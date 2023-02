Gegen Bundesstrategie Kanton Luzern knausert bei Herausgabe öffentlicher Daten Behörden machen unkritische Daten öffentlich, schaffen damit Vertrauen und fördern die Innovation: Das ist der Grundsatz von «Open Government Data». Der Kanton Luzern habe hier Nachholbedarf, kritisieren Grüne und auch der Preisüberwacher. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während andere Kantone auf der Plattform opendata.swiss zum Teil über 100 Datensätze anbieten, ist das Resultat beim Kanton Luzern dürftig. Screenshot

Eine Firma will eine App entwickeln, welche anzeigt, in welchen Gewässern im Kanton Luzern man wann und was fischen darf. Aber die dafür notwendigen Daten gibt es entweder nicht oder sie sind nur über Umwege erhältlich. Schwierigkeiten könnte auch eine Quartiervereinspräsidentin haben, welche die Verkehrsdaten ihrer Strasse mit ähnlichen Strassen im Kantonsgebiet vergleichen will. Diese Beispiele zeigen, wie wichtig öffentlich zugängliche Daten von Behörden sind.

Solche Daten, die von öffentlichen Verwaltungen stammen und weder Geschäftsgeheimnisse noch besondere Schutzinteressen verletzen, werden unter dem Begriff «Open Government Data», kurz OGD, zusammengefasst. Sie fördern Transparenz, Partizipation und Innovation in allen gesellschaftlichen Bereichen, wie es der Bund in seiner OGD-Strategie festgehalten hat. Voraussetzung ist, dass die Daten in einem offenen, kostenfreien und maschinenlesbaren Format veröffentlicht und auf dem Portal opendata.swiss ersichtlich sind.

Zwei Datensätze auf Portal

Auf diesem offiziellen Datenportal von Bund, Kantonen und Gemeinden stellt der Kanton Luzern aber gerade einmal zwei Datensätze zur Verfügung: zu den Gemeinderatswahlen 2020 sowie zu den Gemeindefinanzen. Zum Vergleich: Der Kanton St. Gallen hält 189 Datensätze bereit, der Kanton Basel-Landschaft deren 459: von «öffentlich zugänglichen Gastwirtschaften nach Betriebsart und Standort» bis zur «Altersprognose nach Versorgungsregion, Geschlecht, Alter und Jahr».

Nicht nur ist der Kanton Luzern äussert zurückhaltend, was das Veröffentlichen der Daten betrifft, er verlangt in einem Bereich auch noch viel Geld dafür. Es geht um Daten der amtlichen Vermessung. Diese sind Grundlage für vielerlei geografische Informationssysteme wie Orts-, Stadt- und Zonenpläne sowie weitere Anwendungen in Wirtschaft, Verwaltung und Privatleben.

Bestellung ab 100 Franken

Luzern gehört zu den acht Kantonen, die für das Bereitstellen dieser Daten Gebühren erheben, was den Preisüberwacher am 21. Dezember letzten Jahres zu einem Rüffel veranlasst hat: Diese Kantone würden die «Open Government Data»-Strategie des Bundes unterlaufen, wonach Verwaltungsdaten auch auf kantonaler Ebene offen zur Weiterverwendung angeboten werden sollten.

Zu den höchsten Gebühren zählen jene aus dem Kanton Luzern. Für Onlinebestellungen werden 100 Franken fällig, für Bestellungen bei der Abgabestelle 150 Franken. Der Preisüberwacher wird deshalb auch Luzern gemeint haben, als er schrieb: «Die teilweise exorbitant hohen Gebühren verhindern eine sinnvolle Nutzung der Geobasisdaten des Bundesrechts – entgegen allen Bemühungen des Bundesgesetzgebers.» Ein solches Verhalten erscheine wirtschaftsfeindlich, laufe der Open-Data-Strategie zuwider «und ist wettbewerbsbehindernd».

Auftrag vor drei Jahren erteilt

Rahel Estermann, Kantonsrätin der Grünen und Co-Fraktionspräsidentin. Bild: PD

Rahel Estermann, Co-Präsidentin der Grünen-Fraktion im Luzerner Kantonsrat, hat nun eine Anfrage zum Thema eingereicht. Die ehemalige Digitalisierungsforscherin aus der Stadt Luzern will unter anderem wissen, wo die Arbeiten der Verwaltung für eine kantonale OGD-Strategie und deren Umsetzung stehen. Denn schon am 3. Dezember 2019 hat das Kantonsparlament einstimmig ein Postulat von ihr überwiesen, welches die Einführung von OGD forderte. Auch schildert sie im Vorstoss die Kritik des Preisüberwachers. «Die Daten müssen nicht nur kostenlos sein, sondern auch an einem zentralen Ort abrufbar.»

Estermann vermutet, dass der Grund für die Verzögerung weniger bei den sowieso eher tiefen Kosten, sondern bei der fehlenden digitalen Affinität von Regierung und Verwaltung zu suchen sei. «Es braucht beiderorts einen kulturellen Wandel. Darum will ich auch wissen, wie der Regierungsrat zu einem Kompetenzzentrum innerhalb der Verwaltung steht. Ein solches ist im Kanton Zug eingerichtet worden. Es ist der Statistikbehörde angegliedert und unterstützt die verschiedenen Ämter beim Identifizieren und Aufbereiten der Daten.»

Die Kantonsrätin hofft, bis im Sommer ein klares Bekenntnis der jetzigen Regierung zur Umsetzung von Open Government Data mit Zeithorizont zu erhalten. Ansonsten könne sie sich ein weiteres Postulat vorstellen, «dann aber zum Kompetenzzentrum, beim Rest gibt es ja bereits einen überwiesenen Auftrag». Estermanns aktuelle Anfrage haben übrigens unter anderem auch FDP-Kantonsrat Philipp Bucher und SVP-Kantonsrätin Vroni Thalmann-Bieri unterzeichnet. Sie sind wie Estermann in der inoffiziellen parlamentarischen Gruppe «Digitaler Wandel». Ob ihre Unterstützung erneut nötig wird, werden die Antworten des Regierungsrats zeigen.