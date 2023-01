Gemeindenachricht Dagmersellen verleiht Kulturbatzen – Workshop zu Strassenraumgestaltung 11.01.2023, 15.46 Uhr

Der Dagmerseller Gemeinderat hat den Kulturbatzen 2022 an den Verein Kulturgselle Dagmersellen verliehen. Der Preis ist mit der jeweiligen Jahreszahl in Franken dotiert, also 2022 Franken. Die Kulturgselle wurden 2015 gegründet und organisieren verschiedene kulturelle Anlässe im Dorf. Die Preisübergabe fand am vergangenen Wochenende statt.