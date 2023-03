Lehrlingsmangel Kampf gegen «verstaubtes Image»: Luzerner Gemeinden suchen mittels Video neue Lernende Die Gemeinden spannen zusammen und setzen bei der Lehrlingssuche neuerdings auf einen Werbeclip. Dies soll letztlich auch den Steuerzahlenden zugutekommen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anna-Lena, Armando und Nico werben für eine Lehrstelle auf der Gemeinde- und Stadtverwaltung. Die beiden Erstgenannten für eine im kaufmännischen Bereich, Nico für die Ausbildung zum Fachmann Betriebsunterhalt. In einem zweiminütigen Video erzählen die drei von ihrem Arbeitsalltag. Entwickelt wurde der Werbefilm im Rahmen der Strategie Nachwuchssicherung des Gemeindeschreiber- und Geschäftsführerverbands Luzern (GGV). Es ist ein gemeinsames Projekt mit dem Lehrstellen-Netzwerk «LUnited», bestehend aus 26 Gemeinden, und dem Schweizerischen Gemeindeverband.

Anna-Lena, Armando und Nico sprechen im Werbevideo über ihre Lehre. Bild: Screenshot

Das Ziel des Clips, der unter anderem auf verschiedenen Gemeindewebsites zu finden ist: Lehrstellensuchende für die Berufslehre in Luzerner Gemeinden motivieren und die öffentlichen Verwaltungen wiederum bei der Rekrutierung von Lernenden unterstützen.

Situation ist herausfordernd, aber nicht dramatisch

Obwohl die zusätzliche Bewerbung der Lehrstellen als Hilferuf interpretiert werden könnte: Prekär ist die Lehrlingssituation in den Luzerner Gemeinden nicht. «Mit dem Video möchten wir aktiv bleiben und uns präsentieren», sagt Matthias Kunz, Präsident des GGV und Gemeindeschreiber von Hergiswil bei Willisau, und beschreibt die Situation als «herausfordernd, aber nicht dramatisch». So bleibe «der grosse Run auf die Lehrstellen» zwar aus und die Anzahl eingehender Bewerbungen nehme von Jahr zu Jahr ab. Eine Statistik dazu gebe es zwar nicht, in den meisten Fällen könnten die Lehrstellen jedoch nach wie vor besetzt werden.

Beliebt sind laut Dina Dreussi, Co-Präsidentin von «LUnited», vor allem Lehrstellen im kaufmännischen Bereich oder der IT. «Schwieriger ist es, Personen für die handwerklichen Berufe zu finden.» Dass im Video dennoch zwei KV-Lernende porträtiert werden, liege daran, dass davon am meisten Lehrstelle zu vergeben seien.

Pilotprojekt startet: Luzerner Erlebnistage der Berufsbildung In Zusammenarbeit mit dem Kanton Luzern wollen die Berufs- und Branchenverbände einen «Erlebnistag Berufswelt» einführen. Der erste Anlass des Pilotprojekts findet am 5. September statt. Dabei besuchen Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Primarstufe überbetriebliche Kurszentren. Das Ziel: Die Lernenden sollen einen Einblick in verschiedene Berufsfelder erhalten und sich frühzeitig Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen. Laut Projektleiter Patrick Riedweg sollen insbesondere schulisch starken Kindern die Vorteile des dualen Wegs über die Berufslehre erlebbar gemacht werden. Ist der Pilotanlass im September erfolgreich, wollen die Organisatoren den Erlebnistag jährlich durchführen. Lehrpersonen können ihre Klasse auf www.erlebnistag-berufswelt.ch anmelden.

Konkurrenz mit Privatwirtschaft

Die Leiterin Personaldienst der Gemeinde Ebikon räumt ein: «Gemeinden haben ein etwas verstaubtes Image.» Zu Unrecht, wie sie sagt. Schliesslich setzten Gemeinden neue Entwicklungen um, gerade auch im Bereich der Digitalisierung. «Dieses moderne Bild möchten wir nach aussen tragen.» Hierzu veranstaltete «LUnited» kürzlich in Emmen, Hochdorf und Sursee auch Infoveranstaltungen zum Ausbildungsangebot.

Ob es für Gemeinden schwieriger ist, geeignete Lernende zu finden als für die Privatwirtschaft, vermag Kunz nicht zu beurteilen. Dies komme vermutlich auch auf die geografische Lage an. Dass die öffentliche Verwaltung in direkter Konkurrenz mit der Privatwirtschaft steht, ist für Dreussi jedoch klar. «Darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, wie vielseitig und sinnstiftend eine Ausbildung bei einer Stadt oder Gemeinde ist.»

Sorgsamerer Umgang mit Steuergeldern

Die Kosten für die zusätzliche Werbung mittels Video befinden sich laut Kunz im tiefen vierstelligen Bereich. Dies sei «absolut vertretbar». Auf die Frage, ob die zusätzlichen Ausgaben auf Kosten der Steuerzahlenden gerechtfertigt seien, sagt er: «Weil so nicht jede Gemeinde selbst aktiv werden muss, können die Steuergelder gar sorgsamer eingesetzt werden.» Überhaupt gehöre die digitale Ausrichtung zum zeitgemässen Rekrutieren. «Wir brauchen auch in 20 Jahren noch genügend Fachkräfte in den Luzerner Gemeinden und müssen daher mit der Zeit gehen.»

Ob das Video effektiv zu mehr Bewerbungen führt, ist offen. «Es ist noch zu früh, um eine konkrete Aussage zu machen», so Kunz. Das Video sei bisher auf ein positives Echo gestossen, an einem Lehrstellenparcours in seiner Gemeinde hätten sich Schülerinnen und Schüler «sehr interessiert» gezeigt.