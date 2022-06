Gewerbe in Sempach will mehr Parkplätze und fordert Parkhaus

Gemeindeinitiative Hat Sempach ein Parkplatzproblem? Gewerbler wollen mit neuem Parkhaus Suchverkehr mindern Sempacher Gewerbe- und Vereinsvertreter fordern ein Parkhaus unter dem Altersheim Meierhöfli, das neu gebaut werden soll. Dafür haben sie eine Initiative lanciert. Die Idee stösst beim Stadtrat auf Skepsis. Die SP Sempach würde nur unter einer Bedingung zustimmen. Jonas Hess Jetzt kommentieren 01.06.2022, 17.00 Uhr

Das Altersheim Meierhöfli soll neu gebaut werden. Das Gewerbe will darunter ein Parkhaus bauen. Bild: PD

Das Altersheim Meierhöfli soll neu gebaut werden. Das nimmt ein Initiativkomitee, bestehend aus Sempacher Gewerblern und Vereinsvertretern, zum Anlass, einen kontroversen Vorschlag zu machen. Mittels einer Gemeindeinitiative fordert das Komitee ein Seeparking Sempach, eine öffentliche Autoeinstellhalle mit 120 bis 150 Parkplätzen. In einer Mitteilung begründen die Initianten ihre Forderung mit dem «Parkplatzproblem», das in Sempach bestehe. Der Seevogteyparkplatz sei voll, Suchverkehr plage Quartiere, aber auch das Städtli.

Gemäss Mitinitiantin Ermi Krieger sind die bestehenden Parkplätze «chronisch überlastet». Als Einwohnerin von Sempach sehe sie das mit eigenen Augen immer wieder.

«In unserem Quartier mussten wir die Parkplätze mit Ketten absperren, damit sie nicht zugeparkt werden.»

Das Seeparking Sempach sei vorwiegend für die Langzeitparkierer, so das Komitee. «Dank der optimalen Erreichbarkeit über die Umfahrungsstrasse und eines klaren Parkleitsystems wird künftig der Suchverkehr in den Quartieren, der Schulhauskurve wie auch im Städtli vermindert.» Zudem werde mit einem unterirdischen Parkhaus kein Kulturland beansprucht.

Gewerbe wäre «besser erreichbar»

Neben Ermi Krieger als Präsidentin des Gewerbevereins Oberer Sempachersee sind neben der Präsidentin der FDP Sempach unter anderem auch der Präsident von Gewerbe Städtli Sempach, Cyrill Faden, sowie die Geschäftsleiter von der Gärtnerei Gabriel Blumen und Garten AG und Bäckerei Willi Beck im Initiativkomitee vertreten. Auf die Frage, ob ein solches Parkhaus vor allem den Läden in Sempach nützen würde, sagt Ermi Krieger: «Klar, damit wäre das Gewerbe in Sempach sicher besser erreichbar.» Dass die Parkhaus-Idee auch damit zu tun haben könnte, dass der Stadtrat Sempach seit längerem überlegt, wie der Verkehr durchs Städtli minimiert werden könnte, verneint Krieger.

«Das soll keine Massnahme für Änderungen im Städtli sein.»

Sie betont, dass auch mit einem allfälligen Seeparking die bestehenden Parkmöglichkeiten im Städtli weiterhin erhalten bleiben sollen. Die Idee sei zudem schon länger gereift, auch deshalb, weil die Stadt bisher keine Lösung für das Problem präsentiert habe. Sempach spreche nur vom Erhalt der bisherigen Parkplätze. «Wir gehen aber davon aus, dass der Platzbedarf wachsen wird.»

Stadtpräsident stellt Standortwahl in Frage

Ob dem wirklich so ist, stellt Stadtpräsident Jürg Aebi zumindest in Frage.

«Wir haben um Sempach herum circa 1000 Parkplätze, ob es angesichts der sich in Zukunft verändernden Mobilität überhaupt noch ein Parkhaus braucht, muss man diskutieren.»

Die Aussage der Initianten, dass Sempach ein Parkplatzproblem hat, zweifelt Aebi an. «Ich bin mir da nicht so sicher.» Zwar sähen das manche Leute so, die Frage sei aber eher, wie man mit dem Verkehr, insbesondere dem Durchgangsverkehr im Städtli, umgehen möchte.

Zudem hinterfragt Aebi den vorgeschlagenen Standort. Der Stadtpräsident bezweifelt, dass mit einem allfälligen Seeparking der Suchverkehr abnehmen würde.

«Autofahrer suchen immer zuerst den nächstmöglichen Parkplatz, deshalb würden die meisten wohl weiterhin durchs Städtli fahren.»

Sinn ergäbe aus Sicht von Aebi eher der Ausbau des Parkplatzes Dreiangel unmittelbar vor dem Obertor. Doch: «Da entstünden neue Probleme, weil so die Sicht auf die Stadtmauer eingeschränkt würde.»

Mit den Initianten einig ist Aebi, dass der Verkehr zugenommen hat. Der Stadtrat werde bald eine Sensibilisierungskampagne starten, die auf die Begegnungszone im Städtli hinweist. Auch stünden Ideen für eine Kanalisierung des Verkehrs im Raum. Dabei sei man im Austausch mit den Detaillisten. Diese seien für Sempach sehr wichtig, so Aebi. «Ein autofreies Städtli ist deshalb keine Option für den Stadtrat.»

SP: Zustimmung für Parkhaus nur mit autofreiem Städtli

Genau diese Bedingung müsste für die SP Sempach erfüllt sein, um mehr Parkplätzen zustimmen zu können. «Eine Ergänzung von Parkiermöglichkeiten, im Idealfall in Form von unterirdischen Parkanlagen, wäre allenfalls zu prüfen, wenn das Städtli Sempach komplett autofrei oder autofreier würde und die Parkplätze im Städtli aufgehoben würden», sagt Vorstandsmitglied Oktavia Reiher auf Anfrage. Ohne diese Massnahme werde der Suchverkehr auch mit einem zusätzlichen Parkhaus nicht abnehmen. Grundsätzlich würden mehr Parkplätze den Individualverkehr fördern. Reiher fordert deshalb:

«Der Schwerpunkt soll künftig auf der Förderung von ÖV und Velo liegen.»

