn. Denn die Natur spielte immer eine grosse Rolle in seinem Leben. So ist er Gründungsmitglied der Ortsgruppe SAC, hat früher fast jedes Wochenende Ski-Touren unternommen, war viel zu Fuss unterwegs und nahm zur Arbeit jeweils das Velo.

Tod seiner Frau kurz vor der Pension

Mit seiner Frau hat er ausserdem intensiv einen eigenen Garten gepflegt. Die beiden hatten sich an der Verlobungsfeier seiner Schwester kennen gelernt. «Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich erinnere mich noch genau an ihr Geissen-Mänteli und die roten Stiefel», schwelgt er in Erinnerungen. Als sie kurz vor der Pension an Krebs starb, ist für ihn eine Welt zusammengebrochen. Noch heute kann man seinen Schmerz spüren.

Trotzdem machte er weiter und führte den Haushalt und den Garten allein. Irgendwie wusste er sich immer zu helfen. So auch, als er wegen einer Baustelle nicht abstimmen gehen konnte. Er meldete sich bei der Gemeinde und konnte dann sein Abstimmungscouvert via Kran zum Gemeindehaus befördern lassen:

Und nun feiert er am Sonntag seinen 100. Geburtstag. 35 Personen sind bei der Feier im «Bahnhöfli» eingeladen, und auch der Gemeinderat will den ältesten Entlebucher ehren. «So alt wollte ich eigentlich nie werden. Doch nun kann ich froh sein, dass es mir noch so gut geht.» Und was wäre für ihn das grösste Geschenk? Er sagt:

«Ein Geschenk brauche ich nicht. Meine Familie um mich zu haben, ist das Schönste.»

